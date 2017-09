El Drama del Formalismo Mexicano

Luz en la reciente Reforma Constitucional

La antidemocrática y opaca designación de Claudia Sheinbaum como Coordinadora de Organización Territorial del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), pone en evidencia uno de los grandes males que enfrenta el país y del que poco se habla: el excesivo formalismo de nuestra cultura, que antagoniza la verdad real con la verdad formal.

En efecto, a nadie le cabe duda que Sheinbaum fue designada por Andrés Manuel López Obrador como la candidata de MORENA a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, por ahora simulada como Coordinadora de Organización Territorial de dicho partido, lo cual no puede ser admitido porque sería un acto anticipado de campaña. Y a nadie le cuesta trabajo tapar el sol con un dedo: ni al Instituto Nacional Electoral, ni al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ni a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, ni a Claudia Sheinbaum, ni a su jefe AMLO, quien la designó.

¿Y por qué a nadie la cuesta trabajo tapar el sol con un dedo? Porque en México y a los mexicanos nos importa más la forma que el fondo. Así sucede, también, con el Programa de Verificación Vehicular Obligatoria de la Ciudad de México, conforme al cual es indispensable realizar oportunamente la verificación para contar con la calcomanía, gracias a la cual ningún policía podrá intentar extorsionarnos, aunque nuestro coche contamine; en cambio, ninguno se sorprendería por ver su flamante coche apenas salido de la agencia, arrastrado por una grúa rumbo al corralón, si carece de la calcomanía, aunque no expulse emisión contaminante alguna. Lo anterior, porque lo que importa es la forma y no el fondo.

Lo mismo pasa en nuestro sistema judicial, en el cual, usualmente se ganan o se pierden los litigios con base en asuntos procesales y no en razonamientos relacionados con el fondo de la controversia. Es así que se pierden litigios porque el poder del demandante, pese a ser el Director General de una compañía, fue protocolizado por el notario del caso con alguna deficiencia formal; o bien se ganan litigios porque la convocatoria a una asamblea de accionistas fue debidamente publicada en el periódico “esto”, que ningún empresario de este país lee para estar informado de negocios, con tal de que los estatutos de la empresa establezcan la obligación de realizar dicha publicación en uno de los periódicos de mayor circulación en el país. Lo importante es que se haya publicado la convocatoria en uno de esos periódicos, sin importar que la misma haya sido leída por sus destinatarios.

Fue así que México perdió su primer arbitraje derivado del entonces flamante Tratado de Libre Comercio de América del Norte relacionado con un impuesto compensatorio que había sido cargado por la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la entonces Secretaría de Comercio y Fomento Industrial con motivo de supuestas prácticas de dumping de varias acereras de Estados Unidos. Los árbitros tuvieron que fallar en contra de México porque la mencionada Unidad no tenía debida existencia legal, ya que no existía su decreto de creación y la personalidad jurídica de la SECOFI no bastaba para la imposición de dichos impuestos. A los abogados norteamericanos les costó trabajo entender cómo era posible que hubieran ganado sin haber entrado al análisis técnico de la controversia, porque la autoridad mexicana que los había sancionado no existía. Se atendió a la forma y no al fondo porque así lo exigía la legislación mexicana aplicable.

“Aliméntate sanamente: come frutas y verduras, permiso de Gobernación…” es el slogan que la Secretaría de Salud obliga a introducir en sus comerciales a las empresas productoras de los llamados alimentos chatarra, sin importar que los mismos sean consumidos por la población infantil que sufre obesidad mórbida. Lo que importa es la repetición ad náuseam de ese corridillo a velocidad vertiginosa que nadie atiende, en lugar de hacer campañas alimenticias que mejoren la salud de la población.

Me parece urgente hacer conciencia de esta idiosincrasia nuestra que contrasta con las del mundo desarrollado, particularmente las del anglosajón, en las que se privilegia la realidad real y no la realidad formal que no es sino un engaño a sí mismo.

Una leve luz aparece en el horizonte entorno a los procedimientos judiciales, con la publicación del Decreto del pasado 15 de septiembre, conforme al cual, entre otras cosas, se reforma el artículo 17 Constitucional para incluir lo siguiente: “Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales.”

Se trata de un importante paso en la dirección correcta que nos permitirá ir alineando nuestro enfoque en el fondo de los asuntos y no en la forma.

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites.