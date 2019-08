Hay vinos dulces, secos y semi-secos;

espumosos y frutales. El de hoy, es amargo.

(Utilizo el pensamiento de una muy querida amiga).

Definitivamente hoy es amargo, ya que, a pesar de tener un “hermoso país”, se ha permitido el saqueo de todos sus recursos.

Es increíble cómo suceden de forma cotidiana casos como La estafa maestra, Pemex, Veracruz, Chihuahua, Quintana Roo, etc., y la impotencia que sientes como mexicano al observar que nos dan atole con el dedo; porque si bien es cierto que cada sexenio el encargado de la nación hace o da algún golpecito al sistema corrupto (en este caso el famoso huachicol), esto no lleva ninguna solución a nuestro gran problema. Podría decirse “pan y circo”, eso es lo que tenemos, ayudado por la gran carencia de patriotismo de jueces y abogados, que sólo piensan en llevar agua a su molino o, lo más preocupante: que no saquen sus trapitos al sol.

Hace poco escuché a un gran amigo decir que la pobreza es una enfermedad. Obviamente tuve que pedir mayor explicación y al final lo entendí: cuando estás enfermo de algún mal, el médico te receta algún fármaco y con ello logras la cura. Para ese grave tema que se desata en nuestro amado país, la medicina dista mucho de ser acciones como regalar dinero, artículos para el hogar o llevar servicios a las comunidades lejanas (es un deber del gobierno hacerlo, y no por ello se les debe aplaudir); la verdadera medicina sería desde mi punto de vista, la EDUCACIÓN: un pueblo culto, es un pueblo pensante (probablemente es por ello que, durante tantos años de decadencia en este México, no les haya sido ni sea conveniente que el pueblo piense: hay que tenerlos entretenidos solamente).

Cuando regalas algo no estás ayudando, más bien perjudicas, ya que la gente se acostumbra a estirar la mano y esperar a que llegue esa ayuda en automático: lo dan por un hecho. Pero ¿qué pasa cuando regalas educación, cultura, y los medios para un desarrollo sostenible? Eso sí es una ayuda real, ya que permite a la gente poder crecer y progresar, ser y sentirse productivos.

Pensé que los tiempos de la demagogia habían quedado en el pasado y que el populismo se podría erradicar (qué iluso soy), ya que veo con mucha tristeza que no sólo continúa existiendo, sino que se están incrementando y a un ritmo acelerado.

Después de esto, la gran pregunta que me hago es: ¿A dónde vamos a parar como país y sociedad? ¿A dónde llegaremos (o nos harán llegar)? La incertidumbre es lo más desesperante… ¿Tú qué opinas?

Nos leemos en la próxima.

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites.