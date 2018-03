Urgente que las instituciones de prestigio de la sociedad civil se involucren en el proceso

No cabe duda de que las estrategias de Trump para ganar la Presidencia de Estados Unidos, basadas en las llamadas fake news, le dieron resultados. En efecto, el culpabilizar a los inmigrantes, especialmente a aquellos provenientes de México, de casi todos los males que sufre el pueblo americano, el haber idealizado un supuesto pasado mejor perdido con la pegadora frase de let’s make America great again, el haber satanizado al establishment, el haber creado una marca política personal, el haber ignorado las encuestas que uniformemente lo colocaban por debajo de Clinton y la realidad que no se acomodara a su plan, y el haber acabado con la corrección política, le permitió acaparar la agenda del proceso electoral y ganar la elección, paradójicamente con la utilización de muchos menos recursos económicos que su contrincante.

Dichas afirmaciones falsas incluyeron verdades a medias como el hecho del déficit comercial por 58 mil millones de dólares derivado del TLCAN, ignorando la otra parte de la realidad que incluye 584 mil millones de dólares de comercio bilateral derivado de dicho tratado y el crecimiento de empleos relacionados con el mismo, de 700 mil antes del TLCAN a 4.9 millones con que hoy contamos. También dicha afirmación ignora que el verdadero déficit comercial que puede afectar a la Unión Americana deriva del Tratado de Libre Comercio con China, que es 5 veces mas grande que el que se tiene con México, y los que también se tienen con la Unión Europea, Japón y Alemania.

Otra gran mentira que sustentó la campaña de Trump se refiere al supuesto envío de mexicanos criminales, narcotraficantes y violadores y su promesa de campaña de expulsar a 11 millones de personas sin documentación legal para permanecer en territorio americano. La realidad comprueba que México es el principal suministrador de turistas a E.U.A., que anualmente suman 20 millones, quienes van y vienen dejando una substantiva derrama de recursos en aquella región, sin causar problemas, y que hoy día radican en ese país 35 millones de mexicanos y mexicano-americanos, de los cuales, 4 de cada 5 son residentes legales allá. Asimismo, está comprobado que ahora salen más mexicanos que los que llegan a vivir a E.U.A. No hay comprobación alguna de que el sector de origen mexicano delinca más que cualquier otro sector de la población americana, incluida la sajona. Hay que hacer notar que las matanzas sufridas por la falta de control en la venta de armas de asalto tampoco se han producido por personas de origen hispánico como nos llaman allá.

En cuanto al ominoso muro que Trump prometió construir a lo largo de la frontera con México, con cargo al erario mexicano, no parece vincularse con la solución de un problema de seguridad nacional real, ya que ningún acto terrorista ha provenido por algún paso ilegal de la frontera con México.

Todos estos elementos de la estrategia de Trump le fueron exitosos para llegar a la Presidencia y quizá le permitan mantenerse durante largos 8 años, pero no reducen el riesgo, independientemente de su inmoralidad, de implementar políticas para resolver problemas irreales, dejando de dar solución a problemas reales que tarde o temprano tendrá consecuencias en el campo de la realidad.

Con facilidad podemos encontrar paralelismos entre lo sucedido en el norte y lo que sucede actualmente en México. Particularmente se viene a la mente la campaña electoral que desde hace años López Obrador ha implementado en México, en la que aprovechándose del hastío generalizado en contra del Gobierno, pretende culpar de todos los males de México a “la mafia en el poder”, como si de ésta, de indudable existencia, él y sus secuaces estuviera ausente. También ha idealizado un perturbador pasado echeverriísta y lópez-portillista del “nacionalismo revolucionario”, pretendiendo volver a la supuesta “autosuficiencia alimentaria” y se presenta como un Mesías que por su sola presencia en la cúspide del poder se terminará con la corrupción que en todos los órdenes padecemos. También él comienza a abandonar la corrección política al propinar a sus contrarios prejuicioso motes como el clasista “Fifí”.

Otro peligroso paralelismo lo encontramos entre la actuación del Director del FBI que “al cuarto para las doce” incorporó graves dudas respecto de la candidatura de Hilary por la filtración de correos electrónicos con información clasificada del Gobierno, que podría ser constitutiva de delito, lo cual la dañó irreparablemente, pese a que a final de cuentas no se le pudo fincar responsabilidad alguna, y la actuación que actualmente está llevando a cabo la Procuraduría General de la República en contra de Anaya por supuestas actividades de lavado de dinero que no se le han podido comprobar, pero que mucho lo han enlodado ante la opinión pública.

Seguramente seguirán las acusaciones entre los candidatos sin que haya consecuencias legales debido a la impunidad generalizada que padecemos, pero podrá haber consecuencias políticas quizá irreparables si no creamos mecanismos eficaces que nos ayuden a comprender la veracidad y sustento legal de dichas acusaciones, más allá de su impacto mediático. Para ello es indispensable echar mano de las instituciones de prestigio de la sociedad civil con que contamos. Tal es el caso de los colegios de abogados y de contadores, cuyos miembros son especialistas en la realización de auditorías legales y contables, para encontrar irregularidades en asuntos sometidos a su revisión profesional.

No se trata de substituir a las procuradurías o a los tribunales, sino de facilitar el entendimiento de una acusación determinada y de la documentación y argumentación que presente quien la sufre, con el propósito de conocer si hay bases sólidas o no para cuestionar la integridad ética de los candidatos.

Mucho ha avanzado nuestro sistema electoral que hoy nos pone en la boleta a candidatos de talla mundial y nos brinda a cabalidad la incertidumbre esencial de cualquier proceso democrático respecto de aquél que será elegido libremente por todos nosotros, y no nos merecemos cancelar una opción democrática útil por infundios que no pasen de ser difamaciones falsas.

