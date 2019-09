Contribuir al cambio y a las buenas prácticas

A todos mis lectores quiero agradecerles inmensamente sus valiosas opiniones; da gusto ver que tenemos libertad de expresión y aunque no pensemos igual, hay respeto.

En esta ocasión tocaré un punto que para mí es clave, dado que repetidas veces he dicho que nosotros mismos podemos poner nuestro granito de arena para mejorar “nuestra sociedad”.

Estoy completamente seguro que en cualquier viaje que hayamos hecho, ya sea de negocio, placer, vacacional, solos, con la pareja, con la familia, etc., nos hemos encontrado con algunos de nuestros compatriotas que hacen “maravillas” con sus pocos recursos; pienso en mucha de nuestra artesanía y particularmente, por citar un ejemplo, en tejidos y bordados hermosos hechos totalmente a mano, con colores vivos y contrastantes que, cuando vienen a ofrecérnoslos, ¿cuál es nuestra típica reacción?… ignorarlos porque nos molesta que interrumpan una conversación (y que para nosotros puede ser muy importante). He visto a muchas personas enojarse tanto, corriéndolas de mal modo, cuando lo único que desean es llevar el alimento a su mesa. ¿Les ha pasado algo similar?… ¿suena la campana?… no dudo de que sea así, pero aparte de este punto que es relevante a mi parecer, se encuentra “otro”, verdaderamente, imperdonable (y ofrezco una disculpa a quien se sienta aludido): ¿por qué en lugar de pagar el “precio que nos piden”, siempre queremos ¡regatear¡? (lo triste es que quizás el dinero que establecen para su trabajo artesanal, sólo les sirva, si bien les va, para unos tacos de frijoles, pues desconocemos si podrán volver a comprar los insumos para hacer una vez más el tejido o el bordado).

Como expuse, no sabemos sus costos, pero nos gusta regatear y hasta en ocasiones alardeamos de lo bueno que somos para “saber negociar”… ¿es en serio?, ¿eso mismo hacemos en las tiendas de conveniencia?, ¿almacenes?, o ¿departamentales? Claro que no. Entonces, si no lo hacemos con empresas que tienen buenos márgenes de utilidad (con sus promociones constantes, últimamente más frecuentes, por cierto; o en sus “noches” especiales en las que bajan algunos de sus precios; lo cual indica que hay tela de dónde cortar, ¿o no? ), por qué seguimos teniendo este tipo de prácticas con nuestra gente que probablemente habita en una humilde vivienda de cartón, duerma en piso de tierra, no tenga agua ni luz, ni servicios necesarios (obligación, por cierto, de los gobernantes que se hacen ciegos al problema). ¿La verdad? No lo entiendo, queremos cambiar “la desigualdad” y, en lugar de eso, la promovemos, claro que sin justificar la acción, nos salga el comprador o vendedor que llevamos adentro y con ello justificamos impulsar la artesanía, pero insisto, ¿es correcto? Por qué en lugar de eso, ¿no le damos un poco más?, estoy completamente seguro que $10.00 o $15.00 no nos harán ni más pobres ni más ricos, pero cuando lo haces, créanme que te sientes bien, no se los puedo describir, hay alegría por dentro, pero lo más importante no eres tú, sino ver la cara de alegría del otro, sí, alegría. ¿Sabemos cuánto tiempo les llevó la hechura de la prenda? Claro que no, pero les aseguro que ellos (as) no están pensando que te ganaron; no, probablemente te den las gracias de una forma tan especial que seguramente “nunca» olvidarás.

Desde luego que no somos Robin Hood y no puedes ni estás en condiciones de hacerlo con “todos”, es imposible, pero espero que después de leer esto, a través de nuestros medios de comunicación llamadas “redes sociales”, lo promovamos, pues considero que podría ser un cambio positivo para estas personas, serían varios granitos de arena para nivelar el margen de vida de ellos.

Estoy de acuerdo en que algunos dirán, “bueno, y entonces para qué pago impuestos”; siento la misma rabia, impotencia, lo dije en mi artículo anterior, es una desgracia ver cómo pasan presidentes de diferentes partidos y no hay un cambio claro. Creo de manera firme que eso simplemente “NO” pasará, el sistema está tan corrompido, que es imposible limpiar la casa en seis años; hay una enorme miopía en no percatarse de que aunque las cabezas cambien, el mal está metido hasta las entrañas. Desde luego que tenemos personas con buenas intenciones, que desean acabar con ese monstruo llamado CORRUPCIÓN, pero ¿qué puedes hacer cuando logras llegar a algún puesto de la dependencia y te dicen, “o te adaptas o te vas”?, todo se encuentra, repito, tan amañado que no lo acabarás en tan poco tiempo.

Y les pregunto ahora, ¿creen que ya se acabó el HUACHICOLEO? Desde luego que no; ya no se habla tanto del mismo, fue un disparo al aire, pero imaginen el tamaño de negocio que es, ¿cómo lo paran?, ¡por favor! No quiero decir que ya nada hay por hacer, desde luego que sí.

Confieso que sin ser partidario del jefe de Estado, deseo que le vaya bien, porque de ser así, nos irá bien a todos. Hago hincapié en lo que apunté más arriba, tenemos libertad de expresión, pero también debe haber respeto pese a no coincidir en las mismas ideas, por el bien de nuestro querido México.

Ustedes, ¿qué piensan?, seguimos en contacto, ¿les parece?

El contenido presentado en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente representa la opinión del grupo editorial de El Semanario Sin Límites.