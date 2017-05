Hoy con Sam

Viernes 12 de Mayo 2017

No cabe duda que el oportunismo es mancuerna inseparable del liderazgo político. Tras los sucesos lamentables de la semana pasada en el llamado “triángulo rojo” de Puebla. Andrés Manuel, hizo un llamado a la paz entre hermanos uniformados y civiles. Seguramente, su intención en esencia es buena: buscar la paz nacional debiese ser el objetivo primario de todos los mexicanos.

Andrés Manuel logró generar proselitismo político al declarar: “No hay que usar la fuerza, hay que hacer una convocatoria a la unidad, a la paz, que no se esté azuzando porque duele mucho que asesinen a soldados, pero también duele que asesinen a civiles. Al triunfo de Morena, se va a acabar con la guerra, se va a serenar México”.

Todos los líderes partidistas, como era de esperar se han pronunciado sobre el tema del robo descarado del combustible. Importantemente, cada uno de ellos, se ha referido a su(s) contrincante(s) en lo personal o a sus correspondientes partidos como los culpables del problema de los huachicoleros.

Es obvio que los partidos locales, eran y son conscientes del tráfico de combustible (de no serlo, pues entonces qué magnífica actuación de ceguera-sordera a lo acontecido durante años, donde les tocaba estar enterados).

En este caso, lo comentado por Andrés Manuel sobresalió sobre el resto. Es una expresión en donde, independientemente a no posiblemente haber tenido tiempo de involucrarse en los años de silencio; es prudentemente dando bendiciones a los actores cuando se convirtió en noticia pública.

Su mejor señal de que “los dejen en paz, que mal no hacían” es de avanzar hacia el camino para tomar la presidencia en ambiente de tranquilidad. Le apoyo en su expresión si de eso se trata, que México bien merece un mejor clima de bienestar, a pesar de todo. Más no debíamos ni debemos permitir el acto huachicolero, desde ningún punto de vista.

Ahora sí que como dice el dicho: alabanza en boca propia es vituperio.

Hagamos lo prudente por componer lo sucedido de inmediato y por iniciar un camino de cambio pertinente en un ambiente de bienestar. Las guerras demuestran que de haberlo hecho sin conflicto, habría existido mayor riqueza integradora de largo plazo. Los resentimientos entre asesinos y ladrones que justifican su actuar, se nulifican de raíz cuando su motivo al actuar se desmembrana de raíz. ¡Resolvamos México!

Chomsky y los republicanos – ¿será cierto?

Jueves 11 de mayo 2017

No es novedad la manera provocativa en la que se expresa Chomsky; lo relevante es la forma reiterativa con la que ayer se refirió al Partido Republicano de los Estados Unidos de América. El lingüista, los denominó como “la organización más peligrosa de la tierra y de la historia de la humanidad”.

¿No es caso exagerado? Ciertamente ser incitador es lo suyo. Bajo su perspectiva, ¿los republicanos son dogmáticos arraigados en estigmas racistas y de fanatismo religioso que buscan destruir la perspectiva de la existencia humana? Curioso. Pareciese que estamos escuchando a un filósofo opinar sobre lo que sucede en Marte.

Pese a la resonancia de las declaraciones tajantes, sincerémonos:existen males más peligrosos que los republicanos que describe Chomsky. Por ejemplo, el creer que un puñado de políticos organizados como partido donde se cambia la pertenencia de acuerdo a como van las elecciones, será la salvación a los males de la humanidad. Extendería la declaración de Chomsky a los políticos arraigados en el sistema de movilidad de oportunismo partidista mundial, no por otra cosa, que el que denotan su más absoluto interés de estar con el posible dominante y de allí, continuar actuando en beneficio propio, ajeno a su responsabilidad ciudadana total.

A Noam le mando saludos. No me atrevo a exagerar para hacer valer un punto de vista. Su grandeza es la de ejercer la libertad de prensa. Como él dice, la libre expresión “es el fundamento de una verdadera Sociedad Democrática en Libertad”. Hasta a mí me permite dudar públicamente de lo que él expresa, en contenido o en grado de asertividad.

Pemex atendiendo la cantina “huachicol”

Miércoles 10 de mayo 2017

Hace tres días Mauro Morales describía en su columna de forma sintética el origen del término “huachicol y huachicoleros”. Me llamó la atención su connotación alcohólica y su referencia a una especie de estafa que realizaban (y realizan) los cantineros abusivos a sus clientes ebrios: darles gato por liebre (alcohol adulterado que emborrache sabroso).

Al parecer, niveles de autoridad en Pemex, personajes con poder en gobiernos locales y del mismo gobierno federal son los “cantineros”por más de 25 años con el robo de hidrocarburos; y los consumidores en búsqueda de una bebida de menor precio.

¿Patético? Para nada. Ellos, unidos, han jugado el rol de cantineros, desligándose de cualquier vínculo de corrupción que los pueda involucrar. Siempre abasteciendo las pipas de crudo o gasolina.

Los huachicoleros establecieron un negocio tan estructurado y de ganancias desproporcionadas que todos los amantes del diesel barato descubrían dónde y cómo conseguir la bebida que los satisfaga a menor precio.

Pero esto no es lo alarmante, si nos remitimos a la numeraria del negocio descubriremos que la rentabilidad ha ido incrementando.

Durante el periodo del 2011 al 2014 la ganancia diaria, según cifras de Pemex, tan solo en Puebla, era de 150 mil pesos. En la actualidad, han incrementado más del 1,300 %, llegando a la asombrosa cifra de 2 millones de pesos al día (recalco: sólo en Puebla). El promedio diario de combustible robado allí es de 5.5 millones de litros, lo que se traduce en 7 millones de pesos vendidos diarios según cifras de Pemex. ¿En serio las autoridades no sabían del negocio?

¿Qué nos muestra este suceso? Que no importa que un negocio sea ilegal, siempre y cuando sea de “índole oficial”. Los cantineros cierran el ojo, mientras el ciudadano consume y satisface su vicio a mejor precio. Todos ellos ganan, menos …..

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites.