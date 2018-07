El camino que el tigre inconsciente no ha visto

Cambiamos de presidente, México no cambió; es más, aún no ha pasado nada. Para cambiar se requiere romper muchos paradigmas, aprender y crear una nueva consciencia colectiva.

Seguimos en el México polarizado, eso no ha cambiado nada, lo que tenemos enfrente es más bien una oportunidad para observar de forma distinta los conflictos que creemos y creamos a manera personal y en lo colectivo; dándonos cuenta que estamos rodeados de información nacida desde el miedo y el enojo, con informantes manipulados por ese inconsciente colectivo que nos pone una y otra vez frente al huracán, ya que aún no hemos aprendido.

Sigo creyendo que una persona no puede salvar un país, pero sí puede liderarlo a que éste se salve por sí mismo. No se trata de los ideales del líder sino de los colectivos y, por supuesto, se trata de despertar al tigre, pero observándolo desde sus potenciales y no desde el miedo. Hoy el tigre no sabe ni a donde va, simplemente se mantiene adormilado.

Constantemente hemos escuchado que ir hacia adelante es lo que importa; y estoy de acuerdo, siempre y cuando sea el camino que nos permita no sólo avanzar por avanzar sino evolucionar, ya que de nada nos sirve llegar a lo que parece ser un nuevo lugar lleno de posibilidades y tomar un camino que nos regrese una y otra vez a donde hemos estado siempre, sin aprender en lo individual y en lo colectivo. Es claro que, si seguimos viviendo las mismas situaciones y cada vez más fuertes, significa que no hemos aprendido y no lo hemos hecho consciente.

Si en México hay un tigre dormido, es momento de despertarlo. El miedo del que siempre se ha hablado acerca del tigre es el mismo que lo encarcela. Sin embargo, no nos hemos detenido a observar que el tigre está en todos y son los potenciales colectivos de México; que se requiere no de un domador, sino un guía coherente y cohesivo que lo libere y lleve por el camino adecuado para aprender a encontrarse, reconocerse fuerte, ágil y con grandeza.

La libertad que México puede alcanzar es la de creer que sí podemos SER un solo México. Eso lo conseguiremos rompiendo la polarización de nuestro observador inconsciente, desde un México centrado, que nos permite tener claridad para descubrir el camino que nos llevará a un nuevo aprendizaje y así evolucionar para utilizar todos nuestros potenciales.

El principal reto que veo además de tener un buen guía, es que cada uno de nosotros los mexicanos decidamos dar un paso de consciencia, que vaya sumando en lo colectivo la fuerza necesaria para visualizar que tenemos una mejor ruta frente a nosotros y que aún no hemos visto.

Hay un camino que nos espera, llevándonos lejos de ese huracán que nos topamos en cada vuelta que nos regresa al mismo lugar. Creo que la mejor forma para observarla es dejar de vivir en polarización y empezar a crear esa consciencia colectiva que nos permita liberar al tigre emocional de las jaulas del miedo y el enojo, para entonces seguir la ruta de un nuevo aprendizaje.

Somos quien creemos ser desde este inconsciente individual y colectivo. Es momento de vernos como un solo México, callar la mente y emociones, dejar a un lado lo que creemos que sabemos desde ese ego que nos manipula; así podremos enfocar y dar un paso por la ruta que nos lleve a un México consciente de lo que sí somos, de lo que ya hemos visto que podemos lograr cuando estamos unidos. Se encuentran algunos mexicanos iniciándolo, pero hacen falta más para impactar en lo colectivo.

Podemos elegir cada uno de nosotros si seguimos frente al huracán, adormilados desde nuestros paradigmas y creyéndonos separados; vivir la polarización desde nuestro inconsciente para entonces volver a dar otra vuelta que nos enfrente de nuevo a las realidades que vivimos y no nos gustan; pero que, entre todos, día con día, creamos en lo colectivo.

Habrá quien haya observado esto que comparto anteriormente y quien no; pero es claro que si has leído este artículo, de alguna manera hay un propósito para hacerlo presente. La pregunta es: ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Darás el paso para sumarte en el camino de SER el México Consciente o elegirás quedarte dando vueltas frente al huracán?

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites.