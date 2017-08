Rafa, Julión, el “Mini Lic” y la seguridad interméstica México-EE.UU.

Sobre Carlos Rodríguez Ulloa

Consultor independiente de seguridad e inteligencia. Miembro del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia A.C. (CASEDE: www.casede.org). Maestro y Candidato a Doctor en Ciencia Política y Administración Pública por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México (FCPyS-UNAM). Graduado del Centro de Estudios Hemisféricos y de Defensa (CHDS) en Washington D.C. y beneficiario del Global Consortium for Security Transformation (GCST), FLACSO-Chile. Asistente de investigación en el Woodrow Wilson International Center for Scholars y en el Institute for National Strategic Studies de la National Defense University, Washington, D.C. (INSS-NDU).