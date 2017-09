Haz Patria, Exige a tus Legisladores

Circula en redes sociales una petición, que me parece por demás razonable, en la plataforma change.org. Esencialmente la petición promueve que el presupuesto destinado a las campañas de los partidos políticos para el 2018 (casi 7,000 millones de pesos) se destine a la reconstrucción, no sólo de la CDMX sino de todos los estados afectados. Sin embargo, y como era de esperarse de parte de insensatos, algunos legisladores ya advirtieron, que no se puede cambiar el presupuesto, que eso ya es cosa juzgada, ley promulgada y por lo tanto inamovible.

Permítanme discrepar, claro que se puede cambiar y si no, ¿para qué sirve un congreso?, ¿para qué nos sirven los legisladores, quienes son creadores (y mejor aún, modificadores del cuerpo normativo que rige a una sociedad)? La propia Constitución admite estados de emergencia, y México está pasando por un estado de emergencia, esos 7, 000 millones, más los 25,000 millones que se piensa gastar el INE en organizar las elecciones del 2018, está más que justificado, ante el estado de emergencia, que se destinen a algo más prioritario, como sería la reconstrucción derivada de los sismos que nos acaban de afectar.

Yo sé que saldrán los legalistas a decirme que la letra de la ley no puede modificarse, que el presupuesto se aprobó antes de que sucedieran las catástrofes (y me pregunto, ¿y si hubieran sucedido antes de que el presupuesto se aprobara, realmente cambiarían las cosas?). A quienes quieran usar ese argumento les digo, la letra de la ley no sirve de nada. La letra de la ley, es decir, la ley en un sentido legalista, no sirve de nada frente al espíritu de la ley. Y puedo afirmar que el espíritu de la ley, de toda ley, es alcanzar el bien común, la justicia y la equidad en una sociedad determinada. Sociedad determinada que hoy, necesita de medicinas, de mazos, de pañales, de agua, de maquinaria, de manos, y lo más importante, de la solidaridad, no sólo de su gente, sino de su gobierno. Un gobierno que esperemos, sea sensible, comprensivo y comprometido.

Hoy es más importante salvar vidas que tener una elección de país del primer mundo. Así que no señores, no vivimos en un país del primer mundo, vivimos en un país del tercer mundo, en donde los recursos son más que escasos, y debemos, solidaria y racionalmente, destinarlos al mejor fin. Y nadie puede, en su sano juicio y de frente a los acontecimientos, decir que es más justo gastar en elecciones que gastar en salvar vidas.

Dudo que alguien esté en contra de que en las próximas elecciones las campañas sean pobres, discretas, con pocos recursos. Y desde aquí y desde ahora, lanzo un llamado a la sociedad para garantizar las elecciones, me ofrezco y seguramente muchos coincidirán conmigo, en participar en la logística de las siguientes elecciones sin costo alguno.

Reconstruir las escuelas de Oaxaca, dijo Nuño, costaría 1,800 millones de pesos, es decir, apenas un 30% (TREINTA POR CIENTO) del presupuesto asignado a los partidos políticos. Por ahí vi a una periodista, Lily Tellez, diciendo que MORENA estaba dispuesto a dar un 20% de su partida (que no es su partida, es dinero de todos nosotros los mexicanos), pero se queda corto MORENA, si verdaderamente quiere apoyar a la patria MORENA y TODOS LOS PARTIDOS deben aportar el 100% de esos recursos. Recursos que hoy le urgen a la patria, a la sociedad civil, a la sociedad caída y dolida por un evento impredecible. Esos recursos, por justicia, les pertenecen a nuestros hermanos mexicanos, chilangos, oaxaqueños, morelenses, chiapanecos, hoy no importan los regionalismos. Le pertenecen a todos aquellos que han perdido un hijo, un esposo, una esposa, un amigo entrañable, un ser querido. Las elecciones en este sentido, pueden esperar.

Cualquier respuesta diferente, de los partidos, del INE, del presidente o del Congreso, es simple demagogia, es hipocresía, son ganas de no ayudar, ganas de seguir usufructuando a la patria misma, y a la desgracia ajena.

Sólo si esto fuera posible (y lo es) es que podríamos gritar verdaderamente VIVA MÉXICO.

De lo contrario, tendríamos que gritar “¡Viva México… Cabrones!”. Y cuando digo “cabrones”, ya saben a quiénes me refiero.

