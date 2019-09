La honestidad intelectual y el IQ: Sam Harris y Charles Murray

Harris: “Muy bien, ajusten sus cinturones. Charles Murray es politólogo y autor, famoso sobre todo por coescribir The Bell Curve junto con Richard Herrnstein. Ahora bien, decir tan sólo que este libro es controvertido sería rebajarlo a rape; lo justo sería afirmar que, con toda seguridad, este libro sea el más controvertido de los últimos 50 años. El libro echa ojo al papel cada vez más importante que juega la inteligencia en las sociedades modernas, y los autores advierten que esto amenaza con partir nuestra sociedad en distintas clases cognitivas.

(…)

Pero, desgraciadamente para Murray, tenemos aquí varios tabúes concéntricos. La inteligencia humana es en sí un tema tabú. La gente no quiere escuchar que la inteligencia humana es algo real, y que algunos tienen más que otros. No quieren escuchar que los exámenes de IQ realmente la miden. No quieren escuchar que las diferencias de IQ importan, porque son altamente predictivas del éxito diferenciado en la vida. (…) La gente no quiere oír que la inteligencia de uno es debida en gran medida a sus genes, y que parece haber muy poco que podamos hacer con intervenciones ambientales para aumentar la inteligencia de una persona, inclusive en la niñez. No es que el medio ambiente no sea importante, pero los genes parecen explicar del 50% al 80% del fenómeno. La gente no quiere oír esto. Y especialmente, no quieren oír que el IQ promedio varía entre razas y etnias.

Veamos: para bien o para mal, todos estos son hechos. Y, de hecho, no hay nada en la ciencia de la psicología para lo cual haya más evidencia que estas afirmaciones: sobre el IQ, sobre la validez de su medición, sobre la importancia que tiene en el mundo real, sobre su carga genética, y sobre la variabilidad de su expresión en distintas poblaciones. Insisto: esto es lo que una revisión objetiva de décadas de investigación nos sugiere.

Desgraciadamente, la controversia sobre The Bell Curve no fue consecuencia de críticas legítimas de buena fe sobre sus principales asertos; más bien, fue producto de un pánico moral de corrección política que envolvió por completo la carrera de Murray—y todavía no lo suelta—.”