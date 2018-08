México: más de 25 años de “cacahuates” muy costosos

Don Raymundo Riva Palacio, en su columna del día 16 de agosto, hace referencia a la posibilidad de que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, reduzca el sueldo de altos mandos de la burocracia mexicana y señala que, con sueldos reducidos, sólo va a conseguir a funcionarios de dudosa calidad, a los que don Raymundo designa como “cacahuates”.

Al respecto, me permito realizar algunos comentarios sobre los funcionarios en general, pero específicamente los relacionados con la economía y el comercio exterior de México.

No hay duda de que en la burocracia mexicana hay gente de enorme valía, sin embargo, la pésima calificación que el Foro Económico Mundial (WEF) le otorga a nuestras instituciones públicas y a sus funcionarios, nos dice que, en términos generales, dejan mucho que desear, pero mucho peor es que esa baja calidad se ha reflejado en la reducida capacidad de generación de riqueza y bienestar en México, misma que ha sido decreciente en los últimos 37 años, pero especialmente en los 25 años más recientes, debido a la pésima calidad de las instituciones públicas y, evidentemente, de sus funcionarios que en su mayor parte son “cuates” y teóricos dogmáticos que parece que desconocen, entre otras cosas, la estructura de la planta productiva y sus niveles de competitividad.

Como ejemplo de estos retrocesos podemos ver que de 1999 al 2017 la competitividad de México cayó 17 escalones pasando del 34º al 51º lugar.

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, los factores determinantes de este enorme retroceso son: la pésima calidad de las instituciones públicas que descendió del 56º al 123º; la confianza en las autoridades y políticos del 94ª al 127º; y los trámites y regulaciones del 117º al 120º, sin duda, caídas que nada bueno dicen de nuestras instituciones, de nuestros altísimos funcionarios y, en general, de la burocracia mexicana.

Estas circunstancias han ocasionado mucho daño a la planta productiva nacional y al comercio exterior de México pues muchos son burócratas habilitados como expertos en comercio internacional que desconocen su operación real y, lo que es peor, la operación real del comercio exterior mexicano.

Esto ha provocado decreciente participación de México en la generación de valor agregado y riqueza mundial, por lo que la economía mexicana cayó de la 8ª a la 15ª posición y como exportador de valor agregado, del 18º al 30º lugar.

Conviene señalar que en el periodo 2000/2016, en que han estado en vigor los TLCs con 48 países y los 33 APPRIS que esos altísimos funcionarios firmaron y que nos dijeron que iban a generar enorme desarrollo y bienestar en nuestro país, los resultados han sido más que mediocres, motivo por el cual, resulta difícil pensar que si eliminan a algunos de esos teóricos que muy mal han “dirigido” nuestra política económica y de comercio exterior, la situación vaya a empeorar sino todo lo contrario, sobre todo, porque se espera que sean repuestos por personas que no tengan las mismas deficiencias que han mostrado esos teóricos exageradamente bien pagados, especialmente si tomamos en cuenta que los resultados de sus gestiones han sido pésimos.

En relación con los comentarios de don Raymundo sobre lo bien que funciona BANXICO, me permito comentar sobre esa inmarcesible institución, creada por Manuel Gómez Morín, que es bien conocido que también ha sido perjudicada por el “dedazo”, la dañina práctica priísta instituida por Plutarco Elías Calles en toda la burocracia mexicana.

Sobre su operación, hay señalar que, desde el año de 1999, la paridad del peso ha estado por arriba de su valor real, es decir, el peso ha estado sobrevaluado.

Los técnicos de BANXICO nos señalan que tenemos una flotación libre, pero, si seguimos puntualmente el desarrollo de la economía mexicana, se podrá ver que el valor del peso no siguió la evolución de la inflación como debió de haber sido para que tuviéramos una paridad real y se evitara que tuviéramos un superpeso como en la realidad ha pasado debido a la venta de dólares que ha realizado BANXICO desde esa época, supuestamente, para evitar grandes fluctuaciones y burbujas inflacionarias. Eso es realmente una flotación sucia pues no permite el juego libre de los factores que condicionan la paridad del peso de acuerdo con la evolución de la economía.

En el cuadro siguiente, uno puede darse cuenta de que con esa evolución, en la que realmente se fortaleció al peso mediante la venta continua de dólares, se creó una paridad ficticia caracterizada por un alto valor del peso, misma que algunos economistas consideran un hecho positivo debido a que la supuesta fortaleza del peso refleja una supuesta economía fuerte y sana, sin tener en cuenta que, en la realidad, la economía mexicana no es fuerte, que se volvió poco competitiva y que, mediante este mecanismo, se ha subsidiado en gran medida a la importación, lo que ha generado una competencia desleal para la planta productiva nacional.

Importante es señalar que economías como la de Suiza, Japón y China se preocupan por el alto valor de su moneda, en esos casos, sí generado por la fortaleza de su economía, en tanto que, en México, han gastado sumas extraordinarias de sus reservas para apoyar un alto valor del peso evitando su depreciación lógica y natural.

En México, esa paridad no ha sido real no sólo por la venta de dólares que no permitió que el peso tuviera un valor justo sino porque no hubo una contrapartida que compensara la situación como pudo haber sido mayor productividad o un medio sistémico que nos hiciera más competitivos. Aquí sucedió todo lo contrario pues, como he señalado, de 1999 a 2017, pasamos de la 34ª posición en competitividad a la 51ª.

Tomando como base y punto de partida al año 1999, en diciembre de 2017, la sobrevaluación del peso fue de 13.17%, debiendo recalcar que esta situación se ha visto agravada porque no ha habido elementos que generen mayor competitividad ni mayor productividad en nuestro país.

Por estas circunstancias, si aplicamos el adjetivo que don Raymundo utiliza para designar a funcionarios poco idóneos y menos rentables, tendríamos que decir que durante más de 90 años hemos padecido continuos dedazos pero, sobre todo, que en los 25 años más recientes hemos tenido “cacahuates” muy costosos, ojalá que con el cambio previsto, muchos se vayan a realizar sus actividades en otros sectores en los que espero tengan mayor suerte, pero, sobre todo, mejores resultados de los que han generado en la decadente administración pública mexicana.

