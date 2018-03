“Pensar el futuro” en la Facultad de Derecho

El martes 6 de marzo tuve el honor de impartir una Conferencia Magistral en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, mi Alma Mater, gracias a la generosa invitación de su Director el Doctor Raúl Contreras Bustamante.

Reitero, esta distinción fue para mí un honor ya que fui inmerecidamente invitado a participar en un Ciclo denominado “Grandes Maestros”. Fue también un evento particularmente emotivo para mí, ya que en 1968 ingresé al primer semestre de la carrera precisamente en la Facultad. Recordé la profunda impresión que me causó la UNAM, un espacio de libertad y respeto por el conocimiento único en ese momento en México. Mi ingreso a la Facultad de Derecho me permitió entrar en contacto con grandes juristas y distinguidos abogados como Luis Recasens Siches, Mario de la Cueva, Guillermo Floris Margadant, Ernesto Gutiérrez y González, Manuel Borja Martínez, José Campillo Sainz, Jorge Barrera Graf, Roberto Hoyo D’Addona, Roberto Mantilla Molina, Héctor Fix Zamudio, Antonio Carrillo Flores, Antonio Martínez Báez y Gabino Fraga, entre muchos otros. Fue también un espacio en el que hice amistades que perduran. Asimismo, me permitió definir mi vocación por el estudio. Cabe referir que 1968 fue un año de enorme relevancia para México y el mundo. En ese año se vivió en el contexto de la Guerra Fría, la Primavera de Praga, el movimiento estudiantil de mayo en París, las protestas por la guerra de Vietnam en Estados Unidos, los asesinatos de Martin Luther King y Robert Kennedy en ese país, y desde luego el movimiento estudiantil de México con el trágico desenlace del 2 de octubre en Tlatelolco.

Pocos años después estudié un posgrado en la Universidad de Harvard y a mi regreso tuve la oportunidad de impartir clase en esa y otras universidades, en particular durante los años que fui Investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la propia UNAM. Más adelante me desarrollé en otros espacios profesionales en los ámbitos financiero, petrolero, ambiental y de los derechos humanos en México y en el extranjero, en ocasiones con residencia fuera del país, aunque en todos estos años he conservado una intensa participación en diversas universidades y centros de estudio en México y en el exterior.

El tema que expuse fue “La problemática de México y de su inserción en la globalidad. Una visión de largo plazo”. Se trata de un tema que he estado analizando y sobre el cual escribo con frecuencia. Se trata de un ejercicio de prospectiva y de planeación estratégica, de pensar el futuro de México con visión de largo plazo con un enfoque multisectorial e interdisciplinario. En primer término efectué un análisis sobre la situación actual del país y los rasgos de su evolución en los principales aspectos para después formular escenarios con visión de mediano y largo plazo. Se toman en cuenta en este ejercicio el análisis de Los Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones Unidas; las Megatendencias Globales 2050 elaborado por el Foro Global de Mercados Emergentes; el más reciente informe al Club de Roma: “Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet”; así como el Mundo en 2052 de Jorgen Randers, entre otros estudios e investigaciones recientes.

México y el mundo han cambiado profundamente en estas cinco décadas. Ahora la humanidad enfrenta retos inéditos pero también grandes oportunidades. A pesar del acelerado proceso de destrucción de la naturaleza y del crecimiento demográfico, aún es tiempo de salvar al planeta y de construir un futuro mejor con prosperidad para todos. Asimismo, estoy plenamente convencido de que México llegará a ser una potencia global. Nuestro país tiene todo para lograrlo, en particular la riqueza de su población. Este objetivo pasa, desde luego, por la construcción y consolidación de un eficaz y eficiente Estado democrático de Derecho.

En suma, fue para mí un evento de especial significado toda vez que la Facultad de Derecho sigue siendo una institución fundamental en el país en la formación de juristas y en la consolidación y difusión de la cultura jurídica en México.

