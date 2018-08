El jueves 23 de agosto se celebrará un Conversatorio sobre la trascendencia del pensamiento del Club de Roma y su impacto en el futuro de México, así como en su inserción en la globalidad. Este evento se efectuará en la Unidad de Seminarios “Ignacio Chávez” de Ciudad Universitaria, de las 11:00 a las 14:00 horas. Participarán en este Conversatorio con las presentaciones iniciales, además de miembros de la Sección Mexicana del Club de Roma, el Doctor Alejandro Frank del Centro de Ciencias de la Complejidad y el Doctor Carlo Gay García del Programa Universitario de Cambio Climático, ambos de la UNAM.

El Club de Roma se fundó en 1968 por iniciativa de Aurelio Peccei, pensador y empresario global. El objeto del Club fue analizar y discutir las soluciones a la problemática de la humanidad con un enfoque multisectorial e interdisciplinario, con una visión holística y global de largo plazo. Para tal efecto, convocó a 100 personas de distintos medios y disciplinas de todo el mundo. El grupo original quedó integrado por empresarios globales, destacados científicos y académicos, diplomáticos, jefes de Estado y líderes de opinión. Por México fue invitado a participar Víctor Urquidi, distinguido economista y más tarde ambientalista, que en esa época (1968) era presidente de “El Colegio de México”.

El primer informe que se presentó al Club de Roma se tituló “Los límites del crecimiento” y fue formulado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en 1972. Este estudio señaló, entre algunas de sus conclusiones, en el sentido de que, si se continuaba con un esquema de crecimiento como el que se llevaba sobre explotando los recursos naturales finitos con una contaminación y degradación del planeta sin medida, se provocaría un colapso gradual a nivel mundial en el curso del siglo XXI. En este estudio tuvo un particular significado también el tema del crecimiento demográfico. El informe de “Los límites del crecimiento” fue la primera llamada de alerta global sobre los graves peligros que enfrena la humanidad y el planeta por la destrucción de la naturaleza causada por la actividad humana.

Después de este primer informe, el cual ha sido actualizado veinte y treinta años después, el Club de Roma ha formulado y recibido más de cuarenta informes sobre diversos temas pero en la línea establecida desde su fundación, de análisis de las soluciones de la problemática global basados en la mayor información científica disponible.

A cincuenta años de la fundación del Club de Roma se publica un nuevo informe titulado “Come On! Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet. A Report to the Club of Rome”, el cual fue coordinado por los actuales co-presidentes, Ernst von Weizsaecker y Anders Wijkman. Este libro ha sido publicado en alemán y en inglés, entre otros idiomas, y está en proceso la edición en español.

En este nuevo informe se señala que aún es posible construir un mundo con prosperidad para todos, pero es necesario actuar de inmediato para corregir el acelerado proceso de destrucción de la naturaleza. En cuanto a “Los límites del crecimiento” buena parte de sus consideraciones y conclusiones siguen siendo válidas. Es claro que los modelos computacionales actualmente son mucho más avanzados que el World3 utilizado en 1972. También es cierto que algunos aspectos del crecimiento económico, en las últimas cinco décadas, no fueron plenamente tomados en cuenta como la innovación. Pero, en general, el mensaje central de “Los límites del crecimiento” es válido ahora como lo fue en 1972. El mundo enfrenta actualmente muchos de los retos que se anticiparon en los años setenta del siglo XX como el cambio climático, la creciente escasez de tierras fértiles y la extinción masiva de especies. Más aún, la situación del planeta permanece altamente insatisfactoria con más de la mitad de la población mundial viviendo en situaciones económicas muy difíciles y aún críticas o bien, siendo amenazada por desastres climáticos o guerras.

Al mismo tiempo, las sociedades modernas han adquirido una enorme riqueza económica, conocimiento científico y capacidades tecnológicas que permiten implementar la mayor parte de las transformaciones que se plantean en “Los límites del crecimiento” y que permitirían crear un mundo sustentable. Un futuro próspero para todos requiere desvincular el bienestar de la destrucción de los recursos naturales desde la agricultura hasta la contaminación atmosférica.

La situación global es plenamente aplicable para el caso de México. Nuestro país no escapa a las tendencias globales de destrucción de la naturaleza y de acelerado crecimiento demográfico, entre otros aspectos. México es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, entre muchos otros riesgos. Pero México también cuenta con todas las condiciones para seguir una ruta de progreso y bienestar para todos. Nuestro país puede ser una de las principales potencias globales en las próximas décadas.

Por ese motivo, me parece de la mayor relevancia el Conversatorio sobre el pensamiento del Club de Roma y su impacto en México, con dos de los grupos de pensamiento más importantes en México, el Centro de Ciencias de la Complejidad y el Programa Universitario de Cambio Climático y el Desarrollo Sustentable. Uno de los ejes del Conversatorio será el de la sustentabilidad ambiental y la responsabilidad global.

