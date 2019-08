Recuerde ¿por qué decidió invertir en Bolsa?

“Los inversionistas más exitosos no son los más inteligentes, son los más disciplinados”.

Buffett.

En épocas inciertas

En épocas de mayor incertidumbre (digo mayor, porque la incertidumbre es una constante), en que los precios de las acciones observan caídas muchas veces irracionales (injustificadas o en exceso), es completamente natural que los participantes manifiesten preocupación y temor. Ello resulta peligroso pues puede originar que se tomen decisiones equivocadas. Un ejercicio muy sano en escenarios de esta índole, es recordar: ¿por qué decidió en su momento ser inversionista en Bolsa? Hagamos un repaso juntos y dejemos que la disciplina y paciencia hagan lo suyo a nuestro favor.

Decidió ser empresario de una manera distinta:

Cuando usted invirtió en una compañía, se convirtió en dueño proporcional de ella y socio de individuos sumamente exitosos en el mundo de los negocios (Jeff Bezos, Bill Gates, Tim Cook, Carlos Slim, Warren Buffett, etc.). Entendió que no era un juego de apuestas, un casino o un tema de suerte. La historia ha demostrado que las empresas sólidas se adaptan y superan inconvenientes, y con el tiempo difícilmente pierden. Las acciones de estas empresas a mayor tiempo van a subir. No se distraiga por lo que pase en el corto plazo. No espere a tener ganancias diarias, estas se acumulan poco a poco con el tiempo. Los mayores creadores de patrimonio han sido empresarios y/o inversionistas. No ha habido deportistas, actores, cirujanos, abogados y mucho menos traders.

Ha demostrado ser la mejor fuerte de creación de patrimonio:

Usted sabe que a pesar de épocas y eventos históricos complicados (guerras, crisis financieras, asesinatos de presidentes, atentados terroristas, desastres naturales), la inversión bursátil ha sido la alternativa más rentable. En una muestra de 18 países, sus índices accionarios superaron en casi 20 veces (2,000%) los rendimientos de los bonos. La gráfica siguiente ilustra cómo cualquier inversionista que vivió una época difícil en Bolsa en Estados Unidos, en el tiempo recuperó y vio crecer por mucho su inversión inicial.

Para disminuir riesgos a través de la diversificación:

Ya sea con diferentes empresas o a través de un Fondo como SNX (que ofrece por sí mismo la diversificación), el considerar una alternativa de este tipo, incluso en una menor proporción en función de su perfil, es siempre la mejor forma de disminuir riesgos.

Porque no puede saber cuándo es el momento justo:

Usted comete un terrible error si deja de participar porque cree que sabrá cuándo es el mejor momento para comprar o vender. Usted sabía que solo se preocuparía por saber que las empresas de las que usted es dueño mantienen buenos fundamentos.

Sabe que no hay lugar para ser emocional:

Como usted sabía que la volatilidad y los ciclos forman los mercados, aceptó y entendió que no es un lugar para las emociones. Warren Buffett señaló: “Algunas personas no deberían poseer acciones en absoluto porque simplemente se preocupan demasiado con las fluctuaciones de precios. Si van a tomar decisiones equivocadas porque sus acciones caen, no debería tener una acción en absoluto”. Recuerde que los ingredientes de éxito en Bolsa son: conocimiento, metodología integral, disciplina y paciencia.

