¿Qué podemos aprender del Huachicoleo?

Según los datos públicos, que la mayoría de la prensa maneja, el huachicoleo en México alcanza más de 60 mil millones de pesos al año. Si lo comparamos en ventas con las empresas más grandes de México que aparecen en la lista 2018 de la revista Expansión, estaría dentro de las primeras 60 más productivas.

Teniendo esto sólo como referencia del monto del dinero que se mueve en esta industria clandestina, quiero proponer un nuevo observador diferente a todo lo que hoy está en la prensa y redes sociales. Lejos de buscar culpables podemos analizar el comportamiento colectivo basado en la ley de causa y efecto.

Observándonos en autoreferencia como país, podemos ver que de nuevo nace una situación de impacto que nos regresa al abordaje de nuestro inconsciente colectivo para polarizarnos. Este suceso nos trae a la mesa diferentes reacciones, que sumadas nos proponen aprendizajes para dejar de caer una y otra vez en lo mismo.

El huachicoleo es una realidad que impacta a México y desde ahí no podemos sentirnos ajenos o hacer como si no pasara nada. Hoy nos muestra una cara que no habíamos descubierto de algo que sabíamos que existía. Se hace realidad gracias al paradigma colectivo de creer que mientras no nos impactara directamente, no había problema.

El oportunismo que hemos definido inconscientemente como un estándar en nuestra cultura, se permea en todos los niveles de la población. Por ejemplo, si se voltea un camión con cualquier producto de consumo o valor, en segundos se convierte en el dulce ajeno que el “panal de abejas humanas” quiere aprovechar. Esto es una muestra colectiva de la lucha por la supervivencia que nos mantiene actuando desde la escasez y el miedo inconscientes que se vuelven la causa de las situaciones que vivimos.

Mientras no nos hiciera falta la gasolina, nunca hubiéramos logrado percibir el tamaño del problema del huachicoleo. El oportunismo de los que iniciaron esta práctica ilícita desde el interior de Pemex y hacia toda la red externa involucrada, además de la indiferencia ciudadana, son causas que participan en el efecto que hoy estamos viviendo.

Las formas de cómo resolver el huachicoleo pueden ser muchas. No se trata de ver si se actuó bien o no frente a esto, sino que hoy existe una determinación de hacerlo. Ésta es la realidad del presente que hay que asumir sin historias o juicios del pasado. Como mexicanos tenemos la oportunidad de hacer consciente que todo cambio incluye un proceso de readaptación que puede llegar a ser doloroso.

Si seguimos en la indiferencia siempre estaremos abriendo la posibilidad al oportunismo y terminaremos creando nuevas situaciones que se nos presentan por no haber aprendido de la anterior. Es cuestión de iniciar en lo individual para sumar a lo colectivo.

Reorganizar a México significa romper paradigmas. Es momento de que los ciudadanos tomemos un papel lejos de la indiferencia y de la crítica de todo lo que no nos gusta. La polarización que nosotros mismos provocamos es lo que nos mantiene inconscientes, distrayéndonos de las posibilidades de resolver situaciones que nos impactan a todos.

No hay un mexicano con el perfil perfecto para ser el presidente de México. Siempre habrá algo que nos disguste del que quede al frente y si ponemos este juicio como un filtro para verlo, éste nos cegará para avanzar como país. Nadie puede asegurar lo que va a pasar mañana, ni siquiera evaluarlo como bueno o malo anticipadamente. La idea es no polarizar hoy para cuidar lo que construyamos en el futuro, por supuesto, de forma coherente y cohesiva.

La cultura de los huachicoleros puede mostrarnos en autoreferencia lo que podemos aprender como individuos de esta situación. Es momento de reconocernos en el oportunismo, en la competencia, en el miedo a la supervivencia y la escasez, así como en la búsqueda de un beneficio propio en todo lo que hacemos.

Podemos empezar por preguntarnos: ¿Qué tan huachicoleros somos?

