Receta para creer en México

México, creo en ti,

en el vuelo sutil de tus canciones

que nacen porque sí, en la plegaria

que yo aprendí para llamarte Patria,

algo que es mío en mí como tu sombra

que se tiende con vida sobre el mapa.Sombra que se tiende con vida es una extraordinaria imagen de la mexicanidad que sentimos y que no somos siempre capaces de explicar.

México, creo en ti,

en forma tal, que tienes de mi amada

la promesa y el beso que son míos.

Sin que sepa por qué se me entregaron;

no sé si por ser bueno o por ser malo,

o porque del perdón nazca el milagro.…y es que, si bien no sabemos realmente lo que le aportamos a la patria, sentimos que ella nos ha dado mucho, es el impulso, la referencia, el beso que que es anima para definir parte de lo que somos