Hacia una sociedad basada en el conocimiento

El día de hoy me inauguro como columnista en el Periódico El Semanario y quiero aprovechar para agradecer la invitación a formar parte de este equipo de colaboradores y también para presentarme e introducirlos a mis temas de interés.

Como economista siempre he estado preocupada por cuestiones que van más allá de la propia economía. La formación que recibí en la Universidad Nacional Autónoma de México y más tarde en la Universidad Autónoma Metropolitana me ayudó a comprender que los datos duros, los modelos y las proyecciones sólo cobran sentido cuando les damos contexto. Como estudiante siempre me llamó la atención el tema del desarrollo económico y mis preocupaciones son las mismas que las de muchos estudiantes que ingresan a las universidades en el país: ¿cómo lograr salir del subdesarrollo? ¿Cómo disminuir la desigualdad? ¿Cómo lograr el tan deseado crecimiento económico? (entre muchas otras más).

Y es así como llegué a los temas de la ciencia, la tecnología y la innovación. Seguramente muchos de ustedes han escuchado hablar de la “sociedad del conocimiento”. En la actualidad dicho concepto ha sido usado en las políticas públicas, en los discursos de los gobernantes y hasta en las pláticas de café. La sociedad del conocimiento alude a un contexto donde justamente el conocimiento es el pilar fundamental del crecimiento económico; el conocimiento como insumo productivo que les permite a los individuos, a las organizaciones y a los países aprovecharlo para resolver problemas muy diversos, simples y complejos.

La sociedad basada en el conocimiento hace referencia a condiciones y características con las que cuenta una sociedad que van desde la infraestructura, ciertas industrias, herramientas, conocimientos, desarrollos, nuevas tecnologías y su uso común por parte de la sociedad en general.

Usted podrá pensar: pero el conocimiento siempre ha estado presente en el desarrollo de la humanidad, ¿por qué ahora es necesario hablar de una sociedad basada en el conocimiento? Y bueno, efectivamente, el conocimiento siempre ha estado presente, pero ahora lo consideramos un recurso fundamental en la economía y en la sociedad; tanto así que medimos cuánto invertimos en él, los resultados que de allí se obtienen, cómo se transfiere entre diversos actores y cómo se transforma en procesos, productos y servicios palpables y benéficos para la sociedad en general.

Esto podría parecer obvio en muchos sentidos, pero cuando les explico a mis alumnos de la licenciatura la teoría económica convencional, donde consideramos que la función de producción se compone por capital y trabajo y las diversas combinaciones que de allí se producen con la única finalidad de maximizar los beneficios, usted podrá darse cuenta del shock que significa entender que más allá de combinaciones óptimas de capital y trabajo, existe algo que se llama conocimiento y que altera en muchos sentidos tanto al capital como al trabajo, es más, los modifica no sólo en cantidad, sino en calidad. En la realidad y alejados de las teorías convencionales hemos observado a economías, como Corea del Sur, quienes han logrado un crecimiento económico gracias a grandes inversiones en dicho factor.

Llegado a este punto, podríamos preguntarnos: ¿por qué es importante el conocimiento? Y desde mi perspectiva, el conocimiento es importante porque nos permite insertarnos en otros procesos muy importantes como el aprendizaje y la innovación. Por ello, cuanto mayor sea la capacidad de generación, asimilación y trasmisión de conocimiento en una sociedad, mayor será su propensión a la articulación de actividades innovadoras. El cúmulo de conocimiento social es el antecedente que explica el círculo virtuoso de la innovación en el que se encuentran algunos países desarrollados. Y precisamente a este punto quería llegar, conocimiento e innovación son relevantes porque podrían ser los elementos dinamizadores para lograr crecimiento económico sostenido y beneficios sociales muy diversos.

Espero haber sido clara en por qué mis intereses y lo que publicaré quincenalmente versará sobre conocimiento, tecnología e innovación. Me parece fundamental hablarles de las experiencias exitosas en el mundo y en México, pero también empujar desde esta trinchera hacia la difusión de la ciencia y la tecnología en el país, lo cual implica inevitablemente revisar lo que sucede con la política pública.

Ojalá esta presentación haya sido de su interés y generemos un espacio de discusión en torno al tema, el cual pueda ayudarnos a construir mejores condiciones para este país. Porque de algo estoy convencida, la ciencia y la tecnología en este país no avanzará hasta que gran parte de la sociedad no se convenza de los beneficios que ellas representan y que no es un tema de investigadores ni de científicos de laboratorio, es un tema que nos involucra a todos y que requiere de nuestra participación. Hasta la próxima.

