México vs. México, el cuarto debate

Los mexicanos no nos levantamos cada día pensando y planeando tener un país más violento, más pobre, con una sociedad cada vez más separada o con más corrupción y problemas económicos. Sin embargo, colectivamente creamos resultados que ninguno queremos.

Si México es un gran país lleno de riquezas y los mexicanos somos bien chingones, ¿por qué sucede esto? Desde este cuestionamiento, puede haber muchas respuestas y todas se enfocarían a buscar uno o más culpables.

Si queremos observarlo desde la auto-referencia, la pregunta entonces es ¿para qué sucede esto? De esta forma, nos podría llevar a descubrir ese hilo de situaciones que se repiten una y otra vez, para enseñarnos que hay algo que tenemos que aprender como mexicanos.

Tuvimos la oportunidad frente a tres debates de la campaña presidencial para ser un solo México, motivado a descubrir quién pudiera ser nuestro próximo presidente, y todo parece ser que la perdimos. Nos dejamos llevar por nuestros miedos, enojos y paradigmas, tales que, nos alejaron de un observador consciente para poderlo descubrir. Tres debates y parece que no pasó nada.

Hoy nos encontramos más polarizados que al inicio de las campañas en este 2018; cada uno desde su trinchera inconsciente dividiéndonos como sociedad, desvalorizando al de enfrente y creando un ambiente que no nos gusta; sin darnos cuenta del resultado que esto traerá, y que éste se presentará desde el primer día después de la elección, gane quien gane. Esto es simplemente el proceso de cómo estamos creando nuestra futura realidad colectiva de forma inconsciente, y que igual no nos va a gustar, y no hablo de quién ganó, sino del México que amanecerá ese día.

El verdadero debate se está llevando entre los mexicanos, y éste es un debate generado desde el inconsciente colectivo. Faltan pocas semanas para ese final que es tan real para cada versión de México que vivimos, que no hay una sola versión de ese desenlace.

Creo que tenemos una gran oportunidad para aprender a ser ese México unido y fuerte que sólo somos cuando una amenaza ya creada como realidad nos despierta, y que con el tiempo nos regresa al sueño en el que estábamos. No es algo que sucede de la noche a la mañana, es un proceso de consciencia que empieza desde uno mismo y crece en lo colectivo; tomando en cuenta que habremos de aprovechar voces que puedan llevarlo a la sociedad para integrar más mexicanos y así aprender a pasar al siguiente capítulo de aprendizaje como país.

Dado esto, las preguntas conscientes que nos podemos hacer acerca de quién va a ganar las elecciones presidenciales serían: ¿para qué tendría que ganar MEADE? ¿Para qué tendría que ganar AMLO? ¿Para qué tendría que ganar ANAYA? ¿Para qué tendría que ganar el BRONCO? Y después preguntarnos: ¿qué realidad nos traería cada uno? ¿Cuál es la que necesitamos para despertar y aprender como mexicanos?

El significado de cada respuesta en lo particular, sumaría a lo colectivo; y ése será el resultado más allá de lo que digan las encuestas, redes sociales y opinólogos. La respuesta se encuentra en este cuarto y último debate que nos queda, México Inconsciente vs. México Consciente.

Para saber de qué lado nos encontramos cada uno de nosotros, sólo hay que observarnos en auto-referencia desde donde estamos viviendo este proceso; desde las emociones y juicios en piloto automático que nos separan, o desde el ser consciente que une al México que sí somos. Y tú, ¿de qué lado estás? Reconocerlo será el primer paso para sumar al México Consciente que podemos ser.

