El terrorismo es una de las peores expresiones del fanatismo, asimismo, la intolerancia es la expresión de la ignorancia.

Los seres humanos no hemos acabado de entender que hasta las religiones que fueron inventadas para sostener y contener al hombre, no sólo no están exentas de ello, sino que existen facciones de las mismas que promueven el terrorismo como una forma de obtener el poder que los grupos que están detrás de estas religiones desean, manipulando no sólo a los hombres, sino también la “palabra divina”.

Lamentablemente no existe religión que se salve de haber cometido los horrores más aberrantes y todavía hay quienes luchan en contra de la laicidad en donde no necesariamente se está desprovisto de valores.

Me duele España, un país al que conozco tan bien, que se encuentra entre mis pensamientos más nostálgicos y que ha sido mi Ítaca innumerables ocasiones.

La única intolerancia que concedo es en favor de la violencia, la homofobia, la ignorancia y la pobreza.

Libertad, igualdad y fraternidad son los valores más sublimes del hombre y son justo lo contrario de lo que hemos estado presenciando durante varios siglos, pero más de cerca debido a las redes sociales y los medios de comunicación. El terrorismo de los últimos tiempos me hace pensar que si la humanidad ha involucionado, no podemos ser presas del miedo o terror, no podemos ceder en combatir aquellos anticalores que son precisamente los que generan conductas tan aberrantes, ¡mis pensamientos y mi corazón con España!

@fschutte

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites.