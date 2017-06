Inseguridad en el Estado de México o “the winter is coming”

Para aquellos seguidores de “Game of Thrones” la alusión es clara, para quienes no siguen la serie, desarrollo el argumento de que un cambio político necesariamente trae nuevos equilibrios de poder que normalmente vienen acompañados de ajustes entre los distintos actores en un espacio determinado. En periodos de transición de un régimen a otro se da un ajuste o negociación, implícita o explícita, entre los distintos “campos de poder”, uno de los cuales es desafortunadamente la delincuencia, ya sea organizada o no que busca reacomodarse en el nuevo entorno de poder.

Primero revisemos algunas cifras que reflejan la situación de inseguridad que se vive en el Estado de México. En la última Encuesta de Victimización y Percepción de Violencia (ENVIPE) elaborada por el INEGI en 2016, muestra que la percepción de inseguridad en la entidad fue de 90.6% cuando el promedio nacional fue de 72.4%; mientras que la cifra negra, es decir, delitos no denunciados, fue de 95.4% peor que el promedio nacional que fue de 93.7%.

Así, en el Estado de México, las carpetas de investigación abiertas que reflejan el nivel de incidencia delictiva durante el periodo enero-abril de 2017 recogidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), da cuenta de 660 homicidios dolosos, 56 secuestros, 324 casos de extorsión, 6,834 robos de vehículo con violencia y 5,985 sin violencia; no debemos olvidar que estos delitos son alrededor de 5% de los que sí se denunciaron, además de que estos delitos (homicidios dolosos, secuestros, extorsión, robo de vehículos) reflejan el alto grado de participación de la delincuencia organizada en la entidad, ya que requieren un cierto nivel de organización para concretarse.

Pero como las cifras, por escandalosas que nos parezcan, no cuentan toda la historia, ilustremos los niveles de inseguridad en el Estado de México a partir de eventos que exponen la beligerancia de la delincuencia en la entidad. La madrugada del 30 de mayo de 2017 en el Municipio de Ecatepec de Morelos dos patrullas fueron emboscados por un grupo de hombres armados en la colonia Ejidos de San Cristóbal, donde asesinaron en el acto a los oficiales Moisés Zaragoza y Enrique Vigueras de 49 años y Martín Bautista de 24, mientras que los oficiales Jacobo Reyes de 37 y Jesús Pastrana de 24 años, murieron más tarde por las heridas recibidas.

Otros ejemplos se dieron la madrugada del 12 de mayo de 2017 cuando un grupo armado mató a tres policías en Naucalpan de Juárez, y el 5 de mayo cuando en un asalto a oficinas del Partido Revolucionario Institucional en Ciudad Nezahualcóyotl murieron cuatro policías y un civil. Tan sólo en estos tres eventos se registraron trece policías, servidores públicos mexicanos asesinados en distintos rincones del Estado de México durante mayo del presente año.

Finalmente, el 11 de abril de 2017 en acciones coordinadas se colocaron tres “narcomantas” en distintos puntos del Estado de México (una en Nezahualcóyotl y dos en Cuautitlán), al mismo tiempo que se arrojaron miles de volantes con mensajes de la delincuencia organizada desde un helicóptero que sobrevoló la Feria del Caballo en Texcoco, donde se amenazaba a integrantes de los cuerpos de seguridad locales y estaban supuestamente firmadas por “La Familia Unida”.

Estos acontecimientos que se dieron durante las campañas políticas, muestran una profunda presencia de grupos de delincuencia organizada en la entidad, misma que con acciones como colgar mantas a plena luz del día, arrojar volantes desde un helicóptero o atacar a representantes de la ley, están retando a la autoridad, tanto estatal como municipal y, sobre todo, marcando una posición de fuerza en tiempos de incertidumbre política o ante acciones, situaciones o personajes que les incomodan.

Ésta es sólo una pequeña muestra de la presencia de la delincuencia organizada en el Estado de México, donde ha encontrado en la fragilidad y desconexión de las autoridades y la permisividad social, el contexto idóneo para instalarse y expandir sus actividades en distintas regiones de la entidad fortaleciéndose día a día; mientras en el ámbito de la autoridad política se observa grupos divididos y polarizados que poco ayudan a mandar un mensaje de seriedad y fortaleza para imponer la ley y atenuar, al menos un poco, la presencia de la delincuencia.

En conclusión, la transición política en el Estado de México acarreará consigo una expansión de las actividades de los grupos delictivos, mientras que la sociedad padecerá la virulencia de unos por la ausencia, omisión o permisividad de la autoridad, así que si hacemos una proyección de las cifras de enero-abril de este año, el verano apenas comienza y el invierno de inseguridad en el Estado de México amenaza con ser peor, mucho peor de lo que hemos visto hasta la fecha.

