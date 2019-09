¿Cómo contribuir al cambio en el país?

Los letrados definen la “incertidumbre” como: situación de desconocimiento que se tiene acerca de lo que sucederá en el futuro. O si se prefiere: falta de seguridad, de confianza o certeza sobre algo, especialmente cuando crea inquietud.

¿Te suena familiar? ¿Identificas ese momento en nuestro amado país?, ¿consideras que es un tema a revisar, tratar o estudiar? Pues bien, en mi nota anterior hablaba sobre el populismo, así que permíteme platicarte qué he venido haciendo últimamente. Pienso que todos debemos poner un granito de arena, y el mío ha sido dejar de usar mi auto un día a la semana y dar trabajo a las plataformas que existen de transporte. Podría sonar a poca cosa, pero mi granito de arena es ése, apoyo a la gente trabajadora, y lo más importante que he descubierto es que la mayoría de ellos piensan de forma similar a la mía, y muchos de ellos se han arrepentido por otorgar su voto a quien no respeta su trabajo.

Me explico, muchos de los chóferes de plataformas como Uber, Cabify, Didi, etc., se levantan entre las 3:00 y 4:00 a.m. con el fin de ir por los viajes que el aeropuerto les ofrece, y trabajan de 10 o hasta 12 horas (supe que hay una aplicación que se preocupa por su salud y les manda alarmas para que descansen, y ¡bien por ellos!, pero muchas veces están inscritos en alguna otra plataforma o aplicación de transporte, y los preciados momentos que deberían ser de descanso, los utilizan para seguir haciendo viajes y lograr una mejor remuneración); cuando a este grupo de gente trabajadora les preguntas su opinión acerca de la decisión del gobierno de otorgar un ingreso de mil, dos mil o tres mil pesos al mes a jóvenes que no hacen nada, su reacción es de enojo, impotencia, y frustración; no dan crédito de que eso esté pasando. Sobre el incremento que tuvo la “pensión a los adultos mayores” (que si bien les fue de $500.00 al mes), me comentaron que dicho rubro es justificable a sus ojos (nuestros ojos), ya que dichas personas trabajaron varios años durante su vida y resulta justo que se le reconozca con algo; claro está que, muchas veces, no les alcanza, pero tienen al menos dicho ingreso.

Considero que nuestro país sufre un declive. Si bien es cierto que las divisas han conservado prácticamente su tipo de cambio, esto no implica que estemos en abundancia, ya que se han mantenido por otras circunstancias de nivel macro, por ejemplo, la guerra comercial entre China vs. Estados Unidos, e internamente, sucesos como la disminución del subsidio a la gasolina premium, etcétera.

Pero cuando vemos que estamos a punto de cerrar este primer año de gobierno con una tasa de crecimiento negativa, es alarmante que nos digan “yo tengo otros datos”, ya que continuamos observando que sólo el presidente tiene la información correcta y eso es razón suficiente para ningunear la opinión de los expertos, ya sean nacionales o extranjeros (sin importar sus estudios y posgrados), y seguir recibiendo atole con el dedo.

Anteriormente dije que “todos” podemos hacer algo y es verdad: ¡hay que hacerlo! Criticar es muy fácil, así que movámonos con acciones concretas. Cada uno desde su trinchera, utilizando las redes sociales o cualquier otro medio, debemos levantar la voz para que el gobierno, las instituciones y la iniciativa privada contemplen la necesidad de hacer un esfuerzo mayor en apoyar a la gente trabajadora, reviva en ellos el deseo de sobresalir, escalar (ya sea en puestos superiores o trabajos mejores), mejorar su nivel de vida, y tener la oportunidad de labrar un futuro mejor para sus hijos (claro, teniendo el sistema educativo que tenemos, no será nada fácil, pero ése es otro tema que se tratará en su debido momento).

Ya pensaste, ¿cómo contribuyes al cambio en nuestro país?…

Nos seguimos leyendo en la próxima.

P.D. Agradezco a todos quienes han dejado sus comentarios en esta columna y, por favor, cualquier idea que tengas para mejorar este país y su situación actual, no dudes en compartirla. Recuerden que juntos podemos más que solos.

