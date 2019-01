Las Perspectivas Globales para 2019

Entre las perspectivas globales para el año que comienza y su efecto en México podemos referir a grandes rasgos los aspectos económicos, políticos y ambientales.

En el ámbito económico, 2018 estuvo marcado por la guerra comercial de Estados Unidos con China. Además del repunte del proteccionismo en varias regiones del mundo, los mercados estadounidenses comienzan a reaccionar frente a las políticas del gobierno de Trump a dos años del inicio de su gobierno. Varios analistas se cuestionan, ¿por qué les tomó tanto tiempo?, la respuesta parece estar en la reducción tributaria y en la desregulación. Ambas medidas beneficiaron principalmente a las grandes corporaciones y a sus accionistas, pero las clases medias no se vieron favorecidas con estas políticas. Según el prestigiado analista Nouriel Roubini, esta situación se terminó. Agrega el analista citado que si bien los mercados financieros expresan preocupaciones acerca de China, Italia, otras economías de la eurozona, así como varios países con economías emergentes, la principal preocupación radica en el propio gobierno de Trump. Entre las preocupaciones sobre sus políticas se encuentra una posible “stagflation”, esto es, reducir el crecimiento del producto e incrementar la inflación. De igual forma, Trump está restringiendo la inversión extranjera directa y ya ha implementado fuertes restricciones a la inmigración que reducirá el crecimiento de la oferta laboral en un contexto en el que el envejecimiento de la población y la falta de competencias es un fenómeno en aumento. Roubini concluye que Trump es una especie de Dr. Strangelove de los mercados financieros, el loco paranoico de la película “Dr. Insólito” de Stanley Kubrick. En suma, ahora los mercados comienzan a ver el peligro de una crisis financiera y de una recesión global.

En el ámbito político, persiste la tendencia internacional a los gobiernos autoritarios. Los sistemas democráticos parecen estar bajo asedio por parte de planteamientos populistas autoritarios. En Rusia, Vladimir Putin fue reelecto. Rusia tiene una economía estancada, cada vez más ineficiente, dependiente de los hidrocarburos y su gobierno refuerza su autoritarismo y expansionismo. A esta situación se suma ahora el caso de Italia, país en el que Giuseppe Conte puede seguir el ejemplo británico del BREXIT. El Medio Oriente sigue siendo una región muy inestable en la que prácticamente todos los gobiernos son autoritarios. A los casos del BREXIT y la elección de Trump se suman los de las elecciones europeas en la que los candidatos de la derecha y aún de la ultraderecha ganan elecciones o bien fortalecen sus posiciones políticas. A esto hay que añadir las dictaduras, teocracias y los esquemas autoritarios de Arabia Saudita, Irán, Turquía y varios otros países asiáticos sin poder dejar de mencionar, desde luego, a casos como los de Corea del Norte y Filipinas.

En América Latina, además de los casos de Venezuela, con una ya grave crisis humanitaria, y de la creciente represión de Nicaragua, se da la reciente elección de Jair Bolsonaro en Brasil. Esto es, los derechos y las libertades fundamentales vuelven a estar bajo asedio en la actualidad.

Pero en este contexto de incertidumbre y de regresión autoritaria, volviendo al gobierno de Trump, la salida de John Kelly y James Mattis, deja al equipo del presidente estadounidense sin “adultos”. Esto, en el contexto de la continuación de la investigación de la llamada trama rusa del fiscal Robert Mueller.

Sin embargo, los problemas globales más apremiantes están en el creciente deterioro y degradación de la naturaleza que, según los especialistas, va a comprometer el futuro de la civilización contemporánea como la conocemos. Una expresión es el Cambio Climático de origen antropocéntrico, el cual se ha continuado agravando, según los reportes científicos más recientes.

El último reporte del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) de octubre de 2018, refiere que el incremento de la temperatura media del planeta continua. Además señala que el aumento de la temperatura de más de 1.5° Celsius en relación con los niveles pre-industriales, ocasionaría mayores daños de los que se preveía. De esta forma, se señala que las metas del Acuerdo de París de 2015 en el sentido de no sobrepasar los 2° C y que debe procurarse no llegar a los 1.5° C, debe ajustarse para hacer un mayor esfuerzo para reducir drásticamente las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI).

En diciembre del año que terminó se celebró en Polonia la COP24 para reglamentar el Acuerdo de París. Las conclusiones fueron insuficientes frente a la gravedad del problema. El Cambio Climático es ya una de las mayores amenazas globales para el futuro de la humanidad, con consecuencias en ocasiones devastadoras para todas las formas de vida en el planeta. Sin embargo, los liderazgos políticos internacionales actuales no han asumido su responsabilidad global.

Tantos los países desarrollados como las economías emergentes siguen debatiéndose entre la necesidad de incrementar su nivel de crecimiento del PIB, aún utilizando a los hidrocarburos y el carbón como fuente de energía frente a los riesgos que entraña el cambio climático.

En suma, el mundo en 2019 encara además de los riesgos de una economía que puede caer en recesión, un ambiente político cada vez más cargado de populismo y autoritarismo violentando los derechos y las libertades fundamentales de las personas y el deterioro creciente de la naturaleza. Esto exige el surgimiento de nuevos liderazgos político-intelectuales para salvar el planeta y lograr el pleno respeto a la dignidad de las personas. El horizonte se ve lleno de nubarrones pero al final prevalecerá la libertad y el progreso.

