¿Y la homeopatía sirve?

Recientemente en el Senado se promovió un proyecto de decreto para modificar algunos artículos de la Ley General de Salud.1 En resumen, el proyecto lo que propone es que la prescripción de medicamentos controlados sea hecha sólo por médicos, pues parece ser que había alguna confusión debido a que existen algunos profesionales con título de homeópata sin ser médicos.

Es cierto que el proyecto tiene varias particularidades, las primeras en promoverlo sólo son mujeres Senadoras del PRI y del Partido Verde Ecologista, lo cual le da una fuerza particular. También es cierto que en la exposición de motivos no se hace ningún sustento sobre el éxito o los éxitos de la homeopatía como recurso terapéutico; toda la exposición de motivos se basa en dos aspectos, uno histórico, en los que se refiere cómo desde el presidente Juárez hasta el presidente Cárdenas se ha defendido, autorizado y legalizado el ejercicio de la homeopatía, destacando que surge alrededor de la medicina. Su otro apoyo es un estudio realizado en 1982 por las Instituciones de Salud,2 en el que se avala a la disciplina homeopática y promueve su difusión, a pesar de que no existe en este documento ninguna evaluación de la eficiencia terapéutica, aunque siempre se destaca su inocuidad.

Debe hacerse notar que México es uno de los pocos países en que la homeopatía está consentida y en el que no sólo está autorizado su ejercicio, sino que además se pueden hacer estudios para formarse como homeópata e incluso obtener estudios de posgrado al respecto. Existen dos escuelas para formarse como médico homeópata, una pública y una privada, ambas con reconocimientos suficientes como para ser reconocidas por la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS).3

La escuela pública forma parte del Instituto Politécnico Nacional (IPN),4 la privada funciona de manera independiente;5 cuando uno revisa las currícula de ambas escuelas se percata que son muy parecidas a las de cualquier otra escuela de medicina, con algunos pequeños toques sobre la terapéutica homeopática. La confusión que trata de remediar el proyecto de ley es que existen algunas escuelas que forman licenciados en Homeopatía sin ser Médicos,6,7,8 y cuyo currículum incide fundamentalmente en la terapéutica fundada por Hahnemann.

A los egresados de estas escuelas les avala la certificación de la SEP a través del REVOE (Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios) correspondiente. Más complejo parece ser el papel de la escuela que ofrece estudios de posgrado en Homeopatía,9 ya que el centro de estudios no tiene acceso a instalaciones hospitalarias ni otros servicios de salud, pero cuenta también con reconocimiento de la SEP a través de un REVOE, aunque no de la CIFRHS; hay que decir que las escuelas de medicina homeopática cuentan con un hospital en donde sus alumnos se preparan: el Hospital Homeopático “Dr. Higinio G. Pérez” de la escuela privada, y el Hospital Nacional Homeopático de la escuela del IPN; en ambos hospitales la inmensa mayoría de los métodos de diagnóstico y los recursos terapéuticos utilizados no son homeopáticos.

Siguiendo la recomendación del dictamen de 1982, han surgido servicios homeopáticos en algunos hospitales como en el Hospital General de México y el Hospital Gea González.

El dilema surge cuando se analiza la eficiencia de los recursos terapéuticos homeopáticos en los últimos años, y no existe en la literatura seria10 ninguna prueba que demuestre su utilidad en algún padecimiento, por más que se insista en la falta de efectos secundarios.

Oponerse a las terapias alternativas, naturales o no, parece de mal gusto, pero ofrecer a un paciente un recurso sin comprobar su utilidad, tenga efectos secundarios o no, puede cuestionarse éticamente de manera muy amplia y la participación gubernamental puede ser también trascendental.

Al contrario de la costumbre periodística, puse algunas referencias bibliográficas que espero ayuden al lector a ampliar la información.

Referencias

