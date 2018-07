Dos visiones educativas y de política social en pugna  

Recientemente asistí a una charla brindada por el secretario de Educación, Otto Granados Roldán. El objetivo era presentarnos los aciertos que en materia educativa Enrique Peña Nieto logró durante su sexenio. La presentación del secretario no pudo ser más clara y concisa; brindó con claridad cifras y la línea del progreso que, de seguir la política educativa propuesta con la Reforma Educativa, tendría el país.

He de confesar que, al finalizar la exposición, había en mí una sensación clara de progreso y de un futuro, aunque ese futuro y progreso no son el rumbo que desde mi perspectiva puede llevar a México más allá de lo que se ha logrado hasta hoy. Esto se debe a una visión de fondo, arrastrada desde el México revolucionario y porfirista, que intentaré esbozar a continuación.

La evaluación educativa y los mecanismos administrativos, instaurados durante la administración de Peña Nieto, tienen como objetivo una estandarización del nivel educativo del magisterio y de un impacto claro en los estudiantes de los diversos niveles, desde el preescolar hasta el bachillerato. Según las cifras otorgadas, más del 60% de los maestros evaluados ven como positiva la evaluación porque les ayuda a mejorarse y desarrollarse profesionalmente. Administrativamente se están gestando mecanismos para evitar la venta de plazas y la herencia de éstas. Además, la evaluación no es punitiva: los maestros que no aprueben en tres rondas no pierden su plaza, se les coloca laboralmente en otros quehaceres mientras aprueben. Simplemente se asegura que estén capacitados para enseñar lo que deben enseñar. Para aumentar dichos aciertos, los reactivos de las pruebas no son homogéneos, las preguntas se adaptan por especialidad. Las cifras muestran que la percepción de los maestros es cada vez más positiva sobre la evaluación y que los profesores están obteniendo mejores calificaciones. Además, se está reclutando a personas más capacitadas a la enseñanza, y se cuenta con incentivos económicos entre mejor evaluados salgan los maestros. Así, la evaluación es un claro camino al mérito y a una mejora económica de cada enseñante.

Sin embargo, durante la charla -y por mi formación- sólo podía pensar en algo: la ensalada de cifras, tendencias a la alza y porcentajes de mejora me mostraban un camino a la estandarización y la homogeneización, quitando la diversidad y la complejidad del país. Si acaso se hablaba de dos Méxicos: uno más avanzado hacia el centro-norte y uno rezagado hacia el centro-sur. De hecho, se resaltaba como argumento que si en las evaluaciones dividiéramos al país en dos segmentos, México tendría posiciones distintas frente a las evaluaciones de la OCDE. Algunas preguntas enfocadas a la diversidad del país, como las minorías indígenas y étnicas, estaban reducidas a porcentajes demográficos (cada vez mínimos para población indígena). Como ejemplo, baste la enseñanza de la escritura y lectura. Por ahí en la mesa se hacía referencia a cómo las comunidades indígenas tardan más tiempo en aprehender y aprender la lengua castellana. Pero se veía como algo natural, lo bueno es que ya se tiene “targeteado” el problema, decían.

El argumento me llevó a una analogía y una vivencia. Hace un par de años un grupo de amigos y yo emprendimos un proyecto para mejorar la experiencia de los débiles visuales en museos, la respuesta de algunos directivos que entrevistamos era: Mira, es un esfuerzo en vano, ¿sabes cuántos invidentes vienen aquí al año? Es un porcentaje ínfimo. La lógica de la demografía atiende a las mayorías y al olvidar a las minorías segrega y recorta poblaciones, las mutila. Esta lógica es contraria a principios de diseño de servicios: cuando te enfocas en las minorías logras impactar a todos. Como ejemplo, en un museo si los accesos están pensados para aquellas minorías que no pueden subir escalones, entonces, tanto ellos como los que sí pueden accederán con facilidad. Pero esa lógica es contraria al pensamiento fordista y a las bases de la estadística y la homogeneidad nacional que se arrastran desde la revolución mexicana y el porfiriato.

La antropóloga e historiadora de la ciencia Mechtild Rutsch y otros historiadores han destacado los lazos que Manuel Gamio tuvo con el positivismo y la eugenesia. La visión de Gamio frente al proyecto nacional, la educación y la lingüística era evolucionista: los indígenas debían emparejarse, o “blanquearse”, estaban rezagados, en algunos aspectos cultural y biológicamente, debían aprender español. Gamio también veía ciertas virtudes biológicas en los indígenas, por ello, al igual que Vasconcelos, veía la hibridación como el mejor camino. De ahí que la propuesta educativa desde su origen tenga pretensiones homogeneizadoras y estandarizadoras. Las bases educativas y de progreso se han fundamentado en un principio: para construir una nación productiva es necesario estandarizarla. En esa lógica, el elogio a la diversidad y los principios de escuelas multiculturales -que han existido, pero se han apagado- no ha tenida cabida en la política mexicana. La enseñanza de la lectura y la escritura tiene que ser en castellano, un plurilingüismo, dada la diversidad de México, parece una utopía. Sin embargo, pienso que una apuesta por la diversidad no sólo enriquecería al país, sino que generaría un país con una lógica diversa.

Sin embargo, la homogeneización es parte de una política que lleva muchas décadas. Es tan vieja o más vieja que el PRI. José Vasconcelos, también eugenista, citó a Lara Suárez y López Guazo que, en un artículo sobre la influencia eugenesia en la educación y la medicina, establecen que Vasconcelos tenía el encargo de realizar:

(…) La creación de escuelas especiales de indios en todas las regiones pobladas de indígenas y en las cuales se enseñará el castellano con rudimentos de higiene y economía, lecciones de cultivo y de aplicación de máquinas a la agricultura. De esta suerte se logrará que sea más eficaz el trabajo indígena, lo que motivará aumento de jornales y una mayor posibilidad de que la raza se eleve rápidamente (…) Las escuelas rurales se extenderán por todo el país y representarán un grado más que las escuelas indígenas (…) Cuando los fondos del Estado no basten para fundar verdaderas escuelas, la Secretaría mandará maestros ambulantes que recorran las rancherías predicando la buena nueva de la regeneración por el trabajo, la pericia y la virtud.

Dentro de los eugenistas mexicanos había otros más extremos. Alfredo del Valle también citado por Lara Suárez, decía:

Se ha tratado de resolver el problema por medio de la educación o de la instrucción, pero es necesario confesar, que esto es insuficiente, que el indio nada gana con aprender a leer y escribir, si no tiene qué leer ni para qué escribir y nada gana con aprender a contar, si sus problemas los puede resolver con los dedos.

Hoy esos tientes los vivimos día con día y se refuerzan con usos del lenguaje como “no tiene la culpa el indio sino el que lo hace compadre” o “no seas indio”. Vivimos un racismo y clasismo disfrazado de explicaciones económicas y estadísticas.

En la reciente elección tuvimos la oportunidad de que Marichuy Patricio encabezara un movimiento en favor de esa diversidad. Nuestros prejuicios de clase y de “raza”, además de un instrumental electoral inadecuado, sesgado por la demografía y la representación cuantitativa y/o el hecho de que como población no vemos los beneficios de una política integral con enfoque a la diversidad, evitaron que llegara Marichuy a la boleta. El caso ilustra no sólo la visión homogeneizadora sino la falta de visión sobre la representatividad de minorías. Se aplaude mucho la excelencia educativa finlandesa o suiza; ambos países tienen representatividad de minorías. La enseñanza lingüística es prueba de ello. Es obligación de la población finesa que vive en la parte sueca del país aprender ambas lenguas. El caso de Suiza como confederación expresa una complejidad similar. En México la apuesta es hacer ciudadanos híbridos y semejantes. Cada vez más erosionamos la riqueza lingüística y cultural del país. Como Gamio no hemos entendido el llamado de Franz Boas y de toda la antropología culturalista, al rescate de la riqueza de cada lengua y cada cultura. Nuestra política educativa es prueba de ello. Debería de haber representación indígena en el congreso no mediante una lógica demográfica sino representativa.

¿Cómo será con López Obrador y Moctezuma Barragán? No lo sabemos con claridad. Sin duda, la oportunidad que tiene López Obrador, con todo el discurso de la cuarta transformación, es enorme; la responsabilidad, mayor. No tengo dudas de que es uno de los pocos políticos que han recorrido todo el país y que conoce la realidad mexicana; también es claro que, si el zapatismo define su cercanía con la población indígena, Andrés Manuel no ha comenzado con el pie derecho. Gamio también conocía la realidad de México. El problema es claro, es de política y de visión de diversidad en la educación y en política social.

