Cielos abiertos: ¿realmente lo son?

El ingreso de Avianca Argentina al mercado de vuelos en Argentina lo encuentro perfumado con los aromas que acompañan los negociados. Al ser comprador de mis propios boletos, soy cliente de todas las empresas y tengo número de pasajero frecuente en todas las aerolíneas, pues compro en las empresas que más barato me venden. Tengo varias notas sobre empresas aéreas y precisamente Avianca (la colombiana y la argentina), que pertenece al mismo dueño, es una de las que asiduamente menciono y me conformaré en mencionar aquí que Avianca no es de las empresas más baratas. Es un hecho que todos mis viajes en la ruta Bogotá-Buenos Aires los hice por intermedio de Aerolíneas Argentinas y no utilicé las alternativas como Avianca y Latam.

En la nota de El Cronista.com (http://bit.ly/2qzMrgA) se menciona que ya se han autorizado las rutas a varias empresas: Con esta resolución, de las cinco empresas que presentaron solicitudes para obtener rutas aéreas internas e internacionales el año pasado, ya son cuatro las habilitadas. En marzo, obtuvieron autorización American Jet (que lo hará desde la ciudad de Neuquén), Alas del Sur (desde el aeropuerto de Córdoba) y Andes Líneas Aéreas. La que aún no obtuvo el permiso correspondiente es Flybondi (la única considerada dentro de la categoría de las empresas low-cost).

El 17 de marzo (2017) Argentina otorgó nuevas rutas aéreas a Andes, Alas del Sur y American Jet. La autorización a Avianca Argentina tardó más, pues el presidente Macri ordenó que se revisara la existencia de supuestos conflictos de intereses, porque el dueño de Avianca compró a mediados del año 2016 la empresa Macair Jet perteneciente al grupo Macri. Por supuesto, no se encontraron conflictos y la revisión fue hecha después que se despertó una tormenta en el ámbito político (Ver: “Se abre la competencia por las rutas aéreas argentinas”, http://bit.ly/2pLkzpw).

El 26 de diciembre del 2016 se abrió la competencia por las rutas aéreas argentinas. Es casual o no, en marzo de ese mismo año se vendió la empresa de Macri al dueño de Avianca y las negociaciones comenzaron en el año 2015, antes de las elecciones presidenciales en Argentina. Posiblemente la primera condición para que se realizara la venta de la pequeña Macair Jet que tenía vuelos a Reconquista y Sunchales, era ganar las elecciones presidenciales. Leo un informe de Aerolíneas Argentinas: Aerolíneas Argentinas transportó en el primer trimestre del 2017 un total de 3’264,800 pasajeros, 6.5% más que en 2016 y 27% por encima de 2015.

De acuerdo a lo que informó Aerolíneas Argentinas esa tarde, mediante un comunicado, se consiguió además un aumento interanual de las ventas del orden de 31.7%, cerca de 13% por encima de las metas previstas para el periodo. Al presentar el programa de abrir el mercado aéreo, Macri manifestó que desea llevar a 12 millones los pasajeros, de los cuales 4 millones serán de Aerolíneas Argentinas. Todo su discurso se puede leer en: http://bit.ly/2pUonRj

Obviamente como pasajero frecuente no me opongo a que abran más rutas y mejores precios, pero con todo eso, personalmente me huele mal y, sin duda, eso afectará sustancialmente a la empresa estatal. Esto ya fue denunciado en el momento de la venta y rechazado por las autoridades.

Realmente hay que ser especialista en el tema (y no lo soy) para evaluar el peso relativo de las nuevas rutas adjudicadas a las empresas mencionadas, pero sin duda alguna las rutas de Avianca operando desde Buenos Aires en Aeroparque y Ezeiza tienen mucha ventaja y despierta sospechas cuando en diciembre, al promocionarse el programa, se publicaba: En su mayoría, proyectan operar con cabecera en el interior del país (Tucumán, Córdoba, Neuquén y Rosario) y una en el conurbano bonaerense (aeropuerto de El Palomar). La nota comenzaba con el siguiente titular: “Se abre la competencia por las rutas aéreas argentinas. Mañana se realizará una audiencia pública para habilitar a empresas privadas low cost, que buscan operar rutas de Aerolíneas Argentinas”.

Definitivamente, el proyecto tal como se trajo al público de low cost y vuelos desde aeropuertos provinciales, es una cosa muy buena, aunque el resultado final es otro tema en el que sus resultados podremos analizar en uno o dos años.

Hace unos días buscando boletos baratos para volar Bogotá-Buenos Aires, una de las ofertas era de Avianca, con transbordo en Montevideo, por lo que escribiendo estas líneas aprendo que Avianca Argentina tendrá vuelos Buenos Aires-Montevideo. Todo encaja perfectamente. El que perdió fui yo, pues ya compré el pasaje con Aerolíneas Argentinas antes de ser aprobada las rutas de Avianca, de manera que al escribir estas líneas encuentro que LATAM ya redujo sus tarifas y para las fechas previstas con vuelo directo; desde luego ésta sería la opción que hubiese comprado.

Soy un especialista en comprar pasajes baratos, los últimos fueron Madrid-Tel Aviv por 102 dólares, pero aún no logré superar los negociados.

Pero si usted lector quiere saber por cuánto fue el contrato de venta de Macair Jet a Avianca, consulte: http://bit.ly/2nv8YWS. Eso es lo que se publica y se muestra. De todas maneras, Avianca es el nombre comercial, pero los dueños de todo este enorme y complejo grupo de empresas son Sinergy Group de Brasil y su propietario German Efromovich.

Un posible cronograma del desarrollo de AVIAN S.A. se puede leer en mi blog: http://bit.ly/2qsfFN2

