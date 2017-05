Wenses y Lala: mis historias que escribieron otros

Sinopsis:

“Wenses y Lala” habla sobre la historia de una pareja: desde la infancia hasta sus muertes a destiempo. En una primera línea podemos ver el duelo como la columna vertebral de la anécdota, sin embargo, Adrián Vázquez, el autor, no se conforma con regodearse aquí y se aventura a recordarnos la herencia emotiva de nuestros muertos que influye en cada una de las decisiones de nuestras vidas.

A Antón Chéjov, uno de los pilares de la dramaturgia occidental del siglo XX (por no decir “EL” pilar) le obsesionaba la muerte y la trascendencia: ¿qué pensarán de nosotros dentro de cien años? ¿Dirán que hicimos las cosas bien o mal? ¿Nos recordarán por nuestros hechos? ¿Nos recordarán? Y es en esta línea chejoviana donde puedo ubicar el texto de Adrián Vázquez.

Dos personajes en escena anuncian desde un principio que han muerto para iniciar un viaje hacia sus genealogías y herencias familiares. Ellos están escritos de tal manera que son capaces de recrear melancolía; por un momento las fronteras temporales se desvanecen para vivir exclusivamente en su universo.

El lenguaje de los personajes es una mezcla de diferentes acentos mexicanos para hacer referencias a nuestra historia colectiva. “Wenses y Lala” es un gran homenaje a la mexicanidad. La historia de amor es innegable y no dudo que muchos se interesen sólo por esta línea, no obstante, en mi caso no dejaba de conectar a ese hombre y a esa mujer en escena, con los hombres y las mujeres en mi familia dadores de mi herencia emocional.

En una sencillez apabullante, Vázquez logra sorprendernos más allá de la pérdida amorosa. Sólo de esta manera puedo explicarme el alto grado de vulnerabilidad de todos los presentes al acabar la función: lloramos al mismo tiempo, respiramos con el mismo ritmo y nuestras risas estallaron donde debieron. El texto es un prodigio gracias a su ritmo, las peripecias y la duración de las escenas; el proyecto es de una gran economía dramática.

La dirección del mismo Vázquez sobresale por hacer partícipe al público de la acción dramática. Al depender todo de la actoralidad y un peculiar juego de luces, el espectáculo propone que el espectador no sólo se adentre en este cosmos sino que se sienta observado por los actores todo el tiempo. Se hacen miles de referencias en el diálogo y ejercicio escénico a esta condición para hacer potente la experiencia en vivo.

Esta obra es el reflejo de una dramaturgia pertinente a nuestras circunstancias. La idea y sensación de estar sobre nuestros muertos, por momentos me estremece, y por otros, me llena de esperanza. Sólo sentir que en mi historia familiar, como la de todos, hay un Wenses y hay una Lala, me regresa al montaje; y sólo hago un voto de confianza como lo hace McCartney en su canción The end of the end: at the end of the end, it’s the start of a journey to a much better place, and a much better place would have to be special, no reason to cry.

“Wenses y Lala”

Dramaturgia y dirección: Adrián Vázquez

Foro Shakespeare (Zamora 7, Col. Condesa)

Horario: martes 20:30 hrs.

A partir del 16 de mayo

