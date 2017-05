Cuando las elecciones nos alcancen

Desgraciadamente los políticos creen que todo gira alrededor de las elecciones mientras que el pueblo sigue sin poder elegir y, cuando lo hace, es traicionado por fraudes electorales que en principio son negados y con los años evidenciados y aceptados.

Llegará el día que México se transforme en un país más digno; la dignidad tiene que ver con la calidad de vida y en nuestro país la calidad de vida es sumamente mala.

Para que esa dignidad le llegue al pueblo, primero tendremos que tener gobernantes con vergüenza y, sobre todo, con verdadera capacidad de gestión debido a su liderazgo moral. Por cierto, el primer artículo editorial que escribí (hace la friolera de 30 años) para algún periódico del cual no quiero ni acordarme, se llamaba así: “México necesita líderes morales”; bueno, pues como el título de aquél artículo, aún seguimos necesitando esos líderes, y cuando surgen como luces en la obscuridad son apagados a costa de lo que sea. Aquí se matan periodistas o se les pide la renuncia. La libertad de expresión existe solamente en contra del adversario, la censura y la autocensura por miedo a las represalias; hoy todo eso es la constante.

¿Respeto a las vedas electorales? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Quién se atreve a prohibir a quienes reinan en nuestro país e inauguran obras o hablan de ellas?

Nuestros recursos económicos siguen utilizándose de manera grosera y arbitraria. El gasto de cualquier elección serviría para educar a mucha gente o para hacer de la ciencia mexicana algo mucho mejor que los equipos de fútbol como lo mencionó la niña Catalina Aranda de 11 años cuando fue invitada a dar un discurso ante médicos pediatras y dijo: Pobre México nuestro, tan cerca del fútbol y tan lejos de la ciencia. También cuestionó: ¿Por qué apoyar más a los futbolistas? ¿Son mejores personas? ¿Producen mayor riqueza? ¿Nos divierten más? No creo, gracias a los científicos también existen las computadoras, los Ipods, los simuladores y también nos divertimos con ellos. Me da pena que nuestro gobierno y nuestros empresarios inviertan tanto en fútbol y seamos tan malos. Me da pena que inviertan tan poco en la ciencia y seamos tan buenos… Hasta aquí la cita.

Si el dinero de las elecciones se invirtiera en la ciencia en lugar de hacerlo en pan y circo, tendríamos otro país. Pero si tuviéramos un país distinto, la gente no votaría por quienes no quieren, a ninguna costa, dejar el poder y el dinero que éste les genera, ¡buscan la impunidad!

Todos los partidos defienden la ecología y nos llenan de plástico, todos los partidos hablan de productividad y pagan entre 200 y 500 pesos diarios a los acarreados, haciendo que dejen sus labores cotidianas.

Los partidos hablan de honestidad y no se sabe de dónde sacan recursos económicos adicionales a las prerrogativas de ley que ya de por sí son excesivas e injustas.

¿Se darán cuenta algunos políticos del profundo desprecio con que los ciudadanos vemos sus actos y actitudes?

Cuando de gobernar se trata, es imposible cumplir las promesas hechas, no hay responsabilidad. Pero llegará el día en que las elecciones sean diferentes, ojalá no sea demasiado tarde y no teniendo ya que perder el pueblo elija salir a las calles y detentar el poder.

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites.