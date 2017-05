La UNESCO se castiga a sí misma

Respecto a la polémica resolución de la UNESCO sobre Jerusalém, que lleva el título de “Palestina Ocupada”, me lleva a pensar sobre el valor político de la UNESCO y cómo todos los países en realidad salen mal parados, ayudando así a que el conflicto israelí-palestino jamás llegue a una solución pacífica. Un status quo conflictivo responde a los intereses de los dirigentes palestinos, dirigentes israelíes y, creo que, dirigentes del mundo, ya que las imágenes diarias que aparecen en la pantalla de la TV nos alejan de serios problemas internos de los mismos países.

Esta impresión me acompaña desde hace muchos años. Al conocer la realidad de Israel y Palestina puedo decir que aquí los únicos que desean la paz son los pueblos, pero los pueblos no tienen arte ni parte en las decisiones; ésas pertenecen a los políticos que responden a intereses de las minorías fanáticas y, generalmente, ruidosas. En cuanto al uso del mundo del conflicto israelí-palestino, pude nuevamente apreciarlo cuando estos días viajando en el ferry que cruza de la isla de Malta a la isla de Gozo, en ese pequeño país de la Unión Europea denominado Malta, hablando con un matrimonio alemán de la ciudad de Hanover o sus aledaños, ellos manifestaban que les encantaría conocer Israel y, en especial, Jerusalém, pero temen ir por el tema de la seguridad, y encontrarse con muchos policías y soldados. Les dije que pueden viajar tranquilos, que en realidad se ven menos policías y soldados que en otros lugares del mundo, y en cuanto a la seguridad, estimo que hoy Jerusalém es más segura que París, Bruselas, Berlín, Cairo y Estambul. Y ésta no es una aseveración vana.

Realmente no me interesa la resolución de la UNESCO y, por lo tanto, tampoco la voy a leer, en especial, porque es otra resolución más de las tantas resoluciones que se toman y que no tienen ningún peso, salvo la de seguir manteniendo a la organización y a los funcionarios que se benefician de su existencia. ¿Alguno sabe qué resoluciones tomó esa organización en relación al conflicto en la vecina Siria?

De los titulares de la resolución: Israel es una fuerza conquistadora en Jerusalém. ¡Indiscutible! Hace 50 años, en el mes de junio, como resultado de la guerra de los 6 días. Una guerra que ni siquiera la inició Israel. La iniciaron Egipto, Jordania y Siria.

Es un lugar importante para las tres religiones monoteístas. ¡Indiscutible! Es una pena que no se menciona que Israel respeta y protege los sitios sagrados para las tres religiones y permite el libre culto de las tres mismas.

Obviamente, es irrefutable que hasta junio del año 1967 y eso desde el año 1948, El Muro de los Lamentos estaba en manos de Jordania; antes era un basural y los judíos no tenían acceso. Es una pena que la UNESCO no recuerda ese detalle.

Desde otra perspectiva, el terco pueblo judío tiene derecho a estar orgulloso que después de 2 mil años, Jerusalém vuelve a ser la capital del Estado judío y en esa época, la época de la conquista romana, no había tres religiones monoteístas sino una sola, la judía. Entonces, no es conquistador sino reconquistador, pues reconquistó su capital. Así como el monte Olimpo es griego, Jerusalém es israelí.

Por eso, la votación de la UNESCO no tiene (creo yo) mayor valor, pues con ella no irá el estado de Israel a la tienda a comprar nada, aunque a veces pienso que los diplomáticos que votan o los políticos que los mandan a votar van a la tienda gracias a dineros y favores que reciben para que voten de tal o cual manera.

Y la corrupción es la verdadera dueña de todo.

Sin duda, hay que encontrar soluciones que permitan una buena convivencia en la ciudad y para nada volver a dividirla. Personalmente, durante años estoy acostumbrado a visitar toda la ciudad, la occidental y la oriental, por lo que creo que las poblaciones podrían convivir. Para eso hay que sacar a los políticos.

De 100 resoluciones de la UNESCO y de la Comisión de DDHH, ¿cuántas se relacionan a Israel? Al final deberé dar la razón a Netanyahu y eso no desearía ni siquiera en sueños. Seguramente en todos los países se menciona la resolución de la ONU y con eso se evitan hablar de otras cosas.

