El Despertar de los Nacionalismos Emergentes

Sobre Carlos Requena

Abogado Penalista, experto en Responsabilidad Penal de Empresa y Compliance Penal. Promotor de #LeyesParaTuBien. Consejero Independiente egresado del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas, A.C. (IMMPC). Articulista de la columna #DerechoReservado en El Economista y en la Red Forbes. Miembro de la International Bar Association (IBA) y ex Coordinador de la Comisión de Derecho Penal de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados de México (BMA). Profesor de Derecho Penal en la Universidad Panamericana (UP). Con estudios en Criminología en el Centro Internacional de Estudios Superiores; Human and Civil Rights en la International Academy for Leadership de la Friedrich-Naumann-Stifftung (Alemania), y Crisis Managment & Bussines Continuity en MIT (EU).