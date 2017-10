Terremotos, información y ciudadanía en México

Las siguientes líneas son una reflexión sobre los sismos que impactaron colectivamente a la sociedad mexicana, además de un mecanismo de catarsis personal que todos deberíamos hacer para no arrastrar el estrés que estos eventos nos dejan y como un homenaje a las víctimas, a todos aquellos que perdieron la vida de un familiar, amigo o vecino y a quienes vieron afectado su patrimonio. La extracción de lecciones son una forma de mantener vivo el espíritu solidario que se manifestó en la respuesta inmediata y que se requiere para la reconstrucción una vez que el polvo de los escombros se haya asentado.

Para empezar hay que ampliar un poco la perspectiva, subrayando que son DOS sismos significativos en un corto lapso, ya que esto nos ofrece una perspectiva más amplia sobre los requerimientos de las poblaciones tanto en la atención inmediata a la respuesta como en la fase de reconstrucción y recuperación que vale la pena comparar con base en los datos del Servicio Sismológico Nacional (http://www.ssn.unam.mx).

Esto que parece obvio no lo es porque el temblor de Oaxaca y Chiapas del 7 de septiembre tuvo una mayor fuerza en la escala de Richter y ha tenido la enorme cifra de 5,652 réplicas que ha dejado a 2.3 millones de mexicanos en una zozobra permanente porque literalmente no ha dejado de temblar. Debido a ello la gente no quiere dormir en sus casas y prefiere dormir en las calles pero en este lapso la lluvia no ha dejado de caer, por lo que les está “Lloviendo sobre lo temblado”.

La Secretaría de Gobernación (Segob) hizo la declaración de desastre natural para 283 municipios en Oaxaca y 97 de Chiapas aunque parte de la atención al problema es que son comunidades muy dispersas y con una baja densidad de población que pudiera organizar una pronta respuesta a la crisis, además de la afectación a las vías de comunicación entre las que destaca la caída del puente de Ixtaltepec y a la Base Aérea Militar de Ixtepec en las réplicas del 23 de septiembre.

Estos datos nos ayudan a ampliar la perspectiva de la dimensión del problema en los estados de Oaxaca y Chiapas, mismos que se vieron desplazados de la atención pública por el segundo temblor que si bien lastimó de forma importante a la Ciudad de México, tuvo sus peores repercusiones en municipios como San Juan Pilcaya, Santa Isabel Cholula, Tepapayeca en Puebla o Morelos que fue el estado más afectado por este segundo sismo declarándose emergencia para 33 municipios entre los que destacan Jojutla, Jiutepec, Cuautla y Tlayacapan, por ser de los más afectados.

Esta perspectiva más amplia también puede aplicarse hacia dentro de la misma Ciudad de México, donde en las delegaciones Cuauhtémoc y Tlalpan sobraban las manos, los alimentos y hasta las medicinas. En las delegaciones de Xochimilco y Tláhuac no se contó con los recursos necesarios y se dejó a las poblaciones más vulnerables a dar respuesta con los escasos recursos propios.

Otro elemento a destacar es la importancia en el correcto manejo de la información durante la crisis ya que debido a las redes sociales se dio una explosión de información que ayudó tanto como confundió y saturó la atención colectiva. En el aspecto negativo, el manejo del caso de la niña “Frida Sofía” muestra las consecuencias negativas de no verificar la información con el golpe de prestigio para Televisa y las Secretarías de Educación y Marina.

En este punto vale la pena destacar la importancia que adquirieron mecanismos de organización y verificación, así como la utilidad de las herramientas informáticas que permitieron a grupos ciudadanos dar cierto orden al enorme flujo de información y que buscaron optimizar la desbordada iniciativa colectiva. Así, iniciativas ciudadanas como la organización Gobierno Fácil en Puebla o #Verificado19S[1] fueron de gran ayuda para tener un diagnóstico en tiempo real de los daños causados por el temblor y así conducir la atención y ayuda específica a los espacios donde se requería.

Durante la crisis se reveló el aspecto central de la distancia entre sociedad civil y autoridades que no han desarrollado mecanismos ordenados de acción conjunta que manifiesta la necesidad de desarrollar mecanismos de comunicación y coordinación entre autoridades y ciudadanos. La participación social se volcó a dar ayuda mediante la donación en efectivo, de alimentos, medicinas y otros enseres, rescatistas voluntarios, transporte, servicios médicos, entre muchas otras formas de solidaridad y ayuda; mientras que las autoridades activaron los mecanismos de respuesta institucionales y en los espacios donde se encontraron ambas el resultado no siempre fue halagüeño.

Cabe mencionar la forma diferenciada de atender la contingencia de parte de las autoridades estatales, la cual no fue la misma en Chiapas, Oaxaca o CDMX que en Puebla o Morelos que contrastan con las autoridades federales que con base en el despliegue y operación de nuestras fuerzas armadas puede ofrecer ayuda más oportuna y de mayor alcance y presencia.

Como corolario habría que destacar la necesidad de desarrollar protocolos de respuesta más afinados que contemplen la participación de la sociedad civil, es decir, ampliar los espacios de gobernanza donde autoridades y ciudadanos participen de forma conjunta y coordinada para atender distintos problemas. De igual manera habría que identificar los mecanismos de una participación social sostenida por lo pronto para acompañar la etapa de limpieza y reconstrucción en las zonas dañadas además de dar seguimiento o supervisión social para que la reconstrucción se haga en tiempo y forma adecuada, vigilando el correcto uso de los recursos económicos y materiales para que la ayuda llegue a donde tiene que llegar lo más pronto posible, eso sin duda sería la mejor expresión de #FuerzaMéxico que se traduzca en un México más integrado y, por lo tanto, más solidario, estable e integrado.

