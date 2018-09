Naturaleza ganadora de los índices bursátiles

Una comunidad se entiende como un conjunto de personas que

Nuestra opinión

Como cada año, el próximo 24 de septiembre se modifica la muestra del Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC), lo que da pauta a recordar el porqué de la naturaleza ganadora de los índices accionarios a mayor plazo. Piense como accionista… No como especulador, son además esta clase de inversionistas los que en el tiempo predominan y dan dirección al mercado.

En la Bolsa, sólo las mejores empresas

Cotizar en Bolsa en México (y en el mundo) no es fácil. Además de los requisitos documentales solicitados implica: 1) Presentar trimestralmente extensa información financiera; y, 2) Apegarse a principios de mejores prácticas corporativas relacionadas con temas de transparencia, institucionalidad y cuidado de accionistas minoritarios. La información trimestral permite al participante (analista, asesor e inversionista final) “auditar” a las empresas, verificar si aquel compromiso de liderazgo, crecimiento y gran potencial que comprometió durante su oferta pública en Bolsa o en la “última reunión con inversionistas” se está llevando a cabo.

En el tiempo, sobreviven únicamente las mejores

Si la condición o perspectiva favorable de una empresa cambia, los participantes pierden interés, baja la demanda y venden sus acciones. La competencia entre acciones es “feroz” y es internacional. El participante buscará siempre la empresa que crece, la que es líder, la de gran potencial, la que sí cumple. De continuar una condición negativa en el tiempo, su demanda (operación) puede llegar a ser tan baja que pierde “peso” en la muestra del IPyC o, incluso, sus acciones se deslistan (dejan de cotizar en Bolsa). De manera contraria, las empresas que ofrecen, cumplen y proyectan un futuro promisorio, reciben mayor demanda y/o interés de los participantes (por sus propios fundamentales). De esta manera, el propio índice se encarga de FILTRAR cada año a las mejores empresas. El comportamiento permanente de alza a largo plazo proviene de la demanda para estas acciones atractivas que en su mayoría conforma al IPyC. En México distintas empresas han conformado en el tiempo al índice bursátil. El IPyC que usted ve y conoce hoy no es el mismo que hace tres, cinco o diez años.

Lo mismo en todo el mundo

En un ejercicio con índices bursátiles de diecisiete países, la tasa de rendimiento anualizada REAL (sin inflación) promedio en trece años resultó 5.4 veces mayor a la de instrumentos de deuda (4.8% vs. 0.8%) corroborando así la naturaleza ganadora de esta alternativa a nivel internacional a mayor plazo.

Es importante señalar que la muestra de países no incorporó mercados emergentes cuyos rendimientos en Bolsa han llegado a ser superiores a los de muchos países desarrollados.

Índices accionarios vs Instrumentos de Deuda (Bonos) 13 años

Del glosario SNX

Inadmisible: El peor uso del tiempo es hacer muy bien algo que no se necesita hacer.

Carlos Ponce B.

Es Socio Fundador de SNX, Constructores de Patrimonio.

