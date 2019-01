Lemas para guiar la vida

A Yolanda Peón del Valle.

El inicio de año es momento propicio para poner en orden las ideas, hacer evaluaciones de lo vivido y plantear metas de corto, mediano y largo plazo. Es por ello que hoy comparto con mis lectores algunos lemas que he intentado utilizar a lo largo de mi vida, como guía para motivarme en aras de un ideal. Los lemas suelen describir formas de conducta y por la sabiduría que contienen, en muchos casos se expresan en latín y a veces en refranes que facilitan su memorización para tenerlos siempre presentes.

El primero de ellos es la locución latina “Hic et nunc” que significa literalmente “aquí y ahora” y se utiliza, bien para llamar la atención sobre la necesidad de pensar las cosas desde la realidad y no dejarse llevar por teorizaciones y planteamientos abstractos, o bien para conducir un discurso hacia sus aspectos prácticos y concretos, lejos de generalizaciones y abstracciones. Se utiliza para señalar circunstancias de lugar y tiempo, esto es, inmediatamente, en el acto, sobre la marcha. Destaca la importancia de la toma de conciencia y resolución de problemas, adjudicándose una menor importancia a los acontecimientos del pasado. Es en el aquí y ahora en donde residimos y podemos transformarnos, tomando contacto con nuestras sensaciones, sentimientos y dándonos cuenta del contenido de nuestros pensamientos, sin apegarnos a ellos, simplemente observándolos.

Lo incorporé a mis principios de vida luego de una conversación familiar con mi padre, cuando aceptó con valentía que el cáncer pulmonar que padecía lo llevaría irremediablemente a una muerte pronta y dolorosa. Como buen hombre de fe, no se le dificultó recibir voluntariamente el misterioso designio de Dios que aparentemente obstruía su camino, pero consideró indispensable centrar nuestra vida familiar en el “aquí y ahora”, viviendo cada instante con plenitud y optimismo, procurando evitar preocuparnos por un futuro siempre incierto, el cual puede o no ser tan temible como a distancia lo vemos.

Esta locución latina es plenamente coincidente con aquella otra del “carpe diem” del poeta romano Horacio, que significa literalmente “toma el día”, que anima a aprovechar el momento presente sin malgastarlo esperando el futuro, así como con la lectura de Mateo que invita a mirar, “las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros” y a confiar en el “Padre celestial” que las alimenta, la cual concluye: “Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio afán”.

Otro lema fundamental en mi vida es el que utilizaron los Jesuitas como parte del escudo del Instituto Patria, en el que cursé la primaria, “Quo Melius Illac”, que literalmente quiere decir “buscar lo mejor”. Su interpretación incluye la decisión de ir siempre por el mejor camino rumbo a nuestros ideales, no solamente por uno bueno. Se trata de buscar en cada paso por la vida, el camino óptimo y perfecto, sin tardanzas ni desviaciones. Pero la locución también implica la satisfacción del deber cumplido, aunque el esfuerzo realizado no haya podido alcanzar el resultado esperado. Es así que me siento satisfecho de haber puesto todo mi esfuerzo y talento para alcanzar una meta, aunque ésta no sea cumplida; porque lo fundamental no es el resultado sino la lucha. El imperativo moral es “buscar” lo mejor, no “encontrarlo”. Lo importante es la acción voluntaria, entregada, decidida y sin medida de tender hacia nuestro ideal. Esto me permite sentirme pleno y no vivir eternamente frustrado por las inevitables imperfecciones de la vida.

Así es que procuro no enjuiciar las acciones por sus consecuencias. Si acaso conforme a mi conciencia el mejor camino implica realizar ciertas acciones que pueden tener consecuencias negativas, hay que realizarlas y asumir sus consecuencias.

Finalmente, la frase “En momentos de tribulaciones, no se toman decisiones”, derivada de la prescripción de San Ignacio de Loyola “En tiempo de desolación nunca hacer mudanza”, me ha sido útil para tratar de posponer decisiones para cuando la ira, desesperanza u otros sentimientos han sido superados, ya que suelen impedir encontrar el mejor de los caminos para alcanzar nuestros ideales. Esta frase sirve para matizar el hic et nunc que nos mueve a decidir en la inmediatez.

Estos tres lemas interpretados en conjunto nos impulsan a formar nuestra conciencia en forma tal que nos permita hacer uso de nuestro libre albedrío a plenitud, para elegir siempre el mejor camino, pensando las cosas desde la realidad práctica que ofrece el día de hoy, superando las cargas del pasado y enfocados en los retos que hoy se nos presentan, teniendo nuestro ideal abstracto como fin al que siempre debemos tender.

Espero, querido lector, que estos lemas le sirvan como fuente de optimismo en estas épocas de incertidumbre. Al fin y al cabo, como dijo San Agustín: Los hombres dicen que los tiempos son malos, que los tiempos son difíciles: vivamos bien y los tiempos serán buenos. Nosotros somos los tiempos: así como somos nosotros, así son los tiempos.

