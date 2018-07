¿Qué le da riqueza a nuestra vida diaria?

Quien cambia felicidad por dinero no podrá cambiar dinero por felicidad.

José Norosky.

Objetivos patrimoniales: Para muchos no se trata solamente de tener dinero (patrimonio), sino de lo que puedes hacer con ello. Una y otra vez hemos insistido en los buenos resultados para quien busca la creación de un patrimonio y que ha decidido convertirse en empresario a través de la inversión bursátil. No obstante, la creación de patrimonio debe tener objetivos específicos (“es un medio, no un fin”).

Administración del tiempo: Dichos objetivos resultan diferentes para cada individuo en función del balance de vida que busca. En esta línea de reflexión, el tiempo se vuelve una variable fundamental. La administración de nuestro tiempo es la actividad más importante en la vida pues el tiempo es insustituible, perecedero y no puede guardarse. La prioridad que representa cada actividad u objetivo para usted amable lector, está determinado por la cantidad de tiempo que le dedica a cada una de ellas. En el espacio de esta semana, me pareció interesante compartir los resultados de una encuesta que llevó a cabo la empresa Bloomberg en Estados Unidos, preguntando sobre el tipo de actividades que le daban “riqueza” (como sinónimo de felicidad y alegría) a un grupo amplio de individuos.

Usted puede o no estar de acuerdo con el nivel de prioridades que resultaron en esta lista. Lo invito a realizar su propio listado y a que actúe en consecuencia.

¿QUÉ LE DA RIQUEZA A NUESTRAS VIDAS?

Alicia en el país de las maravillas: Termino la columna de esta semana recordando un pasaje del cuento (o película) Alicia en el País de las Maravillas. En una parte de la historia, Alicia persigue un conejo al que pierde de vista al entrar a un laberinto. En ese momento, aparece un gato (El gato “Sonrisas”) y Alicia le pregunta, ¿qué camino debo tomar? El gato contesta, ¿A dónde vas? Ella responde, No sé. Entonces, el gato le dice que no importa el camino que tome. Si uno no sabe hacia dónde va (o qué es lo que quiere) cualquier decisión parecerá poco importante. Defina sus objetivos, sus prioridades, asigne el tiempo correspondiente a la prioridad que cada uno tiene para usted y deje que la inversión en Bolsa le ayude a crecer su patrimonio como medio para alcanzarlos.

Carlos Ponce B.

Es fundador de la empresa SNX, Constructores de Patrimonio

y empresario en Bolsa desde hace muchos años.

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites.