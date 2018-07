Amenazas y reacción: Listón Blanco

Durante meses salí de los medios en virtud de haber recibido amenazas directas e intimidantes, y cuando la familia está de por medio las cosas toman otra dimensión. No dije nada ni me victimicé, sin embargo, no quise volver a luchar con un monstruo de mil cabezas sabiendo que optar por ello me traería serios problemas y hasta dolor. Nunca he sido un hombre que se achique ante los problemas o amenazas, ahora tampoco, pero tuve que ser prudente y paciente.

Ya pasó el tiempo y ahora estoy dispuesto a luchar de nuevo. “El poder” me ha atacado por muchos medios, pero México vale la pena, así es que ¡aquí voy de nuevo!

Si el sistema de gobierno va a cambiar y todos suponemos que será para bien, nosotros los ciudadanos tenemos que regresar a nuestra esencia, volver a confiar, ser respetuosos con los demás, honestos, honrados, alegres; retomar los valores de los que tenemos nostalgia, sacar nuestro espíritu dicharachero y alburero sin ser mal educados, orgullosos de nuestras tradiciones y cultura, de nuestra comida y nuestra arquitectura, de nuestro idioma, de nuestra raza, de esa mezcla que ha forjado seres excepcionales, ingeniosos, inteligentes y trabajadores.

Tenemos que volver al México de antes, antes de que los políticos protagonizaran la agenda pública con su mal ejemplo y sus banalidades, volver a sentirnos orgullosos de lo que somos, un México digno, sabio y generoso.

Nos toca a nosotros poner el ejemplo, así que para no dejar las cosas en buenas intenciones, les propongo aprovechar las redes sociales. Iniciemos una campaña ciudadana comprometida de civilidad y legalidad: la “Conciencia Ciudadana” podría ser aquello que logre transformar a los mexicanos.

Mucho nos hemos quejado de la corrupción, la impunidad y la inseguridad, pero pocas veces hacemos algo al respecto. En 1996 después de un evento delictivo que sufrimos mi familia y yo, inicié una campaña llamada Listón Blanco, con los años esto originó importantes cambios sociales hasta llegar a la Marcha Blanca, en donde los ciudadanos protestamos manifestando nuestra decepción y hartazgo de las malas acciones e incompetencia de los gobernantes. No es cierto que esta marcha ciudadana fuera en contra de AMLO. Al principio fue una marcha por “La Paz”, pero ésta se fue corrompiendo por diversos grupos e intereses; la inseguridad incrementó en un corto plazo hasta llegar a la espantosa situación que hoy vivimos.

Propongo sumar esfuerzos para un México mejor y darle el beneficio de la duda al nuevo gobierno. Pero para que las cosas realmente cambien, los ciudadanos tenemos que participar activamente o por lo menos con una buena actitud, comprometida y consciente, en donde el honor, la lealtad y la solidaridad sean parte de nuestros valores para un México mejor.

Y si, como muestra de ello ¿retomamos el Listón Blanco?

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites.