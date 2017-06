Los mejores médicos del mundo son: el doctor dieta, el doctor reposo y el doctor alegría.

Jonathan Swift

DE REGRESO: Tras una pausa de poco más de tres años, celebro hoy la oportunidad de volver a compartir con usted, amable lector, reflexiones, experiencias y análisis relacionados con mi actividad profesional, Estratega e Inversionista Bursátil. Estaré con usted si Dios me lo permite cada quince días (miércoles). Un agradecimiento y felicitación muy especial para mi “maestro” y amigo Sam Podolsky, por la exitosa trayectoria del proyecto de El Semanario y otros más, y por invitarme a seguir formando parte de su familia profesional. Iniciamos este renovado ciclo con un artículo que nos recuerda la importancia no sólo de crear patrimonio, sino de conservarlo.

ÉXITO TEMPRANO Y CONSECUENCIAS: Hoy 1º de junio inician las finales del Campeonato Nacional de EUA de Basquetbol. Se trata de una serie de seis partidos (gana el que triunfa en cuatro de siete encuentros posibles), los equipos finalistas por tercer año consecutivo son Golden State (“Warriors”) y los “Cavaliers” de Cleveland. De inmediato, medios especialistas comenzarán a especular sobre el futuro de varios jugadores recordando su condición salarial actual. Los jugadores del equipo favorito (“Warriors”) tienen un promedio de 27 años (32 el mayor y 22 el más joven) y un sueldo promedio de $4.9 mdd al año. Una de sus estrellas máximas es Stephen Curry, quien tiene 29 años y un contrato por más de $12 mdd (sin otros ingresos por regalías de marcas). La revista deportiva especializada Sports Illustrated estimó recientemente que 60% de los jugadores de básquetbol profesional en EUA (NBA National Basketball Association) se declaran en bancarrota (“quiebra”) durante los primeros cinco años después de su retiro, mientras que 80% de jugadores jubilados de fútbol americano profesional (NFL National Football League) “quiebran” durante los tres primeros años después de jugar profesionalmente. Esta condición no es muy distinta a la de otros deportistas en diversas disciplinas y en muchos países; resulta muy difícil entender cómo pueden perder tan pronto millones de dólares. A este proceso de pérdida patrimonial lo llaman “Síndrome Súperman”: refleja una percepción equivocada de que una condición “superior” en capacidades físicas y de alta remuneración económica a una edad temprana durará siempre.

CAUSAS DE BANCARROTA (QUIEBRA)

DEPORTISTAS PROFESIONALES: Una vez que una persona decide tomar al deporte como profesión, comenzará a pasar mucho tiempo en él (prácticas, entrenamiento, pesas, alimentación, descanso, viajes, juegos, etc.). Esto propicia un enfoque absoluto en su actividad, evitando atención y/o preparación en otras áreas y/o disciplinas. Este grupo de individuos pasan los primeros años de su vida entrenando para ser atletas de clase mundial, sin embargo, no se dan cuenta que posiblemente vivirán más de 40 años una vez que dejen de ser atletas profesionales. La mayoría de los atletas termina a los 25 años de edad (tal vez a los 30, si son realmente buenos), aunque la esperanza de vida de un ser humano es más de 70 años.

Expertos en el estudio de este “fenómeno” de quiebra en atletas identifican seis razones principales de causa.

1) Falta de Planeación Financiera: Los deportistas no son distintos de la mayoría de los graduados en experiencia profesional y particularmente en conocimiento financiero e inversión. No obstante, la mayoría de los jóvenes no alcanzan los niveles de ingresos que tienen muchos atletas profesionales en sus primeros años después de la universidad. La falta de asesores serios de inversión se identifica como la principal razón de quiebra.

2) Apoyo a la “Comunidad”: Muchos atletas con éxito económico se sienten obligados a apoyar financieramente a toda su familia (cercana u lejana) y amigos. Comparten su generosidad (dinero) con un gran número de personas mermando rápidamente su patrimonio.

3) Divorcio: Muchos investigadores especializados señalan este suceso como uno de los principales. El divorcio propicia gastos en honorarios legales y otorgamiento de activos. El atleta termina con la mitad de lo que ganó en su carrera y pueden tener grandes y onerosas pensiones alimenticias y pagos de manutención infantil.

4) Falta de conocimiento (sensibilidad) sobre la velocidad en que su carrera puede terminar: A menudo se olvida que su enorme salario como atleta activo no va a durar siempre. Independientemente a lo relativo del bajo promedio de vida activa que tienen, están sujetos a lesiones y/o accidentes que pueden hacer todavía más corta su carrera e ingresos como profesional.

5) Dificultad para Disminuir Gastos “Acostumbrados”: La desatención al gasto en los propósitos de ahorro (se entiende que únicamente se ahorra si se tiene mayor ingreso) es mucho más peligrosa para un deportista acostumbrado a gastar y comprar con exceso asumiendo que sus altos ingresos estarán para siempre.

6) Falta de una Segunda Carrera: Muchos atletas profesionales suelen tener temporadas de “descanso” largas que podrían utilizar para una mejor preparación que les sirva después de su vida deportiva, pero muy pocos lo hacen. Por otra parte, los muchos años de jubilación anticipada son para la mayoría poco productivos.

LOS QUE NO SON ATLETAS: Como comenté antes, lBusiness investment: When interest rates rise, it costs more to borrow money to finance investment projects, causing fewer investment projects to be profitable.a pérdida de patrimonio es común no sólo para los “súper atletas”, muchas personas en el mundo con distintas disciplinas sufren esta situación. En muchos casos coinciden con algunas de las situaciones antes señaladas. Otras causas comunes son:

7) Enfermedades y Falta de Seguros Médicos: La presencia repentina de una enfermedad grave sin un seguro que cubra los gastos es un evento recurrente en la pérdida de patrimonio.

8) Poca Diversificación: La concentración de inversiones incorpora un riesgo mayor. Un mal resultado en el mismo, “arrastra” una mayor proporción.

9) Malas Inversiones (empresas “patito”): Invertir en proyectos (negocios, préstamos, etc.) con amigos y/o familia cuya estructura es poco institucional o tienen un pobre expediente en tiempo (experiencia) o resultados, es sin duda una idea sumamente riesgosa.

