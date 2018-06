Nueva etapa: ¡Sin Excusas!

Mil excusas y ninguna buena razón.

Mark Twain.

El Tiempo: No existe una actividad más importante en la vida como la correcta administración de nuestro tiempo. La administración de éste determina la calidad de nuestra vida. El tiempo es perecedero, no puede guardarse. El tiempo es insustituible, no existe nada igual. El tiempo es irreparable, una vez que se va o se desperdicia, no puede recuperarse. El tiempo es indispensable, especialmente para el logro de cualquier objetivo.

Congruencia: Inicié mi carrera profesional en 1985. Buscando mejor formación como Contador Público, me entrevisté en una institución financiera que consideró que yo tenía el perfil adecuado para desarrollarme en una Casa de Bolsa. Descubrí entonces una actividad que, a través de los años, me ha apasionado tanto como el básquetbol o el triatlón: inversión en la Bolsa.

Luego tuve la oportunidad de participar en instituciones locales e internacionales. Estas últimas me ayudaron a entender el abismo que existía en la cultura de inversión entre otros países y México. Estoy convencido de que un buen método de inversión, particularmente en Bolsa, y una visión distinta a la misma (como empresario a mayor plazo) contribuyen de manera importante a la formación de patrimonios. Sin que el dinero sea lo más importante, lograr cierta estabilidad económica es importante pues permite atender temas de mayor relevancia (familia y salud).

Convencido de ello, he dedicado parte importante de mi actividad profesional a escribir libros, columnas en diferentes medios, dar clases en universidades y presentarme en distintos foros para compartir reflexiones que considero pueden ser útiles a otros. Siempre termino señalando que un objetivo patrimonial puede permitir independencia laboral o un retiro a una edad temprana en busca de un mejor balance de vida (felicidad).

SNX: Pues bien, ¡a predicar con el ejemplo! He decidido iniciar ahora un nuevo proyecto personal en busca de dicho balance, que me permita seguir fomentando y promoviendo la inversión bursátil desde una posición mucho más congruente y completamente alineada a lo que propongo. Con amigos de muchos años, extraordinarios profesionistas y de gran calidad humana, recién fundamos la empresa SNX, Constructores de Patrimonio, una institución para difundir y seguir participando activamente en el mercado bursátil. Las siglas SNX abrevian la frase ¡SIN EXCUSAS!, una invitación permanente hacia una actitud de vida que no impida lograr objetivos en un sentido amplio, incluyendo, por supuesto, la construcción de patrimonios. Su emblema incluye un reloj de arena que simboliza la importancia de la oportunidad y el valor del tiempo en cualquier decisión. Al igual que muchos de ustedes, tomar decisiones no me resulta siempre fácil, pero no tomarlas es peor. A medida que pasa el tiempo, más valoro la importancia de éstas. Personalmente, no quiero terminar ninguna actividad sin poder decir “lo intenté”. Mejor aún… ¡Lo logramos!

¡Gracias!: Imposible cerrar esta fase profesional y abrir otra, sin antes agradecer de todo corazón a todas las personas que contribuyeron para que llegara hasta aquí. Son muchos: Dios, familia, amigos, clientes, colaboradores, equipos de trabajo, periodistas, alumnos, lectores, y un largo etcétera. De Grupo Financiero BX+ sólo me llevo extraordinarios recuerdos y grandes satisfacciones.

Reconocimiento absoluto a mis equipos de Análisis y Estrategia, quienes han estado y los que son ahora. Inmejorable ambiente de respeto, profesionalismo, compañerismo y diversión. Grandes proyectos los que hemos logrado y seguiremos alcanzando. Sigan pensando “fuera de la caja”. Recuerden que la creatividad es sinónimo de análisis.

Un agradecimiento muy especial a la familia del Valle y a Don Jaime Ruíz. A Toño del Valle Perochena, empresario exitoso y dedicado, pero mejor ciudadano; pocas personas como él son tan comprometidas con el país en un sentido amplio. ¡Gracias por la invitación de hace casi siete años y el apoyo de siempre! A Tom Ehrenberg, por su exigencia permanente.

Mucho que hacer todavía por nuestro mercado accionario. Por favor no se olviden de exigirnos como asesores, pero también de involucrarse un poco más. Usted como cliente no tiene que saber las respuestas pero sí necesita hacer las preguntas correctas: ¿cuál es el precio objetivo?, ¿cuál es la metodología de inversión?, ¿cuál es la relación Riesgo-Rendimiento de mi portafolio?, ¿cuánto van a crecer las utilidades de la empresa de la que soy dueño? La clave: empresas extraordinarias con valuaciones atractivas, en México o en otros países.

Finalizo este párrafo con una reflexión, de esas con metáforas que sirven mucho: en alguna ocasión un afamado entrenador de atletismo comentó a sus discípulos que el día de la competencia no era tan importante. Ese día solamente se recoge la medalla, sin embargo, ésta se gana con el entrenamiento. Con la inversión sucede igual. No espere un día en particular amanecer con una gran fortuna o patrimonio. Aunque hay días buenos, el resultado final es producto de la metodología, disciplina y paciencia que se practica todos los días. No me despido, es un mundo pequeño, buscaré seguir unido de alguna manera a BX+ y sería un privilegio seguir en contacto con ustedes… Mi correo personal es capobu9[arroba]gmail.com y quedo a sus órdenes.

¡Un abrazo y de nuevo muchas, muchas gracias! Estén preparados, se aproximan grandes oportunidades de inversión. Si usted cree que viene una crisis, recuerde que éstas han sido siempre sinónimo de oportunidad.

Carlos Ponce B.

Es Fundador de la empresa SNX, Constructores de Patrimonio

y empresario en Bolsa desde hace muchos años.

Puedes escribir tus comentarios y dudas al correo capobu9[arroba]gmail.com

