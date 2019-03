Mediación pública: resolución gratuita de conflictos

Como lo hemos dicho en este espacio, la Mediación es la forma más civilizada de resolver conflictos de cualquier naturaleza. Es el mediador quien como tercero neutral ayuda a las partes a construir un acuerdo negociado que pone fin a la controversia de manera pacífica, hace preservar la relación humana entre ellas y les permite dar la vuelta a la página para continuar felizmente con sus vidas.

Ello es logrado por el mediador mediante la utilización de sofisticadas técnicas que permiten brindar a las partes un ambiente de confianza y seguridad, que propicia la comunicación y la imaginación para encontrar propuestas de solución al conflicto que nunca podrían derivar de procesos judiciales o arbitrales en los que el juez o el árbitro impone una decisión a las partes.

Como complemento a los servicios prestados por mediadores privados, certificados por los Centros de Justicia Alternativa de los diversos Tribunales de la República o independientes, el Estado ha puesto desde hace años, al servicio de la comunidad, a mediadores públicos que prestan servicios de mediación sin costo alguno para las partes, cuyos convenios de solución tienen fuerza de cosa juzgada y son plenamente ejecutivos, como si se tratase de una sentencia judicial.

Tal es el caso de Hilvia Díaz, una de las destacadas mediadoras públicas del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, abogada de la UNAM, quien desde 2006, luego de cursar un Máster de Resolución de Conflictos de la Universidad de Barcelona y de acreditar los exigentes exámenes y prácticas del Centro, se ha dedicado exitosamente a ayudar a las partes en conflicto a resolver sus controversias civiles y mercantiles de manera pacífica. Asegura que alrededor del 95% de los casos que se atienden culminan con un acuerdo verbal o un convenio escrito y que en un 98% de esos casos, esos acuerdos y convenios son cumplidos por las partes de manera voluntaria.

A Hilvia lo que más le gusta de su trabajo es lograr el encuentro, la interrelación y la comunicación entre las partes en conflicto que hace posible el reconocimiento mutuo y la construcción de compromisos que sanan las emociones y transforman las relaciones humanas, liberándolas para volver a ser felices. Uno de los casos emblemáticos que recuerda con satisfacción es el de la compraventa de una casa por parte de una madre y su hijo quienes entregaron anticipos poniendo en riesgo todos sus ahorros e incluso su capacidad crediticia, al percatarse de que el inmueble estaba embargado. El proceso de mediación logró alinear los intereses del vendedor, del acreedor y de los compradores, resolviendo la controversia de manera satisfactoria para todos.

Desde luego hay casos en los que la Mediación no es viable, tal como cuando el conflicto versa sobre derechos no disponibles, falta disposición de las partes para dialogar, no hay equilibrio de poder entre ellas, esperan que el mediador defienda los derechos de alguna de ellas o que imponga una solución, o bien que haya habido brotes de violencia. Pero cuando la Mediación es viable, la controversia suele resolverse entre una y tres sesiones de Mediación, cada una de un par de horas. Cuando el acuerdo no es alcanzado en ese lapso, suele llegarse a un acuerdo verbal, dejando la puerta abierta para una Re-mediación que permita posteriormente llegar a un convenio escrito.

También la Mediación pública puede llevarse a cabo de manera preventiva, a efecto de evitar la crisis de un conflicto. Este tipo de intervenciones son comunes en materia condominal, casos en los que el mediador facilita el acuerdo entre las partes para enmendar el Reglamento de Condóminos en un aspecto determinado, o bien en materia de arrendamiento, cuando el inquilino firma pagarés para garantizar el pago de la renta, y el mediador interviene para prevenir el riesgo de que la obligación de pago se duplique.

A diferencia de los mediadores privados certificados, los mediadores públicos no son los que gozan de fe pública en la Mediación, ni cuentan con las facultades de realizar anotaciones preventivas en el Registro Público de la Propiedad para garantizar el cumplimiento de los convenios derivados de procesos de Mediación, sino que son los Directores del Centro quienes detentan dichas facultades.

Ya que en el caso de la Ciudad de México el Centro de Justicia Alternativa forma parte integrante del Tribunal Superior de Justicia, la relación entre los jueces y magistrados es muy estrecha con los mediadores públicos del Centro, quienes constantemente reciben cursos de capacitación y actualización a efecto de que los convenios que formalicen sean plenamente ejecutables, incluso por la fuerza, en los casos excepcionales en que ello es requerido.

Para Hilvia Díaz, después de haber sido durante muchos años abogada postulante, dedicada de lleno al litigio ante tribunales, el descubrimiento de la Mediación y el aprendizaje de sus sofisticadas técnicas, la han convertido desde hace casi década y media en un apóstol de la Mediación, proceso que cada vez es más utilizado por las partes en conflicto por la confianza de que el convenio que construyan será cumplido.

