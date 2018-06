De frente a las próximas elecciones, debemos tener claro que abatir la corrupción y las desigualdades que se viven en nuestro país, es apenas un medio para alcanzar un fin. El fin no debe ser en sí mismo ‒el abatimiento de la corrupción‒, el fin debe ser modificar nuestros parámetros culturales de honestidad y solidaridad, de igual forma, acabar con la desigualdad es también un medio, ya que el fin debe ser alcanzar la prosperidad de las generaciones presentes y particularmente de las futuras.

México no necesita de mesías, pero tampoco de tecnócratas que todo lo quieren convertir a datos estadísticos, de esos que en los últimos treinta años han repetido hasta el cansancio que los datos macroeconómicos son excelentes, cuando es evidente, simplemente por el número de pobres con los que contamos, que los datos microeconómicos son pésimos.

Digo no a los tecnócratas pero también a los mesías, lo que verdaderamente necesitamos son líderes honestos en los diferentes ámbitos de la vida nacional, y no como esos empresarios que hoy se desgarran las vestiduras, diciendo que si llega cierto candidato el país se desmoronará. Esos empresarios que en muchos casos son co-culpables de muchas de las desgracias nacionales. Somos un país con casi la mitad de personas sumidas en la pobreza, pero con empresarios que salen en la portada de la revista Forbes. ¿Esto es una contradicción evidente y vergonzosa no les parece?

Hoy veo con tristeza que, como nunca, las elecciones lo que han provocado es un resquebrajamiento social, incluso familiar. Veo cómo nos hemos radicalizado y en algunos casos, amigos e incluso hermanos, han terminado distanciados. Veo cómo en las redes sociales como Facebook, algunos candidatos tienen seguidores fieles, radicalmente fieles, que al exponer sus puntos de vista, consciente o inconscientemente, terminan por descalificar cualquier otra opinión.

Lo triste del caso es que a muchas de esas personas que veo en “mis redes sociales” las conozco y las desconozco a la vez. De muchos de ellos yo tenía una imagen de personas sensatas, que de frente al fenómeno “elecciones 2018” se han transformado, se han dejado infectar por el virus del divisionismo y la radicalización, y por otro quizá peor, el de la falta de respeto y la no solidaridad.

También veo y escucho muchas opiniones en el sentido de que debemos votar inteligentemente, sin embargo, seamos sinceros, con los candidatos actuales y sus propuestas de campaña, no puede haber un voto inteligente. Si acaso lo que puede existir es el mal llamado “voto útil”, porque lo verdaderamente inteligente sería no votar por ninguno, ya que ninguno ofrece ni certeza, ni viabilidad, ni convicción en sus propuestas.

La actual oferta política ‒que por cierto se replica en candidatos a alcaldías, diputaciones y senadurías‒, es francamente insuficiente, además de mesías y tecnócratas, tenemos brabucones que proponen que nuestro país salga de tratados internacionales en materia de derechos humanos para poder cortar las manos a los políticos corruptos y dar de azotes a secuestradores en la plaza pública. Candidatos como estos tal pareciera que nos quieren llevar de nuevo a la etapa del medioevo, al oscurantismo que, recordémoslo bien, duró casi mil años y su máxima representante fue la Santa Inquisición.

Por favor ayúdenme: ¿Explíquenme, cómo es posible votar razonada e inteligentemente, con semejantes barbaridades? ¿Cómo, con tan pobres propuestas en general, podemos alcanzar una nación que sea más solidaria, tolerante, respetuosa, incluyente y honesta?

En ese sentido, me encanta, apoyo y secundo la propuesta de Diego Luna, “el 2 de Julio la vida nacional continuará, quienes no somos políticos, es decir, los ciudadanos comunes, deberemos vernos las caras nuevamente, tendremos entonces que reconciliarnos, porque de no hacerlo así, estaríamos destinados a convertirnos en una sociedad convulsionada, sin futuro. México es y debe ser más que la política y sus políticos.

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites.