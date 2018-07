Nuevos dilemas sobre la paternidad y la maternidad

Nos guste o no, cada día veremos más casos de mujeres que facilitan su vientre para gestar el hijo de otro u otros. La gestación por encargo, entendida como un medio que permite a quienes no pueden (o incluso a quienes no desean) gestar, probablemente dejará de ser noticia y se convertirá en algo más o menos ordinario.

La gestación por encargo, tiene, sin embargo, múltiples aristas, en ella encontraremos casos sublimes cargados de amor y otros que quizá nos ericen la piel. Apenas hace unos días, la prensa costarricense dio a conocer el caso de Ana, una mujer con un problema de cáncer en el vientre que, por lo mismo, no podía cumplir con su anhelado sueño de tener hijos.

De frente a tal situación Carmen, madre de Ana (nombres ficticios), se ofreció para gestar en su vientre a su propio nieto. La historia transcurre entre Costa Rica y México. En Costa Rica ha habido una resistencia para aceptar los procedimientos de reproducción asistida, incluso el tema llegó a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (caso de Artavia Murillo y otros contra Costa Rica). Así, viendo que en Costa Rica era difícil recurrir a este tipo de técnicas, Carmen y Ana vinieron a México a fin de hacer los procedimientos médicos del caso.

Si bien estos procedimientos se realizaron en México, Milagros, la niña de Ana, nació efectivamente en Costa Rica; el siguiente problema fue el registro de la menor ya que, de acuerdo con la legislación de aquel país, algo que sucede igual en México, se considera madre a la que da a luz.

La solución, poco práctica y francamente absurda, fue que Ana debió iniciar un procedimiento judicial para así, adoptar a su propia hija biológica, adopción que fue autorizada apenas en abril de este año.

Otro caso, eventualmente más controversial, es el del japonés Mitsutoki Shigeta, quien ha procreado en Tailandia, al menos 13 hijos con su material biológico, contratando mujeres que le han facilitado sus vientres para tales efectos. Al señor Shigeta se le acusó originalmente de tráfico de menores, sin embargo, en febrero de este año un tribunal tailandés reconoció su paternidad y le entregó la custodia de los menores.

Casos como los anteriores nos obligan a pensar y repensar qué debemos hacer en nuestro país, en dónde por prejuicios no abordamos estos temas, que ya suceden y para los cuales no tenemos una respuesta legal apropiada.

Otro caso, sumamente controversial, es el de Jessica Allen, quien facilitó en California, Estados Unidos, su vientre para gestar el hijo de otros, pero se llevó una sorpresa al saber que aunque estaba embarazada (con el material genético de quienes la contrataron) la señora Allen continuó ovulando, por lo que al tener relaciones sexuales con su esposo quedó embarazada por segunda ocasión.

Antes de que nacieran ambos bebés, se creyó que serían gemelos y en virtud del acuerdo que se tenían firmados, ambos niños fueron entregados a los padres contratantes. Finalmente, y mediando pruebas de ADN, se descubrió que no eran gemelos, sino dos seres con cargas genéticas diferentes, uno de los bebés tenía la carga genética de Allen y su esposo, en tanto que el otro tenía la carga genética de la pareja contratante.

La historia se complicó, porque en virtud del acuerdo suscrito y conforme a las leyes de California, ambos niños fueron registrados como hijos de la pareja contratante. Finalmente, Allen y su esposo, recuperaron a su hijo y lo integraron a su familia, no sin antes haber pasado por un gran periplo jurídico/burocrático.

Dejo algunos enlaces para los curiosos:

https://elpais.com/internacional/2018/02/20/mundo_global/1519125171_291084.html

https://www.bbc.com/news/world-asia-43123658

https://www.bbc.com/news/health-41858232

http://www.eluniversal.com.mx/blogs/colectivo-gire/2016/12/7/gestacion-subrogada-la-realidad-detras-del-amarillismo

