La historia dependerá del capítulo que escriba la nueva generación en el libro que nos dejaron las anteriores.

Anónimo.

“Todos aprendemos de todos”

Tuvimos la oportunidad en SNX de tener por seis meses a Sergi Antezana Castañeda, joven talentoso que al haber terminado sus ciclo de bachillerato quería tener una experiencia más cercana al área de inversiones en la que desea desarrollarse profesionalmente. Aprendimos mucho de él, aprendemos de todos. Me pareció adecuado compartir esta semana, la reflexión que publicó Sergi como testimonio de un cambio sobre la percepción en inversiones que podría ser de interés para las generaciones que vienen. ¡Felicidades y muchas gracias, Sergi!

Mi llegada al Fondo SNX

Me encontraba estudiando la preparatoria en Estados Unidos (Ronald Reagan High School, TX.), cuando tuve la posibilidad de graduarme seis meses antes de lo esperado y regresé a México. Con mayor tiempo antes de entrar a la carrera de Finanzas, busqué opciones para poder sensibilizarme y convivir más con la inversión en Bolsa, campo que llamó mi atención desde hace varios años. SNX, Constructores de Patrimonio, me dio la oportunidad de vivir la experiencia en un “internship” de seis meses, desde el principio sabía que agregaría mucho valor a mi formación, pero no tenía idea de cómo cambiaría mi perspectiva acerca del mercado accionario. Como muchas personas de mi edad, en México e incluso en Estados Unidos, mi perspectiva de inversión en Bolsa provenía de lo que veía en películas y series de televisión, las cuales muestran grandes fortunas hechas de la noche a la mañana, comprando criptomonedas y/o personas que operan acciones varias veces en el día, en un piso con ruido y desorden. Al llegar a SNX muchas (si no es que la mayoría) de mis expectativas cambiaron drásticamente.

Mis aprendizajes

Durante estos meses, me di cuenta del trabajo y de la dedicación que cada uno de los integrantes de SNX enfoca a su respectivo campo, algo que yo no tenía claro. Me encontré con una cultura de trabajo de excelencia y de orden en la cual las tareas se separan con el fin de complementar de manera exitosa las habilidades de cada integrante. Coincidí con un estratega que da seguimiento diario a las características cualitativas de las empresas de nuestro interés, quien me enseñó a identificar las diferentes noticias que podrían impactar al mercado, y a plasmar eso en notas sencillas que pudieran comunicarle datos de interés a nuestros inversionistas. Me encontré con un analista y manejador de fondos que crea modelos de empresas, que le ayudan a administrar el portafolio del fondo, el cual me incitó a informarme cada vez más y ver la inversión como una ciencia en la cual se tiene que entender y estudiar a fondo las empresas de las que planeas ser dueño. También trabajé muy cerca con un asesor y promotor que se encarga de toda la relación con clientes y prospectos, que me enseñó cosas muy valiosas que son aplicables a la vida diaria, como el trato con las personas, el servicio, la disposición y la tolerancia. Todo esto me ayudó a darme cuenta de que no es trabajo de una persona y que todas las tareas realizadas son igual de importantes y se complementan. Durante este tiempo en el que pude estar en contacto con las diferentes áreas, me di cuenta de lo que me gustaría hacer a lo largo de mi vida, que es ser analista y poder algún día llegar a ser manejador de fondos. Tomar una decisión tan importante de una manera más informada. Es algo muy valioso que siempre voy a recordar.

Reflexión

Estos seis meses representaron un gran avance, tener esta cercanía al mercado accionario y ver cómo se administra en realidad un fondo de inversión (SNX), me hizo ver que invertir a largo plazo de una manera informada y asesorada como lo han demostrado varios inversionistas institucionales, es la mejor manera de crear un patrimonio. A las personas de mi edad, sobre todo en México, que aún ven el tema de la inversión como algo lejano, les garantizo que no es así, que no sólo es una posibilidad disponible para todos, sino que es una industria que tiene un potencial de crecimiento muy grande y que al comunicarse de ésta manera, podría ayudar a la gente de nuestro país a incrementar su patrimonio y a mejorar sus condiciones de vida. Esto me motiva desarrollarme en esta industria y a poner de mi parte para que el mercado accionario deje de ser visto como un tema de apuestas o de especulación y suerte. El promover el mercado accionario de manera correcta será una tarea que las futuras generaciones de estrategas, analistas y asesores tendremos que hacer una prioridad. Agradezco de sobremanera a los fundadores del Fondo SNX por darme esta gran oportunidad a tan corta edad y por siempre tener la tolerancia de enseñarme y aconsejarme. Este acercamiento será algo que definirá de manera importante mi desarrollo profesional y es una experiencia que difícilmente olvidaré. ¡Gracias por todo!

Atentamente: Sergi Antezana Castañeda.

