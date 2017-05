El valor de una opinión

Veo muy bien el rumbo y la orientación de la gestión de Mauricio Macri, sentencia sin dudar ante InfobaeTV, Julio María Sanguinetti, ex presidente de la nación uruguaya de visita en Buenos Aires. La Argentina volvió a ser un actor respetado en el mundo. Y, algo nada despreciable, yo he tenido que venir muchas veces a este país para defender la libertad de expresión que estaba amenazada. Hoy vengo sin tener que hablar de la ley de prensa. Está garantizada, agregó.

Otras declaraciones del ex presidente uruguayo Sanguinetti fueron: La dictadura chavista es la más destructiva de la historia de toda Latinoamérica. El ex presidente uruguayo elogió a Mauricio Macri y criticó al Papa Francisco.

La última vez que estuve en Uruguay fue en el año 2007, cuando crucé de Concordia a Salto, almorcé y regresé a Argentina. Y antes de eso fue en el año 1979. Todo esto para decir que no sé nada de Uruguay y sólo puedo manifestar que es un país y un pueblo que me resulta muy simpático.

No vengo a decir ninguna palabra a favor del régimen chavista; yo mismo, hace muchos años, escribí sobre Chávez y su primera nota se puede leer en: http://bit.ly/2r9Kc3z. Al residir en Colombia veo muchos colombianos que regresan a casa por la situación en Venezuela, y aún peor, muchos venezolanos que deben buscar otros lugares para poder comer. De todas maneras, considero que el problema de Venezuela comienza por la terrible corrupción y no tanto por las ideas; en cuanto a corrupción, que levante la mano el que está liberado.

Me despiertan curiosidad las manifestaciones de los políticos. Se me ocurre buscar qué opinan en Uruguay sobre Sanguinetti y resulta que hay críticas (extraigo algunos párrafos del siguiente enlace: http://www.bppcolor.info/?p=4488). De acuerdo con las declaraciones de Julio María Sanguinetti, el ex presidente Mujica es un: viejo guerrillero desaliñado y mal hablado. Pero, más adelante, en el mismo enlace podemos apreciar lo que opina el autor de la nota sobre Sanguinetti: […] para la mayoría de los uruguayos, es un viejo corrupto y fascista, bien vestido y mal parido. Innecesario decir que me refiero a Julio María Sanguinetti, de quien no puedo agregar que sea “bien hablado” dada su probada condición de plagiador.

Entonces volvemos a lo de siempre: las letras soportan todo y cada uno usa las banderas que más le interesan o conviene. Será por eso que durante los años conflictivos del gobierno de Kirschner (Néstor y Cristina), yo leía los diarios argentinos Clarín y Página/12, por lo que no deja de sorprenderme y atraerme la declaración incluida en el titular sobre los peligros de la libertad de expresión en Argentina.

Clarín y La Nación eran las banderas de la oposición, eran los adalides de una guerra mediática contra el gobierno K y, hasta donde yo sé, no fueron censurados.

Antes de las elecciones y sólo por convicción intelectual manifesté que Macri no puede ser un buen presidente para la Argentina, o para el pueblo argentino. Obviamente será muy bueno para él y la clase socioeconómica que representa.

El Contador Público Roberto Feletti, de la oposición, dijo en un coloquio de la televisión: Tenemos más inflación, déficit y endeudamiento que con el Kirchnerismo (ver: https://www.youtube.com/watch?v=FhuvH8ULNmk). Eso es indiscutible, por lo tanto, seguir acusando al gobierno anterior es una manipulación mediática.

El presente artículo no es una monografía sobre la situación argentina, por lo tanto, me concentraré en mencionar diversas noticias que me llegan desde allá, algunas incluso publicadas en La Nación.

No se detuvo la inflación. Según publicaciones en los últimos 3 años:

Año IPC INDEC (%) IPC extraoficial (%) Presidentes 2014 23,9 38,5 Cristina Fernández de Kirchner 2015 Suspendido 26,8 Cristina Fernández de Kirchner / Mauricio Macri 2016 39,2 40,9 Mauricio Macri

Fuente: Obtenido de Wikipedia, “Evolución del Índice de Precios al Consumidor en Argentina” (http://bit.ly/2r9T3lC).

Estuve en Argentina en noviembre 2016 y la encontré muy cara. El esfuerzo del gobierno para reducir la inflación afecta la economía del país y, en consecuencia, hay reducción del consumo, despidos, no llegan inversiones, abrieron las importaciones, subieron los precios de los servicios. Cierran muchas pequeñas y medianas empresas y otras cuantas medidas más. No sé exactamente quién está bien en Argentina este 2017. Seguramente el gran endeudamiento externo del actual gobierno se traducirá en los próximos fondos buitres engrosados por capitales de argentinos que tienen cuentas en el exterior y se incluye entre ellos a Macri. Sobre ese tema, me relacioné en el pasado.

El jefe de seguridad de Macri fue incluido entre los beneficiados de Odebrecht, Macri lo defendió y un juez aceptó la apelación. Eso fue hace un par de meses. Esta semana se vuelve a mencionar al funcionario Arribas y se reabre la investigación, pues se insiste en la recepción de 850,000 dólares como soborno.

Seguramente el próximo caso a investigar será la venta de la empresa Macair Jet, perteneciente al grupo Macri. Eso puede ser legítimo. La pregunta es si el paquete accionario no incluye la adjudicación de líneas manejadas por Aerolíneas Argentinas, que obviamente afectaría la rentabilidad de la empresa nacional. Veremos cómo crece Avianca Argentina en los próximos años.

Me pregunto: ¿qué significa el mensaje de Sanguinetti? Porque él es de confiar más que mis amigos, quienes participan en las muchas manifestaciones contra la gestión del presidente Macri, y me consta que mis amigos no van por el choripán, caballito de batalla de la propaganda oficial.

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites.