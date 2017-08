En defensa del Precio Objetivo

Tres clases hay de ignorancia: No saber lo que se debería,

saber mal lo que se sabe, y saber lo que no se debe.

François La Rochefoucauld.

Antecedentes: En más de una ocasión, hemos atestiguado severos cuestionamientos hacia Precios Objetivos de empresas en Bolsa al considerarlos extremadamente “positivos” en épocas difíciles. En todos los casos, muchos de esos precios objetivos se alcanzaron por una sola razón: Los modelos y los supuestos en que se basaron funcionaron y sucedieron. A mayor o menor tiempo el “Sr. Mercado” recobró cordura, reconoció su valor y premio a los pacientes.

¿Cuál es su Método de Valuación?: Cuando usted decide participar de la inversión bursátil y entiende que se trata de una alternativa que le ofrece la oportunidad de ser dueño proporcional de una o un grupo de empresas, seguramente deseará averiguar qué método de valuación utilizar para identificar las mejores oportunidades. En ese momento, descubrirá que existen gran cantidad de técnicas y métodos disponibles, desde los más simples como las comparaciones, hasta los más sofisticados como el Flujos de Efectivo Descontado a Valor Presente (Discounted Cash Flow) que involucra además de estimaciones de resultados financieros por varios años de las empresas analizadas, la determinación de una tasa de descuento que incorpora variables como Tasa Libre de Riesgo, Premio de Mercado, Betas, Perpetuidades, Riesgo País, etc. La pregunta es: ¿Cuál utilizar? Desafortunadamente, no existe “un sólo método más adecuado”. Cada acción de empresas que cotizan en el mercado es diferente, cada sector e industria a la que perteneces tiene características propias y específicas que la hacen requerir métodos de valuación específicos. Los métodos de valuación normalmente se dividen en dos categorías: 1) Modelos de Valuación Absoluta; y 2) Modelos de Valuación Relativa. ¿Usted cuál utiliza?… ¿Las emisoras de su portafolio en qué modelo se fundamentan?

Valuación Absoluta: Estos modelos intentan encontrar el valor intrínseco o “verdadero” a partir de fundamentales como los dividendos, flujo de efectivo y la tasa de crecimiento. En esta categoría se incluyen: 1) Modelo de Descuento de Dividendo (Dividend Discount Model); 2) Modelo de Flujo de Caja Descontado (Discounted Cash Flow Model); 3) Modelos de ingreso residual (Residual Income Model); y 4) Modelos Basados en Activos (Asset-Based Models).

Valuación Relativa: Estos modelos operan mediante la comparación de la empresa en cuestión a otras empresas similares o con referencias históricas propias. Estos métodos generalmente involucran cálculo de múltiplos o las proporciones en categorías de: 1) Enfoque a utilidades o resultados, como el múltiplo precio a utilidad (P/U), el Valor de la Firma vs. Resultados Operativos sin Depreciaciones (FV/Ebitda); y 2) Enfoque al valor de activos, inversiones (“fierros”) como el P/VL o VM/VS, etc.

Precios Objetivos: la experiencia y el conocimiento de los mejores

En la práctica, los analistas y estrategias especializados en conocer, entender y estimar los resultados y valuaciones de las empresas en Bolsa traducen los mejores modelos en PRECIOS OBJETIVOS. Usted como NO ESPECIALISTA, no está obligado a conocer o entender a la perfección, ni a revisar periódicamente dichas valuaciones. Sin embargo, sí es responsable de saber las bases y argumentos que justifican los precios objetivos. Cuando usted considera en sus decisiones en Bolsa “Precios Objetivos” actualizados de un consenso de analistas reconocidos, su decisión se soporta de los mejores modelos de valuación que un analista y/o estratega experto lleva a cabo. Puede o no estar de acuerdo con el Precio Objetivo y es cuando el reto del entendimiento crece, pero lo importante es que sus decisiones sean soportadas por elementos de carácter fundamental, y no por un argumento poco sólido que intente hacer ganar dinero “fácil” (rápido).

