¿Somos conscientes del miedo al futuro de México?

Si nos hiciéramos conscientes de todos los pensamientos y conversaciones que tenemos acerca del futuro, podríamos observar todo el tiempo que pasamos distraídos de lo más importante que es vivir y disfrutar cada momento.

En lo colectivo hemos creado miedos acerca de posibles eventos que hoy no existen y que no estamos seguros de que sucedan. Sólo los mantenemos vivos con las historias que nos contamos de lo que puede existir de acuerdo a situaciones del pasado. Esto nos obliga a ver el futuro con un solo lente, lo que limita y desaparece las millones de posibilidades de lo que realmente puede suceder, e inclusive, nos enfocamos a crear esa realidad.

Este comportamiento inconsciente lo hemos alimentado generación tras generación con los paradigmas que vamos creando y que, al aceptarlos como nuestros, creemos que son verdad. Todo esto se ha ido integrando a nuestra cultura a través del miedo que nos lleva a la desvalorización muy fácilmente ante cualquier situación. Es momento de preguntarnos ¿por qué creemos que México no va a salir adelante?

Las redes sociales se han convertido en una hoguera del miedo colectivo. Las interpretaciones de una sola situación generan ansiedad y suman miedo a la sociedad. Además, hemos creado una percepción de que sólo ciertas voces “aceptadas” son las que pueden anticipar lo que va a suceder. Al final no nos hemos dado cuenta de que la mayoría se ha equivocado, por lo que no podemos tomarlo literalmente como verdad. Muchos expertos acabaron con el futuro de México cuando llegó Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y no se ve aún que pase algo más allá del sueño del muro.

Estamos usando demasiada energía en pensar, discutir y sufrir emociones sobre cosas que aún no suceden. En lugar de usar esta energía para pensar en el futuro, podemos usarla para observar el presente y así darnos cuenta de las cosas que no vemos. Tenemos la oportunidad en el momento presente de crear ese futuro que queremos y así cambiar completamente el rumbo de nuestro país, convirtiéndonos en ciudadanos más conscientes para construir una mejor nación.

Hemos creído la versión de que en México podemos vivir un conflicto como el de Venezuela. Esto se ha convertido en un dragón que quema a todo lo que se sale del status quo. Incluso nuestro presidente ha tenido que firmar una carta para declarar que no se reelegirá. Esta acción ha generado ruido de nuevo, manteniendo las discusiones y la pérdida de tiempo presente ¿No tenemos algo más productivo que hacer que estar hablando de lo mal que nos va a ir a los mexicanos?

Son muy pocas las voces que están abiertas y dispuestas a decidir no conciliar con un futuro negativo para México. Aunque la historia se encargue de demostrarnos una de las posibilidades que no nos agrada, esto no significa que vaya a suceder, a menos que entre todos sigamos creándola inconscientemente. Requerimos un cambio de actitud que nos dé una nueva forma de observar para así poder detectar las mejores posibilidades que tenemos para nuestro país.

El presente nos permite la acción mientras el futuro es inacción. Llegó el momento de observar y analizar el tiempo que hemos perdido pensando, hablando, enjuiciando y, por lo tanto, distraídos en el presente. No significa que no podamos discernir u opinar, ya que es parte del proceso de aprendizaje. Lo importante es ver desde dónde lo hacemos y así nos daremos cuenta de que, detrás de esto, se encuentra el miedo al futuro.

No se trata de positivismo sino de actuar lejos del miedo. Somos un gran barco que puede ir a la deriva si sólo trae polizontes llenos de miedo que no suman para tomar un mejor rumbo. Es momento de hacernos conscientes y reconocernos como tripulantes y dueños del barco. Una sola pregunta nos puede mostrar a cada uno el rol que está jugando ahora… ¿Qué tanto miedo tengo del futuro de México?

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites.