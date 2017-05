Hoy con Sam

Hace un buen número de años, teníamos una cuenta en el Banco del Ahorro Nacional. Era una libreta que tenía que llevar conmigo cuando le depositaba algo o al momento de retirar parte de lo ahorrado. La tasa de interés, si mal no recuerdo era del 4% anual compuesto. En 10 años ya tendría una utilidad igual del 50% aproximado de lo originalmente ahorrado, con una inflación tal, que en realidad no había ganado nada en términos reales. Afortunadamente, por lo menos, no había perdido su valor de adquisición.

¿Pero hoy en día, hace sentido la aritmética económica del ahorro vía inversiones tal como se realiza a través de las Afores? No es porque el concepto de crear una Afore para tal efecto sea equivocado; sino porque pareciese que no son redituables actualmente en México en relación a la pérdida de valor de la inversión con relación a la inflación y devaluación. ¿Estamos haciendo perder a la población ahorradora su patrimonio?

Es inminente revisar el objetivo del ahorro nacional; laborar en proteger el patrimonio del ahorrador a través de mecanismos de aseguramiento y coaseguros del tamaño necesario que permitan cumplir con el objetivo primordial para el cual se instrumenta el bienestar de la población laboral.

Mensaje de la Casa Blanca a través de la la celebración del 5 de Mayo 2017

De momento se celebra en forma tibia y desangelada, una festividad aculturada al reconocimiento de la influencia y relevancia de nuestros mexicanos en Estados Unidos de Norteamérica. Es muy cierto, atinado, franco, lo que el Embajador de México en Washington, Gerónimo Gutiérrez Fernández expresó en el evento: “Mientras celebramos nuestros lazos binacionales, estoy convencido de que el beneficio mutuo de nuestra relación y una visión constructiva y abierta nos ayudará siempre a encontrar un terreno común, así como soluciones de doble ganancia mientras afrontamos desafíos y diferencias entre nosotros”.

¿Cuánto más habrá que atender y lograr para que se resuelva a la brevedad?

