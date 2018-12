Después de la firma del T-MEC, Enrique Peña Nieto habló del comercio exterior como palanca fundamental del desarrollo de México y nos ilustró diciendo que, debido a este elemento, la región continuará siendo muy competitiva; sin embargo, ni él ni los que eran sus funcionarios, o mejor dicho sus corifeos, entienden que no entienden, pues los números nos hablan de los enormes retrocesos que el bloque ha registrado en los 17 años más recientes.

Peña Nieto trató de disfrazar la enorme mediocridad en que han sumido a México los liberales dogmáticos, hablando de la región como un todo, pues Canadá y Estados Unidos se mantienen como países muy competitivos, en tanto que la pérdida de posiciones de México ha sido deplorable, convirtiéndose en el menos competitivo de los tres; entre 1999 y 2017 perdió 17 posiciones, pasando del 34º al 51º lugar en materia de competitividad.

Si estos retrocesos los trasladamos a la generación de riqueza, la situación es verdaderamente preocupante pues, prácticamente, el TLCAN es el único bloque que ha perdido participación en el PIB mundial, desgraciadamente con México a la cabeza, ya que la caída de su partición fue de -0.54%, equivalente a una disminución de -27.41% en el periodo de referencia, mismo en el que Estados Unidos se mantiene como la primera economía mundial, Canadá descendió 2 posiciones, mientras que México cayó 6 posiciones, al pasar de la 9ª a la 15ª, con el agravante de que, en 1981, México era la 8ª economía mundial.

En el periodo 1981/2017 el PIB per cápita mexicano perdió 30 lugares, pues cayó de la 41ª a la 71ª posición.

En materia de IED, Peña Nieto también nos ilustra señalando que en su sexenio se ha batido el récord sexenal de captación de flujos de IED, lo que es cierto, pero no nos dice que él está comparando a los malos con los peores, aunque sea difícil distinguir qué sexenio ha sido el peor en los 24 años de vigencia del TLCAN, podemos tomar como base el comportamiento de los flujos de IED mundial, donde se muestra que la situación ha sido verdaderamente regresiva, en el año 1994 captamos el 4.31% del total de la IED mundial, en el 2001 el 4.39% y en 2016 este porcentaje ya sólo fue de 1.53%.

Haciendo un poco de historia podemos ver que, durante los 80 y principios de los 90, se aprobaron diversas reformas que nos hicieron muy competitivos; durante el sexenio de Zedillo, caracterizado por su enorme mediocridad, nada se hizo al respecto, de tal manera que, a partir de su periodo de gobierno, los retrocesos y la pérdida de competitividad de la economía mexicana fueron terribles.

Con la llegada de Fox se creó la Oficina de Políticas Públicas y la Comisión Presidencial para la Competitividad, las que, supuestamente, diseñarían políticas públicas que nos harían más competitivos y que convertirían a México en la 5ª economía mundial, sin embargo, sucedió todo lo contrario, pues al final del foxismo caímos hasta el 13º lugar, paradójicamente, como consecuencia de la mediocridad que caracterizó ese gobierno, debido a la total ausencia de políticas públicas, a la enorme pérdida de competitividad y a la carencia de una estrategia de comercio exterior.

Conviene comentar que uno de los genios de BANCOMEXT, que más contribuyó al deterioro y a la pésima imagen de dicha institución, pensó en subsanar estas incompetencias señalando la posibilidad de adoptar el sistema de trabajo de McDonalds’s, bajo el siguiente esquema: “mi ideal es que todas y cada una de las 42 consejerías comerciales de Bancomext en el mundo sean como un McDonald’s y que den un servicio homogéneo y de gran calidad a todos los exportadores que se acerquen a pedir asesoría”.

Afortunadamente, su propuesta no tuvo buena acogida pues se pensó que, bajo este esquema, los funcionarios de BANCOMEXT, para ejercer sus funciones de promoción adecuadamente, tendrían que utilizar el traje característico del payaso Ronald McDonald.

Adicionalmente, y en medio de esta enorme mediocridad, el excelso político y brillante pensador mexicano Vicente Fox explicaba los enormes retrocesos de México señalando que no es que México no creciera, sino que los otros países crecían más rápido. ¡Bah!

Durante el calderonismo fue peor, pues independientemente de que declaró una guerra que dice que no fue guerra, también nos prometió el oro y el moro con un Ferrari que, por sus múltiples incompetencias, fue mejor conocido como el Vochito (aunque, por su origen italiano, mejor debió haber sido llamado el Topolino), fue así que para el año 2011 perdimos dos lugares adicionales y caímos hasta la 15ª posición como economía mundial.

Durante el peñismo, última etapa del priísmo, que se caracterizó por la institucionalización de la corrupción desde que Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles llegaron al poder hace más de 90 años, nos prometieron revertir la regresión tan deprimente pues ellos sí sabían cómo hacerlo, sin embargo, la base de su estrategia continuó siendo un liberalismo dogmático basado en el axioma de la mejor política industrial es la que no existe, lo que sólo empeoró la situación; se firmaron más TLCs, primero con Panamá en 2014, y el TPP-11 en 2017 con otros 6 países, pero la situación sólo empeoró, a pesar de la aprobación de las tan ansiadas reformas estructurales, de tal manera que, en el periodo 2014/2017, el PIB per cápita cayó de 10,846 US a 9,249 US, es decir, una pérdida de 1,597 US en los ingresos anuales de cada uno de los mexicanos, esto en sólo tres años.

Paradójicamente, Peña Nieto y sus antecesores, junto con sus altísimos funcionarios y sus corifeos, presumían de la creciente participación de la exportación en el PIB total y se podría pensar que, en efecto, había un importante desarrollo de México por sus ventas al exterior, sin embargo, el contenido nacional en la exportación, por más que el INEGI, BANXICO y la Secretaría de Economía lo oculten, negándose a publicar las estadísticas desagregadas de la exportación a partir del año 2013, ha sido decreciente. Si en el año 1993, el valor de contenido nacional era de 59%, en el año 2017, fue de sólo 38%, eso sin incluir a la exportación de petróleo; el porcentaje fue mucho meno, pasando de 39% en 1993 a sólo 26% en 2017, aunque los funcionarios y teóricos del comercio exterior lo nieguen y lo desconozcan, lo que representa decreciente generación de riqueza y bienestar en nuestro país . Esto ha convertido a México en un país maquilador que importa crecientemente para poder exportar, principalmente a Estados Unidos, con decreciente valor agregado.

Peña Nieto y sus funcionarios nos decían que México se ubicaba en el 13º lugar como exportador, pero si sólo tomamos en cuenta el valor agregado en la exportación mexicana, nos ubicamos en el 30º lugar, con una muy reducida participación en la exportación mundial que en el año 2015 fue de sólo 0.89%, lejos del año 2001, en que logramos el 1.15%

Principales países exportadores sin Maquila

Exportación 1993 1994 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2010 2014 2015 93/01 01/15 93/15 Sin Maquila %Δ %Δ Δ$ 1. China 92 121 149 184 195 249 266 326 1,578 2,343 2,275 189 755 2,183 2. EU 465 513 585 682 696 782 729 693 1,278 1,623 1,505 57 106 1,040 3. Alemania 381 427 524 543 544 550 572 616 1,259 1,511 1,329 50 132 948 4. Japón 362 397 443 388 419 479 403 417 770 684 625 11 55 263 5. Holanda 125 153 203 214 219 233 231 244 574 672 567 85 145 442 6. Corea 82 96 125 132 144 172 150 162 466 573 527 83 251 445 7. Hong Kong 135 151 174 175 174 203 191 202 401 524 511 41 168 376 8. Francia 222 251 302 321 326 327 323 332 524 583 506 45 57 284 9. Reino U. 182 205 238 274 272 285 273 280 416 507 460 50 68 278 10. Italia 169 191 234 246 236 241 244 254 447 529 459 44 88 290 11. Canadá 145 165 192 214 238 277 260 252 387 474 408 79 57 263 12. Bélgica 125 142 178 182 179 188 190 216 408 469 398 52 109 273 13. Rusia 44 67 82 74 76 105 102 107 401 497 340 132 233 296 14. Suiza 63 70 82 79 80 81 82 92 196 239 290 30 254 227 15. Taiwán 86 94 113 112 124 151 126 135 275 314 285 47 126 199 16. España 65 77 98 112 105 115 117 126 254 323 282 80 141 217 17. India 22 25 31 33 36 42 43 49 226 317 267 95 521 245 18. EAU 26 26 28 34 36 50 48 52 214 359 265 85 452 239 19. Tailandia 37 45 56 54 58 69 65 68 193 228 214 76 229 177 20. Arabia S. 42 43 50 39 51 78 68 72 251 354 202 62 197 160 21. Malasia 47 59 74 73 85 98 88 94 199 234 200 87 127 153 22. Polonia 14 17 23 28 27 32 36 41 160 217 198 157 450 184 23. Brasil 39 44 47 51 48 55 58 60 202 225 191 49 229 152 24. Australia 43 48 53 56 56 64 63 65 213 240 188 47 198 145 25. Singapur* 47 58 70 63 69 79 66 67 183 216 177 40 168 130 26. Vietnam 3 4 5 9 12 14 15 17 72 150 162 400 980 159 27. R. Checa 14 16 22 26 27 29 33 38 133 174 158 136 379 144 28. Austria 41 45 58 64 66 68 71 79 153 177 152 73 114 111 29. Indonesia 37 40 45 50 51 65 57 59 158 176 150 54 163 113 30. México* 30 29 38 48 57 69 71 73 111 154 147 137 107 117 % Singapur** 1.24 1.34 1.35 1.14 1.21 1.22 1.07 1.03 1.20 1.14 1.07 % México ** 0.79 0.67 0.73 0.87 1.00 1.07 1.15 1.12 0.73 0.81 0.89 Ʃ Mundial 3,784 4,323 5,176 5,510 5,723 6,453 6,195 6,499 15,300 18,935 16,482 64 166

*Valor neto de contenido nacional. Excluye la reexportación de insumos importados temporalmente bajo esquema IMMEX. Mil millones US.

De los 54 países con los que México ha firmado TLCs, en 1993 tenía déficit con 24 de ellos, por un total de -11,347 millones US; para el año 2017, el déficit fue con 32 por -42,454 millones US; y para el periodo 1993/2017 fue con 40, por un total de -784,630 millones US.

En la realidad, no veo el negocio para México, pues, especialmente en el periodo 2000/2017, en que han estado en vigor los TLCs con 54 países y los APPRIS con 33 países, las variables económicas de México han registrado enormes retrocesos económicos.

Sin duda alguna, el libre comercio es benéfico cuando se maneja de manera inteligente, sin embargo, repito que en el periodo 1993/2017 ha prevalecido un liberalismo dogmático sin inteligencia alguna, basado en el axioma de que la mejor política industrial es la que no existe. Se ha ejercido un liberalismo dogmático y surrealista que mucho ha dañado a la economía mexicana como se ha visto al analizar las principales variables económicas de nuestro país, y en las que la pésima calidad de las instituciones públicas, la de sus funcionarios y la pesada tramitología ha sido determinante.

El cambio iniciado el 1º de diciembre de 2018 debe ser el punto de partida para una era en la que el comercio exterior cumpla con su función de detonador del desarrollo, como ha sucedido con otros países que han abandonado la simulación y la improvisación en su proceso de desarrollo.

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites.