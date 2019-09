A los caídos el 19 de septiembre, in memoriam.

Septiembre parece haber sido elegido por el dedo del Dios de Bocanegra y por circunstancias fortuitas como el mes que, en muchos aspectos, ha catalizado el destino de México.

Grandes acontecimientos históricos de la nación han tenido lugar en el cabalístico séptimo mes del antiguo calendario romano, que han marcado, quizá sin reflexionar en ello, nuestro devenir. Septiembre es, sin duda, el mes de México, no sólo por las clásicas y fastuosas celebraciones del heroísmo insurgente que condujo a la independencia, sino por eventos de otro tipo que han marcado la conciencia nacional, con triunfos y derrotas; disfrutes y sinsabores; conmociones y resignaciones; esperanzas, desilusiones y calamidades.

Septiembre es no sólo el mes en que celebramos el inicio de la gesta libertaria que culminó con nuestra emancipación de la corona española y rememoramos a los héroes cuya sangre bañó los cimientos sobre los que se construyó la nueva nación.

Este mes, noveno del año, parece tener una relación especial con la vida de México, algunos ejemplos que dan cuenta de ello, además, claro está, de la revolución de Hidalgo y que podemos citar como trascendentes son:

1.- En septiembre de 1765, 1768 y 1783 respectivamente nacen José María Morelos, Josefa Ortiz y Agustín de Iturbide, personajes centrales de la Independencia.

2.- Entra el Ejército Trigarante a la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821, con lo cual se marcaba el fin de la guerra por la Independencia.

3.- Un 15 de septiembre de 1830 nace Porfirio Díaz, personaje que marcará profundamente el desarrollo de México durante la última parte del siglo XIX y primera del XX.

4.- En 1847 tiene lugar la ocupación de la capital mexicana por tropas norteamericanas, el día 16 de septiembre ondeará en Palacio Nacional la bandera de las barras y las estrellas.

5.- En 1862 muere el vencedor de los franceses en la batalla del 5 de mayo, Ignacio Zaragoza.

6.- En 1874 nace Ricardo Flores Magón, precursor de la Revolución de 1910.

7.- Nace Plutarco Elías Calles, fundador del partido político que detentará el poder durante casi todo el siglo XX y guiará a la institucionalización del México posrevolucionario.

8.- Un día como hoy de 1985 un gran terremoto sacudió la Ciudad de México, causando graves daños a la infraestructura y la muerte de miles de personas, evento que marcó para siempre la conciencia social y alentó la solidaridad popular.

9.- En la misma fecha, pero del año 2017, coincidencia fatal, otro sismo de elevada magnitud volvió a acometer a la capital de la República con severas afectaciones físicas, muertos y damnificados, aunque no con la misma gravedad que su antecesor.

10.- Finalmente, la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, desaparecieron en Iguala, Guerrero, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, hecho que marcó profundamente no sólo la conciencia social, sino la circunstancia política en el gobierno de Enrique Peña Nieto, por el manejo que se dio a la investigación y los cuestionados resultados, que hoy siguen siendo motivo de exigencia ciudadana para su esclarecimiento por parte de las autoridades de la 4T.

La vida política y social de México, similar a un poliedro de múltiples facetas y aristas, parece tener una especial relación con septiembre, no necesariamente con motivo de festejo, pero indudablemente siempre digno de reflexión, para tratar de entender la compleja dinámica nacional del siglo XXI, que no es de mera generación espontánea, sino producto de los aciertos y errores del pasado, no culpa de la fortuna o la fatalidad y sí, en todo caso, responsabilidad absoluta e indelegable de cada uno de los mexicanos de ayer y hoy en su particular circunstancia temporal.

Quizá escudriñando el pasado, hurgando en la verdadera historia con espíritu crítico, analítico, desprovisto de pretensiones eruditas, de toscos y necios prejuicios o caprichosa retórica, podamos comprender al México actual con sus multiplicados rostros y paradojas, en las que se funden felicidad e incertidumbre, opulencia y miseria, heroísmo y miedo, pasado glorioso y un porvenir nebuloso.

Todo sistema social asemeja un poliedro, un constructo artificial, con múltiples facetas, claroscuros, verdades, mentiras y medias tintas que van a condicionar la forma y calidad de la vida en comunidad, las aspiraciones y el futuro del conjunto.

El México de hoy, inserto en un mundo más complejo que nunca, pleno de riesgos y amenazas de todo tipo: políticos, económicos, bélicos, medioambientales, sociales, tecnológicos… debe abrevar de su pasado, pero oteando en permanencia el horizonte para salir de la lógica redundante de recomenzar cada seis años, de reinventarse con cada nueva administración.

El mes patrio ofrece una buena opción de reflexión sobre quiénes fuimos, somos y hacia dónde queremos transitar como nación.

