Formas de civilidad y más educación

Considero que el último tema que abordé sobre “Educación”, es sumamente amplio, complejo, y podríamos escribir mucho desde varios ángulos (valores, principios, civismo, moral, civilidad, etc.), de hecho, todos los problemas que se tienen en la actualidad es el resultado de la mala enseñanza que hemos recibido por muchos años, lo vemos cada día y a toda hora en la forma cómo nos comportamos, actuamos, lo que aceptamos y lo que no. Si partimos de una de las tantas definiciones que se tiene, encontraremos que: La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, así como habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas que los transfieren a otras personas, a través de la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, el ejemplo, la formación o la investigación (Fuente: Wikipedia).

Es claro que la mayoría de las personas no actúa conforme a esa definición, pues déjenme preguntarles, ¿ustedes manejan sus automóviles de forma correcta y ordenada? O ¿son de las personas que estando en el volante no respetan las filas ya sea de las salidas o entradas a las arterias de alta velocidad?, sintiéndose, “no sé”… ¿mejores?…, ¿más hábiles?…, ¿mejores conductores?…, o ¿frustrados por no poder sobresalir de otra forma?, como lo apunto arriba, es el resultado de la mala educación que hemos recibido, pero lo más preocupante es lo que muestran a sus propios hijos. ¿Sabemos lo que es civilidad? Se dice que es el comportamiento de la persona que cumple con sus deberes de ciudadano, respeta las leyes y contribuye así al funcionamiento correcto de la sociedad y al bienestar de los demás miembros de la comunidad (Fuente: Wikipedia).

¿Esta definición concuerda con lo expuesto en el primer párrafo? Desde luego que no. Déjenme confesar que soy un respetuoso de las leyes y trato al máximo de cumplirlas, y probablemente como a muchos de nosotros, odiamos al “hábil” que saca el frustrado “fittipaldi” que ya sea por tener un coche de mejor precio, regular, o mal, se siente con todo el derecho de exponer a todos los ciudadanos que “civilizadamente” hacemos la fila como corresponde, ya sea para entrar o salir de una vía rápida, y estos “cafres” (o cavernícolas), con toda la desfachatez del mundo, se pasan hasta el principio, y ¡cuidado!, que ni se te ocurra NO cederles el paso, ¡es un insulto para ellos!, las palabras altisonantes y pitidos del claxon son inmediatos; no puede haber alguien que los ponga en el lugar que deberían tener.

Siempre me dicen que no los voy a educar si no los dejo meterse, pero estarán de acuerdo que ¡hay algo que debemos hacer! Se vive en una sociedad y ellos piensan que es suciedad, de algún modo tenemos el compromiso de sembrar o aportar algo, ¿no lo creen así?

Pregunto, ¿qué educación están ofreciendo a sus hijos?, ¿creen que cuando tengan edad para que manejen serán responsables?, ¿respetuosos?, ¿cederán el paso en las esquinas?, ¿los pasos peatonales a los demás conciudadanos?, lo más probable es que no; dicen que los hijos son el reflejo de lo que viven en sus casas y creo firmemente que es cierto.

Desde luego que con la educación escolar que hemos tenido, no podemos presumir que se tengan valores, probablemente ni siquiera se entienda el concepto (no dudaría de que fuese así). ¿Qué hacer? He aquí una de las propuestas que desde hace mucho tiempo me he planteado: ¿qué pasaría si tanto en las salidas como en las entradas de las vías rápidas, se colocaran vayas de concreto por 500 metros?, ¿habría posibilidad de que uno de esos “cafres” se lograran meter? O ¿salir?, obvio no, y lo mejor, tampoco lo podrían hacer en la siguiente (entrada o salida) y tendrían que hacer la fila como toda “persona civilizada”. En un principio, ayudaría mucho el apoyo de los agentes de tránsito para evitar un caótico embudo en esos tramos y obligar a los automovilistas a seguir de frente.

Otra opción, como en los países del primer mundo, es poner una raya continua, y si la tocas o atraviesas, “MULTA”, y así de simple.

Si funciona en otros países, ¿por qué aquí no? ¿A poco no es posible hacerlo?, ¡desde luego que sí!, mejoraría mucho el tránsito, tráfico, etc., pero lo más importante, se educarían las personas poco a poco.

¿Alguno de ustedes se acuerda cuando se “impuso” el uso del cinturón de seguridad? Todos criticamos, echamos humo, gritamos, etc., pero al final nos dimos cuenta de la ventaja que esto llevaba y hoy es prácticamente imposible ver a alguien que no lo porte, luego entonces, sí puede ser factible educarnos y ser mejores ciudadanos, aquí la pregunta sería, ¿por qué el gobierno no toma cartas en el asunto?, lo hace cuando algún personaje “importante” va en su caravana, con escoltas, y obligan a cederles el paso a ellos.

Vemos su actuar en otras áreas (cuando les conviene, creo yo), ya que si bien es cierto que en alguna ocasión se van contra la piratería, lo hacen de vez en cuando (nuevamente educación) y seguimos viendo la misma en todas partes, desde lo elemental como películas, hasta cinturones, relojes, bolsas, etc. Sabemos lo malo que representa y, sin embargo, es un gran negocio, que las ganancias que genera se reparten a todos los niveles y por ello no lo acaban, no se puede matar la gallina de los huevos de oro, ¿no les parece que sea así?

Pero retomando la idea de la multa, ¿consideran que habría retorno de esa inversión?, ¿creen que se pagarían solos los equipos?, definitivamente que sí, hasta si se pusiera personal autorizado para imponer la sanción administrativa, sin el clásico “moche”, creo que hay personal que podría hacer ese trabajo sin dejarse tentar por la corrupción, con un esquema de ganar basado en la foto que tomaría el mismo equipo y, de no levantar la multa respectiva, explicar el motivo por no hacerlo, justificarlo y listo.

Desde luego que tenemos gente honrada, con deseos de progresar y salir adelante, dar una mejor vida a sus familiares, de hacer de este México un país mejor. Tenemos de todo y creo firmemente que no todo está podrido, ¿se imaginan si así fuera?, qué pena de país, ¿no creen?, sin ilusiones, oportunidades, o mejoras, ¿dónde vemos a nuestros hijos o nietos en 10, 15 o 20 años?, hay que hacer algo ¡con urgencia! Usted, querido lector, ¿qué opina?

Nos seguimos leyendo y hasta la próxima.

