Cartografía Sonora de la Tragedia

Me dirijo al jardín mientras le grito a Facunda para que salga lo más rápido posible. Una vez que ya me encuentro afuera ella me alcanza para, abrazadas, bailar este extraño baile de la muerte. El piso se mueve como nunca lo había hecho desde mi llegada a este país. Quizás nuestros cuerpos nunca se habrían tocado si no fuera por lo que estaba sucediendo. Árboles, postes, cables, casas y bardas también bailan. Truenos, crujidos, chasquidos, estallidos y golpes se suman para conformar el intenso ruido blanco que funge como banda sonora para el superlativo asombro. Mientras nos movemos de un lado a otro en una patética coreografía escucho su voz en off: ¿Señora, nos salimos? ¿Señora, nos salimos? Tardo en reaccionar. Nuestras manos unidas tratan de abrir el portón que se agita vigorosamente volviendo la tarea casi imposible. Una vez en la calle la sensación de seguridad no es mayor. Suena la fatídica alarma. Esta vez, se ha accionado demasiado tarde…

Poco a poco la furia telúrica se apacigua. Una siniestra quietud se apodera del espacio. Jadeo. Bajo un violento torrente de adrenalina mi cuerpo llora intuyendo lo que seguirá. Espero. Espero un poco más. Regreso por el celular. Trato de establecer contacto una y otra vez. No hay señal. Ya no hay luz. Suenan las primeras sirenas y helicópteros a la distancia. Prenuncios que tanto temía. Insisto en el celular, teléfono, mensajes, pero nadie responde a mi llamado. Me siento aturdida e invadida por el miedo. El instinto me empuja diciendo que es momento de actuar.

Con manos trémulas cambio de zapatos. Lo poco que me queda de razonamiento hace que tome mis documentos, el bolso y la computadora. El celular ya casi no tiene batería. No sé lo que podría pasar o cuánto me tardaré. Tengo por delante un largo trayecto. Salgo por las calles que se empiezan a llenar de gente. Algunos marchan con prisa, otros se quedan estáticos en las banquetas. Desde los altoparlantes vecinales retumban voces con mensajes que no logro entender. Camino como si estuviera en una especie de cámara anecóica. Apenas escucho mi respiración acompañada de los latidos fuertes de mi corazón. Sólo pienso en llegar. Todo lo demás es silencio.

Reviso el celular. Reviso una vez más. Sigo sin señal. Camino lo más rápido que puedo. Cada paso dura una eternidad. El alboroto de voces y ruidos exteriores aumenta. Salgo abruptamente de mi sopor. Se intensifican los sonidos de sirenas, motores, cláxones y hélices cortando los cielos. De pronto se tejen texturas sónicas que plasman el temor y la incertidumbre. Sinfonía de objetos sonoros cacofónicos. Quiero correr, pero ya no es posible hacerlo entre tantos coches y personas que zigzaguean por la vía pública. Escucho pasar ambulancias y patrullas a lo lejos. Camino lo más rápido que puedo. Sólo pienso en llegar.

Pregunto a desconocidos que vienen de allá cómo está todo. No hay buenas noticias. Me ofrecen su celular. Trato de hacer contacto. No hay respuesta. Ya no quiero perder más tiempo. Sigo avanzando. El trayecto parece alargarse a cada paso. Tengo la ropa empapada en sudor. Alcanzo a ver uno de los edificios desde la distancia. Está dañado. Alguien se aproxima y me pregunta si me encuentro bien. No contesto. Corro hacia la entrada principal. Pido que me dejen pasar. Me avisan que hay una fila para poder acceder. La ignoro completamente y subo en los costales de arena que en la semana previa trataban de detener la inundación por las lluvias. Desde lo alto, mi visión panorámica sólo revela un mar irreconocible de cabezas que deambulan del otro lado de las rejas. Grito su nombre infructuosamente. Miro hacia arriba. Muros deshechos. Puentes peatonales colapsados. Escombros en los pisos. Sólo escucho mi respiración. Entre la multitud veo pasar un herido en camilla. Ruego para que me dejen entrar, pero me recuerdan que hay una fila. En medio de un trance casi irracional forcejeo con la agente de seguridad. Mi diminuto ser encuentra una fuerza animal en la desesperación y decididamente logro abrirme paso. No miro atrás. No obstante, siento que otros siguen después de mí. Entro estrepitosamente para sumergirme en un océano de rostros estupefactos y cuerpos nerviosos.

Penetro en la aglomeración agitada. Pregunto aleatoriamente mirando a caras que no conozco en que semestre van, a que salón pertenecen. No consigo ubicar su grupo. De pronto escucho un sonido metálico que corta mis oídos como una navaja. Se disloca en el espacio rebotando entre las paredes destrozadas. Trato de precisar su origen en la masa uniforme de gente. Con esfuerzo logro acercarme al trabajador que con un megáfono de hombro apenas comienza a vocear nombres. Pido que lo llamen. Pido otra vez. Entre un tumulto de voces espero que se presente. Los que han localizado a los suyos parten con rapidez. Persigo al trabajador con su megáfono como una mariposa nocturna busca la luz. Insisto en que lo voceen. Repiten su nombre una y otra vez. Éste suena como un eco profundo en mi ser casi petrificado. No aparece.

Tengo el pensamiento suspendido en una especie de abismo silencioso. Ya no sé qué más hacer. De pronto, como de la nada, surge un jovencito despeinado y cargando una pesada mochila que se me acerca. Habla conmigo y lo único que registro son sus últimas palabras: … me dijo que regresaría a su casa caminando… Sin dudarlo retrocedo. En las avenidas todo es caos. Siento en mi piel los decibeles que van en aumento. Recorro, como en un canon inversus, la antítesis de la trayectoria preliminar. El tiempo parece estirarse cruelmente. Mis piernas ya no pueden más. Trato de avanzar con prisa. Al final del parque vislumbro una silueta familiar. La reconozco con un enorme alivio. Corre hacia mí. Nos fundimos en un intenso abrazo. Él estalla en llanto. Sus sollozos suenan como la más dulce canción para mis oídos, exactamente como el día en que nació. Me siento como una hembra que encuentra a su crío después de la tormenta. Me quedo inerte. Mis lágrimas lloran para dentro. Por todos los que no regresarán a sus casas. Por todos los que no lograrán salir de los escombros. Por una larga noche que apenas inicia.

