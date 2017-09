Una lectura de seguridad a la renegociación del TLCAN

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es el acuerdo comercial más importante en la historia de México, desde su entrada en vigor en 1994 le ha dado un giro importante a la economía y a la sociedad mexicanas. A raíz de éste, se cambió el carácter mayormente interno de la economía nacional por una orientación hacia el mercado externo, entiéndase norteamericano, con todas las consecuencias positivas y negativas de convertir a México en una plataforma comercial global.

Llama la atención que, a pesar de la importancia de las repercusiones de seguridad en la renegociación del tratado, son pocos los análisis que se han hecho en torno a las consecuencias del nuevo TLCAN para la relación de seguridad, por ello vale la pena identificar algunas de las más importantes consecuencias desde este enfoque.

La renegociación del TLCAN es un asunto de seguridad nacional porque depende la estabilidad completa de amplios sectores productivos y las áreas geográficas donde se asientan: la manufactura en el corredor industrial del Bajío (Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Jalisco); maquila en los estados fronterizos (Tamaulipas, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Baja California Norte); o el sector agroexportador (Michoacán, Veracruz, Sinaloa, Jalisco). En corto, de los resultados de la negociación en curso dependerá la viabilidad económica, estabilidad social y gobernabilidad de millones de mexicanos que habitan estas regiones y viven de estos sectores.

El TLCAN es mucho más que un tratado comercial, es un símbolo de confianza, es la piedra de toque que ordena y da cauce colectivo a una de las relaciones bilaterales más intensas, complejas y desiguales del mundo. Si Estados Unidos se retira del Tratado o la renegociación no prospera, la confianza mutua será la principal damnificada de ese fracaso, lo cual tendrá un fuerte impacto en toda la agenda bilateral.

El TLCAN estableció reglas claras[1] para el flujo de inversiones y mercancías, aunque siempre se le cuestionó que adolecía de un enfoque integral o que no tratara de forma regional aspectos tan importantes como la integración de los mercados laborales, regular la migración, acercar las posiciones en temas internacionales o vincular aspectos de seguridad. El acuerdo es “sólo” comercial, pero a partir de ello, la confianza se ha extendido a otras áreas y detonado un crecimiento exponencial de la relación con la geografía como factor determinante que conecta a México y Estados Unidos.

Estados Unidos ha buscado históricamente una relación más estable con México que paulatinamente se potenció de la mano del TLCAN y propició la extensión y profundización de la confianza a otros espacios de la relación bilateral, entre ellos el de la seguridad que es sin duda uno de los aspectos que más confianza requiere para avanzar en la cooperación y coordinación.

Desde la firma del TLCAN a la fecha la relación de seguridad se ha potenciado como lo muestra la cifra de 1,140 mexicanos extraditados a Estados Unidos desde enero de 1995 a julio de 2017,[2] algunos sumamente relevantes como la extradición de Joaquín Guzmán el 19 de enero de 2017, un día antes de la toma de posesión del Presidente Trump, acto que más que un “guiño” en realidad fue un recordatorio a la administración entrante sobre la importancia de la cooperación de México.

El otro indicador por excelencia es la transferencia de fondos vía Iniciativa Mérida para el cual el Congreso estadounidense ha asignado 2.8 mil millones de dólares desde el año fiscal del 2008, si bien esta cifra parece importante, palidece si se compara con los 8 mil millones de dólares de ayuda militar de Estados Unidos a Colombia a través del Plan Colombia entre el año 2000 y el 2010; además que en realidad es una parte menor de lo que México ha invertido en seguridad y defensa durante este periodo, eso sin contar que gran parte de estos fondos han caído en una lógica burocrática-administrativa binacional que impiden la asignación puntual y eficaz de los mismos.

Sin duda, una de las áreas de seguridad donde se han visto los frutos de esta confianza es en la cooperación en seguridad y defensa, donde las Fuerzas Armadas de ambos países han desarrollado y mantenido amplios niveles de comunicación y cooperación[3] que ha servido para dar estabilidad a la relación a pesar de los contratiempos políticos actuales.

En conclusión, la relación México-Estados Unidos va mucho más allá de la balanza comercial y en la actual coyuntura crítica se está negociando más que productos y tarifas, se están definiendo los márgenes de confianza que impactará en toda la relación en temas como la seguridad-defensa y sociales como la migración. Hasta el momento la administración Trump está llevando a la relación no sólo a ser vecinos distantes, sino vecinos distantes y resentidos con las fuertes implicaciones económicas, políticas, sociales, de seguridad y defensa que conllevará esta sensación en los años por venir.

