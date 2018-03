Juzgar desde una caja de cristal

Cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización

de quienes no producen nada; cuando compruebes que el dinero

fluye hacia quienes no trafican con bienes sino con favores;

cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y por las

influencias más que por su trabajo, y que las leyes no te protegen

contra ellos sino, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti;

cuando descubras que la corrupción es recompensada y

la honradez se convierte en un auto-sacrificio,

entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte,

que tu sociedad está condenada.

ANY RAND, 1950.

Nos quejamos continuamente de la corrupción, hay quienes han dicho que está tan arraigada en nuestro bagaje cultural, que es imposible erradicarla. Incluso se ha sugerido que la corrupción, nuestra corrupción, es consecuencia de algún maléfico gen que, escondido en nuestro ADN, simplemente no hemos podido identificar.

Evidentemente estoy en desacuerdo con tales elucubraciones y creo que la corrupción sí tiene un antídoto eficaz y no es otro que la transparencia y la rendición de cuentas. Es por ello imperativo que quienes gobiernen entiendan, o se los hagamos entender, que lo que administran no son sus recursos, sino los recursos del pueblo. Les aseguro que desde esa óptica las cosas cambiarían radicalmente.

De igual forma, la cosa cambiaría si los ciudadanos aprendiéramos, precisamente, a exigir cuentas. Pongamos un ejemplo, hasta antes de las reformas para introducir los juicios orales, es decir, quizá en los últimos trescientos años de vida de nuestro país, la mayoría de los casos que se presentaban a un juez (poco importa si hablamos de un juez civil o penal) las partes ni siquiera conocían el rostro de ese juez. No sabíamos quién nos juzgaba, desconocíamos si era alto o bajo, blanco o moreno, y lo peor desconocíamos sus filias y sus fobias.

Imaginemos, a modo de ejemplo, que los jueces debieran juzgar en la plaza pública y no en la soledad de su despacho. Imaginemos también que, además, debieran explicar las razones, no sólo jurídicas, sino éticas de su decisión. Bajo este supuesto, puedo asegurar, que el más ignorante de los jueces, el más corrupto, dictaría sentencias excepcionales, sentencias justas.

Sin embargo, dada la NO transparencia imperante, los jueces juzgan en lo obscurito, en donde además (todos sabemos que lo hacen), son capaces de recibir a una sola de las partes sin la presencia de la otra. Corrupción y su prima hermana, la impunidad, se nutren de la falta (obligatoria) de transparencia y rendición de cuentas.

La corrupción no es un problema endémico de México, ha existido siempre y seguramente sigue existiendo aun en los llamados “países del primer mundo”, la diferencia es que, en esos países, la corrupción, generalmente vía transparencia gubernamental, se encuentra mucho más acotada.

Recuerdo que cuando cursaba mis estudios de maestría en Canadá, nos dio una conferencia el Ministro de Economía de aquel país, entre su charla nos dijo que su correo electrónico oficial, estaba abierto a quien quisiera verlo. Que, sin necesidad de hacer peticiones a una unidad de transparencia, como sucede aquí, cualquiera podía ver qué era lo que le solicitaban y qué era lo que él respondía.

Recuerdo que le pregunté por su privacidad y me respondió que él, como funcionario público no podía tener privacidad, que su correo oficial estaba abierto al escrutinio de cualquiera. Obviamente que contaba con un correo personal, para sus asuntos privados.

En mi país, esto sería impensable. Imaginen ustedes lo bueno que sería ver qué les piden y qué responden nuestros funcionarios. Imaginen que las licitaciones públicas fueran realmente transparentes, les aseguro que la corrupción cedería radicalmente.

Ya en mi Doctorado, tuve de compañero a una persona que había sido Juez y Magistrado, y cuando llegábamos a tocar estos temas él defendía “la secrecía”, argumentaba que por la envergadura de las decisiones que un juez debía tomar, había cosas que no se podían exponer.

Nunca estuve de acuerdo con su postura y nunca logré convencerlo de la mía, pero cuando le cuestionaba qué cosas eran “esas cosas” que los ciudadanos no debíamos saber, siempre me aplicaba la misma receta y me decía que por razones de “secrecía”, no me las podía confiar.

