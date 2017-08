José Ángel Gurría para Presidente

A mi primer nieto, Antonio, quien nació apenas antier.

Desafortunadamente la democracia no es un mecanismo idóneo para seleccionar a los mejores para gobernar. En el caso de la elección Presidencial, la democracia se limita a facilitar la elección del candidato que cuenta con el mayor apoyo popular para lograr una transmisión ordenada y pacífica del poder. Así lo ha comprobado la humanidad a través de los siglos y nosotros también en el contexto nacional.

Carlos Salinas resultó ser un buen estadista, pero su designación se debió a la simulación del llamado “dedazo” y no a la democracia. La transición a la democracia tuvo que ser encausada por Vicente Fox y no por Diego Fernández de Ceballos o Cuauhtémoc Cárdenas, quienes estaban mejor equipados y tenían mayores méritos para ello. Pero simplemente la democracia no sirve para seleccionar a los mejores.

Si la democracia sirviera para seleccionar al mejor candidato disponible, ante la coyuntura actual, el PRI tendría que voltear a ver a José Ángel Gurría Treviño, el actual Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Se trata del mexicano más destacado del mundo y con mayor conocimiento y experiencia para gobernar.

En efecto, se trata de un respetado economista Priísta de 67 años, egresado de la UNAM, con posgrados en la Universidad de Leeds en el Reino Unido y en las Universidades de Harvard y del Sur de California en Estados Unidos. Durante la Presidencia de Ernesto Zedillo, fue Secretario de Relaciones Exteriores (de 1994 a 1998) y Secretario de Hacienda (de 1998 al 2000). En este último cargo se convirtió, luego de 30 años, en el primer titular de Hacienda en estar al frente de las finanzas mexicanas en un cambio de gobierno, sin provocar una crisis económica. Al final de su gestión, la economía mexicana era estable y crecía a una tasa anual del 6.7%, condiciones que se mantuvieron durante la Presidencia de Fox.

Gurría ha tenido más de 33 años de servicio público en las áreas financieras y diplomáticas del Gobierno, habiendo sido Director General de Crédito y Subsecretario de Hacienda, así como Director General de Nacional Financiera y del Banco Nacional de Comercio Exterior. En el Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del PRI fue miembro de la Comisión de Asuntos Internacionales y de la de Modernización e Ideología.

Desde 2006 es Secretario General de la OCDE, donde ha consolidado la Organización como uno de los pilares del sistema de gobernanza económica mundial, que comprende al G7, el G20 y la APEC, y es un punto de referencia para el diseño y la aplicación de mejores políticas “para una vida mejor” (whatever that means).

Estos 11 años como titular de la OCDE le han brindado la oportunidad de conocer de primera mano las mejores políticas y prácticas del mundo en los principales temas de la agenda gubernamental, ya que constituye un foro único en su género, donde los gobiernos trabajan conjuntamente para afrontar los retos económicos, sociales y medioambientales que plantea la globalización. Todo ello pone a Gurría en la vanguardia internacional.

El hecho de que durante este período Gurría haya estado viviendo en París, sede de la OCDE, de ninguna manera lo ha alejado de la realidad de México, pues ha colaborado estrechamente con su país, haciendo diagnósticos y proponiendo soluciones basadas en la experiencia global, en asuntos tan importantes como las reformas educativas, anti-corrupción y de telecomunicaciones. Incluso en este año preparó un estudio económico relacionado con el crecimiento y la productividad, derivado de las recientes reformas estructurales, frente a los retos de la desigualdad y las diferencias de género que aun persisten. Sin embargo, tiene la ventaja, hoy por hoy, de ser un outsider respecto de los desprestigiados partidos políticos de México.

Gurría ha demostrado con creces su patriotismo, lo que le ha permitido colaborar de cerca con los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto, así como con Organizaciones No Gubernamentales de la talla de Mexicanos Primero y Mexicanos vs Corrupción e Impunidad. En los nuevos tiempos en que hacen falta los encuentros más que los desencuentros, nadie mejor que Gurría para lograrlos.

Finalmente, ante la riesgosa y complicada coyuntura internacional, ¿quién está mejor posicionado que Gurría para negociar de tú a tú con Trump o con Merkel? Se trataría de continuar su relación personal con los grandes líderes del mundo, en beneficio de nuestro país.

¿Querrá José Ángel dejar la belleza de París y sus encantos gastronómicos para volver a México y enfrentar la complicada agenda nacional y sus retos? Por supuesto que sí. No hay político de pura cepa, como él, que desestime la Presidencia de su país. ¿El PRI tendrá la visión de miras y la enclenque democracia mexicana tendrá los tamaños para elegirlo? Ojalá que sí. Los candados están abiertos.

